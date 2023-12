Vedum hiver seg på matte-trend fra TikTok

«Girl math», eller «jentematte» på godt norsk, er en av de nyeste økonomitrendene som har gått viralt på sosiale medier-plattformen Tik-tok siden i sommer.

Fenomenet ble først beskrevet i den newzealandske podkasten «Fletch, Vaughan & Hayley», der man bruker såkalt jentematte for å rettferdiggjøre store kjøp eller utgifter.

Noen eksempler på jentematte er:

Jeg tjente 600 kroner i dag fordi jeg kjøpte noe for 4400 kroner som egentlig kostet 5000 kroner

Et par sko til 3.000 kroner koster bare ti kroner dagen i et år, så da er det jo veldig billig

Jeg finner 500 kroner i vinterjakken som jeg hadde glemt at jeg hadde, når jeg bruker den bruker jeg ikke av sparepengene mine

Hvis jeg har 70.000 kroner på konto og jeg bare brukte 5000 kroner, så brukte jeg egentlig ikke penger fordi jeg kunne brukt mer

Leken rettferdiggjøring

Konseptet er altså en humoristisk tilnærming til personlig økonomi, der større utgifter kan gjøres mer spiselige ved å omregne dem til mindre, mer håndterbare beløp. En leken måte å rettferdiggjøre dyre kjøp, ofte ved å vise til relativ verdi eller bruk over tid.

Uttrykket er selvsalgt diskriminerende overfor jenter, og jeg både skvatt og ble litt fornærmet da jeg hørte det første gangen. Men når vi skyver akkurat den problemstillingen til siden, viser det likevel frem et interessant psykologisk aspekt ved hvordan folk vurderer utgifter og verdien av det de kjøper. I praksis kan det imidlertid føre til økonomiske beslutninger som ikke nødvendigvis er de mest rasjonelle eller bærekraftige på lang sikt.

Politisk matte

Mandag morgen gikk det en diskusjon på Politisk Kvarter på NRK som fikk meg til å tenke på nettopp jentematte.

Episoden handlet om helgens budsjettforlik mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. De to regjeringspartiene er altså enige med budsjettpartner SV om rammene for neste års budsjett.

I forliket kommer det påplussinger blant annet på barnetrygd og SFO – for å nevne noe.

Det som likevel var mest interessant er hvordan det skal finansieres.

Jo, det hentes ni (!) milliarder kroner som ble satt av i en covid-støttepakke i 2020, som ikke har blitt brukt. Pengene var et sikkerhetsnett for eksportnæringen.

– Dere fant plutselig 9 milliarder kroner ekstra, spurte programleder Lilla Sølhusvik.

– Ja, men sånn er det jo. I hvert eneste budsjett er det både midlertidige inntekter og utgifter, svarte Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum Foto: Malin Nygård Solberg

De ni milliardene blir til den 500-lappen i vinterjakken fra ifjor.

Jentematte på regjeringsnivå, kan man nesten si.

Viktig med måtehold

Et annet eksempel som kanskje kan minne om jentematte var da statsminister Jonas Gahr Støre i forrige uke skrøt av at det har vært viktig for regjeringen å vise måtehold i økonomien.

I et intervju med Aftenposten viser han spesielt til at de i neste års budsjett kun bruker 2,7 prosent av oljefondet og ikke 3 prosent som handlingsregelen gir rom for.

La meg raskt minne om at verdien på oljefondet har steget med rundt 3.000 milliarder kroner på ett år, og at regjeringen på magisk vis fått rundt 80 milliarder mer å rutte med - og fortsatt holder seg godt innenfor handlingsregelen.

3 prosent av et stort tall (15.000 milliarder) er mye mer enn tre prosent av et mindre tall (12.000 milliarder).

De magiske ekstramilliardene skyldes altså kun den formidable veksten i fondet, men Støre bruker magien til å skape et inntrykk av at han nesten ikke bruker penger - fordi han ikke bruker alle pengene han har til disposisjon.

Elementer av jentematte igjen.

Juksepenger

Venstres Sveinung Rotevatn kalte regjeringens 9 milliarder for «juksepenger» på politisk kvarter. Inntekten er midlertidig, mens de økte utgiftene til barnehage og SFP er varige. Det kan by på problemer for budsjettbalansen fremover.

Venstres Sveinung Rotevatn Foto: Lise Åserud / NTB

Pengene man har brukt, er tross alt borte.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski parerte med at det aldri er slik at det er en konstant mengde varige inntekter, som dekker en konstant mengde varige utgifter.

– Dette er i bevegelse. Det er helt vanlig å gjøre opp budsjettet med såkalte engangsinntekter.

Det har hun selvfølgelig helt rett i. Tidligere regjeringer har også løst ting på denne måten.

Kanskje det er på tide å døpe «jentematte» om til «regjeringsmatte».