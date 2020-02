Vår nye virkelighet

For seerne betyr det lite – i den grad man har et par hundrelapper i måneden å avse og høy toleranse overfor spillreklame.

Det er jo en ikke ubetydelig ironi i at tidenes første vinterpause i Premier League gir mer oppstyr rundt produktet enn på mange år her hjemme. I den grad vi nå forstår hva som ligger i «hjemme».

For nå skal TV 2 i mer enn to år forvalte en rettighet de vet forsvinner. Ikke ulikt NRKs situasjon når det gjelder en del av skirettighetene, som samme Nordic Entertainment Group (NENT) sikret seg fra og med sesongen 2021–22.

For TV 2 er situasjonen ny. Og nødvendigvis deprimerende på kort sikt. Av de anslåtte 500 000 abonnentene på deres strømmetjeneste Sumo, er antallet som betaler fra 449 kroner og oppover for Premier League blitt anslått til 125 000. Disse kundene er essensielle for videre oppbygging av Sumos posisjon i strømmemarkedet. Nå må de tenke nytt.

Den mest lukrative rettigheten

Det er ingen enkel prosess. Sport er en av de virkelige driverne i strømmemarkedet. Og ingenting er mer lukrativt i det norske markedet enn engelsk fotball, paradoksalt nok. Siste gang rettighetene til engelsk fotball ble solgt, var også første gang disse var dyrere enn de tilsvarende til norsk fotball.

Tendensen siden da har bare forsterket seg. Den engelske fotballen har vært og er høyprofilert hos landets største kommersielle kanal. Den preger nyhetsdekning på tv, nettsider og strømmetjenesten Sumo, så vel i direktesendinger som klipp og eksklusive intervjuer med stjernene. Slike man bare får når man er rettighetshaver.

Slik dekning genererer interesse, som igjen genererer dekning hos andre nyhetstilbydere. Som igjen øker rettighetsprisen. Og vi kunne fortsatt: Rettighetspengene på verdensbasis er det som igjen gjør klubbene i stand til å betale milliarder av kroner for stjernene, men også lønninger i hundremillionersklassen til spillere og ikke minst deres stadig mektigere agenter.

Og igjen stiger rettighetssummene. Og prisen på abonnementer.

Seks milliarder kroner

Om TV 2 betalte de angitte 1,86 milliarder kronene for engelsk fotball i perioden 2015-18, så kan man regne seg frem til at dagens offentliggjorte avtale fort er verdt seks milliarder kroner. Og kanskje mer. Og det er før produksjonskostnader påløper. Dette skal NENT ta inn, dels med reklame for eksempelvis spillselskaper, ved økt betaling fra plattformtjenester og selvsagt via abonnementer.

At abonnementene kommer til å stige markant i pris, er det ingen som er i tvil om.

Likevel kommer TV 2s 125 000 anslåtte Premier League-abonnenter til å finne seg en ny havn.

Igjen står et dilemma for TV 2. De neste to årene skal de bruke til å tjene mest mulig på en rettighet de vet de mister. Det gjør de ved å gjøre produktet så godt som mulig. Som igjen gjør det enda mer attraktivt for brukerne å følge med over til Viaplay, når NENT overtar rettighetene.

Tomrom for TV 2

Og så er det en tomhet. I form av hva man nå skal tilby sine brukere. Ingen produkter, uansett hvor populære vintersporter er i Norge, har noe som ligner på volum og attraksjonsverdi som det engelsk fotball har. Inneværende sesong betyr 232 kamper – over noe som mer og mer nærmer seg et helt år. De eneste Premier League-frie sonene er snart et par varme sommermåneder – og den nye vinterpausen.

Mens den ene delen av Ullevaal stadion, der de politisk ansvarlige i Idrettsforbundet befinner seg, gremmes man nok over tanken på enda mer utenlandsk spillreklame via NENT.

På den andre siden av nasjonalarenaen smiler de nok heller litt skjevt i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. De skal snart selge rettighetene til norsk seriefotball fra 2022, tilfeldigvis da TV 2 slutter å sende engelsk fotball. Discovery har i øyeblikket dette. Ingenting vil sannsynligvis glede de ansvarlige på Ullevaal mer enn at TV 2 nå er tilbake som meget aktuell budgiver. Dels gjelder dette det økonomiske, men også den allerede nevnte eksponeringen, som gikk markant ned etter at TV 2 mistet rettighetene.

I mellomtiden får vi andre glede oss til nye runder med glede og frustrasjon i mediehusene. Allerede senere denne måneden skal rettighetene til en ny periode med Mesterligaen ut for salg.

NENT har sittet med denne siden den ble opprettet. I den nåværende perioden har TV 2 vært med og dele på rettigheten – og endt opp med mange av de mest attraktive kampene. Dette gjentar seg neppe. NENT har ikke tenkt å gi fra seg noe som helst til TV 2 i øyeblikket.

Alt av eksklusive fotballrettigheter er det mest attraktive som finnes i strømmemarkedet. Og koster deretter.

Selv den såkalte nasjonsligaen kommer snart til å bli attraktiv. For dem som er så heldige å huske den.