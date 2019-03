Våkna du ikke på fredag, Erna?

Mens 40 000 skoleelever klima-streiket forrige fredag, publiserte NRK Ytring en kronikk av Erna Solberg der statsministeren forsøkte å svare på elevenes kritikk.

På en måte var det bra. For i kronikken viser Solberg at hun overhodet ikke skjønner hva klimastreiken handlet om. Allerede i innledningen trår hun fullstendig galt.

«Vi skal lytte til ideene deres», skriver Solberg.

Men et hovedbudskap med streiken var å si: «Nok prat – vi krever handling!».

Nei, Solberg: Gi oss ekte løsninger, ikke skuebrød!

Nok prat nå

I mange tiår har dere voksne visst hvor det bærer og hva som må til for å forhindre klimakollaps. Vi har ikke bruk for klimatoppmøter eller andre prateklubber, for løsningene på klimakrisen har vi allerede.

Vi trenger at dere som sitter med makta tar ansvar for fremtida vår og gjennomfører de endringene vi vet er helt nødvendige.

Kan vi godta en statsminister som ikke tar befolkningen sin på alvor?

Det at Solberg egentlig ikke gidder å høre på befolkningens krav, avslører hun også ved å skrive kronikken før streken er gjennomført og hun har hørt hva budskapet med streiken var. Kan vi godta en statsminister som ikke tar befolkningen sin på alvor?

Den som tror en svær og tung elbil er miljø- og klimavennlig, har sovet i timen!

På bærtur

Ikke bare tror Solberg at hun kan prate bort klimaengasjementet vårt, hun er også på bærtur når det gjelder løsninger.

Les bare denne setningen: «Det jobbes med å lansere elbiler med 1000 km rekkevidde i 2020».

Vi trenger ikke større og tyngre elbiler som kan kjøre enda lenger, men å redusere forbruket vårt. Det krever at vi reduserer transportbehovet. Da må vi begrenser antall kilo kjøretøy som hver og en har med seg på tur.

Statsministeren har ikke tatt inn over seg at grønt forbruk er forbruk like fullt. Den som tror en svær og tung elbil er miljø- og klimavennlig, har sovet i timen!

Slik er det også i den store målestokken: Hva hjelper det å produsere aluminium med litt mindre utslipp, når det kreves enormt mye mer energi å utvinne aluminium enn andre metaller? Ut med aluminium, inn med alternativer!

Vi overlever uten CO2-cola av kiloWatt-bokser, men ikke uten klimastabilitet. Og karbonfangst? Planene i Norge så langt er å stappe CO2-gassen ned i oljebrønnene, slik at vi kan utsette problemene til våre barn og barnebarn fordi gassen siver ut igjen om 50–100 år.

Nei, Solberg: Gi oss ekte løsninger, ikke skuebrød!

Det virker som om Solberg ikke en gang stoler på sin egen stakkarslige, «ambisiøse» klimapolitikk.

Stoler ikke på egen politikk

Det virker som om Solberg ikke engang stoler på sin egen stakkarslige, «ambisiøse» klimapolitikk – den som består av løfter om hva vi en gang (kanskje) skal gjøre.

Hvorfor skulle hun ellers skryte av at hun har fått EU til å passe på oss? Har vi ikke allerede forpliktet oss til Parisavtalen? Målene vi satte oss i den er juridisk bindende. Hvis vi trenger et EU-politi for at vi skal gidde å følge opp våre bindende klimaforpliktelser, sier det ganske mye om hvor lite tiltro Solberg har til seg selv og sine politikerkolleger.

Men der kan vi tross alt være enige, Solberg: Vi har heller ikke tiltro til at du og dine politikerkolleger tar klimaendringene på alvor.

Det vises helt tydelig i den marginale klimasatsingen i statsbudsjettet, i ønsket om nye rullebaner på Gardermoen, i fornektelsen av oljealderens slutt og ikke minst i det uverdige og ferdigskrevne svaret på klimastreiken fra Solberg.

Vi ønsker ikke samtaler med deg og dine politikere, Solberg. Men vi krever at du tar det ansvaret du har som statsminister og umiddelbart starter med reelle endringer av Norge slik at vi kan tro på en levelig fremtid. Det tror vi ikke på med dagens politikk.