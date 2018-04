Vær smart, gjør som Oljefondet

Oljefondet slår den ene rekorden etter den andre. For hver nordmann har Oljefondet investert hele 1,6 millioner kroner i det internasjonale finansmarkedet. I fjor var avkastningen på hele 13,7 prosent. Det er fantastiske tall som betyr at dere nordmenn kan gå framtiden avslappet i møte, sammenliknet med oss tyskere og andre EU-borgere.

Få økonomiske bekymringer

Ifølge «Verdens lykkerapport» (UN World Happiness Report) er Norge verdens nest lykkeligste land. Det kommer som et resultat av at nordmenn flest bekymrer seg lite for landets økonomi. Det kan dere igjen takke dere selv for, som har stemt fram kloke politikere som har investert oljepengene i det etterhvert så gigantiske Oljefondet.

Det Norge har gjort som nasjon her, bør hver og en gjøre privat også, nemlig bygge en solid privatformue for å være bedre rustet for framtiden.

Det høres komplisert ut, men er slett ikke så vanskelig. Oljefondet er verdens største statsfond, men kjører en strategi som også små investorer i stor grad kan følge.

Oljefondet mindre risikabelt

Det finnes to enkle grunner for at man bør følge Oljefondets eksempel. Den ene er at fondet har vist seg å øke kraftig i verdi, den andre at det har lav risiko.

I de siste 20 årene har Oljefondet i gjennomsnitt gitt bedre avkastning enn aksjeindeksen fra Europas mest betydningsfulle økonomi, nemlig tyske DAX. Samtidig har Oljefondet holdt seg mer stabilt. Å investere slik Oljefondet har gjort, har altså vært mindre risikabelt.

Oljefondet og småinvestorer likner hverandre

Det kan være vanskelig å se at en privatinvestor som investerer for et par tusen kroner måneden, har noe som helst til felles med Oljefondet hvor det handler om milliarder. Men Oljefondet og småinvestorer likner hverandre på mange måter. Begge ønsker å:

– bygge formue på lengre sikt

– spare en overskuelig sum hver måned

– kunne være fleksibel (og kunne ta en pause i sparingen om det skulle bli nødvendig)

– holde risikoen nede

– investere i det åpne markeder, som verdens børser

– investere fornuftig og etisk for framtiden.

De som følger Oljefondet kan tjene nok til å få seg en komfortabel buffer, uten å måtte bruke mye td og penger på det. Man trenger bare å følge noen grunnregler.

Nå er det på tide at alle nordmenn kopierer strategien og bygger sine egne små oljefond.

Følg disse retningslinjene

Etter å ha skrevet om Oljefondet i mange år, for medier som Financial Times Deutschland og Die Welt, har jeg sett hvordan folk kan bruke Oljefondet som modell for sin privatøkonomi. De viktigste retningslinjene er:

1. Å være så transparent som mulig overfor deg selv og dine nærmeste angående strategi, sammensetning og avkastning. (Oljefondet rapporterer hvert kvartal)

2. Å bedømme hvilken risiko som passer for deg og velge passende aksjekvote ut fra det. (Oljefondet har over tid økt risikoen og aksjekvoten)

3. Å spre investeringene geografisk, men også når det kommer til foretaksstørrelse og opprinnelseslandenes utviklingsstatus. (Oljefondet investerer globalt)

4. Velg «buy and hold» i stedet for «jump and run» og invester veloverveid istedenfor å ta kortsiktige sjanser. (Oljefondet skifter sjelden sitt investment focus)

5. Ager kontinuerlig og invester konstant en bestemt sum avhengig av hvordan du har det økonomisk og ikke hvordan markedet oppfører seg. (Oljefondet tar ut penger når det trenges og investerer resten av tiden.)

6. Tenk selv, bruk heller pengene på gode og rimelige produkter enn dyre råd. (Oljefondet bruker ikke mye penger på eksterne forvaltere lenger, selv om noen mener det fortsatt brukes for mye)

7. Prøv å investere ut ifra etisk ståsted. (Oljefondet har et etisk råd).

Dette bør du ikke gjøre

Det er ikke alt i Oljefondet som bør kopieres. I noen tilfeller kan Oljefondet også fortelle hva man ikke bør gjøre. I motsetning til Oljefondet bør privatpersoner gjøre følgende:

1. Ikke følge med på investeringene hvert sekund, slik man kan følge Oljefondet. Det forvirrer bare og du risikerer å vike fra din egen strategi.

2. Ikke kjøpe 9.000 forskjellige aksjer, men maks 12 ETFs.

3. Invester gjerne penger i Norge også, men kun en liten andel.

4. Ikke satse på foretaksobligasjoner.

5. Ikke ignorer aksjer fra mindre store foretak (small caps) og utviklingsland. (Det gjorde Oljefondet i starten)

Oljefondet, som jo tilhører det norske folk, kan jeg ikke få fullrost. Nå er det på tide at alle nordmenn kopierer strategien og bygger sine egne små oljefond.

