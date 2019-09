Uvitende foreldre skader barns utvikling

Foreldre er opptatt av at barna deres skal sovne lett om kvelden. De tror at hvis de bare sover mindre om dagen, sovner de lettere ved leggetid. Dette er en stor misforståelse!

Skal de barnehageansatte unngå å sitte med små «zombier» på fanget lenge etter at barnet har blitt vekt, bør barnet få sove en hel søvnsyklus. For små barn varer en slik søvnsyklus i omtrent 60 minutter.

Likevel krever flere og flere foreldre at barnehagen skal begrense barnas søvn til maks en halvtime. Slik uvitenhet kan bidra til å skade barns kognitive utvikling.

Hjernen renser seg selv når vi sover

Både barn og voksne trenger tilstrekkelig søvn, og tilstrekkelig søvn er gjerne mer enn vi liker å tro. Når vi sover har hjernen vår sluppet kontakten med omverdenen, blodtrykket vårt synker, kroppstemperaturen blir lavere og både hjerte- og lungefunksjonene går saktere.

Samtidig holder hjernen på med en «storrengjøring». Den bokstavelig talt vasker hjernen ren for avfallsstoffer. Unødvendige koblinger i hjernen blir fjernet, mens viktige koblinger blir forsterket.

Dette er særlig viktig i barndommen, fordi denne «resetten» av hjernen er en forutsetning for både læring og kognitiv utvikling. Når barnet våkner, er hjernen vasket og renset og klar for nye opplevelser og inntrykk. Det skjerper konsentrasjonen.

Det er svært viktig at småbarn kommer gjennom hele søvnsyklusen.

I tillegg vet alle som arbeider i barnehage at konfliktnivået i barnegruppa stiger med mange trøtte og slitne barn til stede.

Uvitende foreldre

Søvnen vår skjer i fem faser. I den første fasen er barna våkne, men lukker de øynene og greier å slappe av, glir de snart inn i fase to, den lette søvnen. Noen barn trenger kanskje hjelp for å slappe av, og her er det de voksne i barnehagen som er spesialistene.

I fase to sover barna lett og lar seg også lett vekke. I den lette søvnfasen begynner både kropp og muskler å slappe av. Hjertet slår langsommere, og barna er etter hvert ikke så lette å forstyrre eller vekke. De er nå på vei mot en dypere søvn.

Fase tre og fire er de dype søvnfasene som kalles «slow wave sleep» (SWS). I disse dype søvnfasene er kroppen og musklene avslappet, og det kan være veldig vanskelig å vekke barna. Vi har nå kommet omtrent 25 minutter ut i barnets søvnsyklus. Disse to fasene er de lengste, og varer opptil 40 minutter.

En rekke undersøkelser har slått fast at barnas søvn i barnehagen før klokken 15:00 ikke påvirker nattesøvnen.

Det er i denne fasen av søvnen den grundigste «rengjøringen» av hjernen skjer. Barn befinner seg 40 prosent av tida i den dype søvnen. Det er omtrent dobbelt så lenge som hos voksne. I disse dype søvnfasene bygges også barnas språk og langtidshukommelse.

Likevel ønsker mange foreldre at barnehagen skal vekke barna når de er i denne søvnfasen!

Fase fem, den siste fasen i søvnsyklusen, kalles REM-søvn. I denne fasen av søvnen er hjernen mer aktiv enn i den forrige fasen, pusten kan være mer uregelmessig, vi kan se at øynene beveger seg, og barnet er lettere å vekke opp igjen. REM-fasen er særlig viktig for barnas motoriske utvikling.

Derfor er det svært viktig at barna også sover gjennom denne søvnfasen.

Hvorfor sovner ikke barna om kvelden?

En faktor som derimot har stor betydning for barnas innsovning, er påvirkningen fra ulike skjermer som tv, video og nettbrett. Det samme gjør, som de fleste foreldre har erfart, søvn under transport hjem fra barnehagen, eller tett på leggetid.

Vi vet at ingen barn er like, og at ditt barn er helt unik når det kommer til søvn.

Hjemme fra barnehagen opplever mange barn at foreldrene går i gang med å forberede middagen. Da kan barna lett bli overlatt til seg selv med filmer eller digitale spill på skjermen. Kanskje sitter de på kjøkkenet sammen med foreldrene, men da med et nettbrett i hendene. Etter middag kan det kanskje bli en ny runde med skjerm.

Slik skjermtid på ettermiddagen utsetter innsovningen til barna. Grunnen til det er at det blå lyset fra tv, mobil, dataskjerm og nettbrett forstyrrer barnets biologiske klokke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i 2019 gått ut med en anbefaling om å begrense barnas tid foran en skjerm og heller øke tid med fysisk aktivitet. Dette er helt i tråd med alle anbefalinger om skjermtid og søvn.

Dette må du gjøre

At småbarn sover i mer enn en halvtime i barnehagen er altså helt uproblematisk. Snarere er det viktig! Om du sliter med å få barnet ditt til å sove om kvelden, bør du heller redusere belysningen, og skru av tv, mobiler og nettbrett minst én time før leggetid.

Ha faste kveldsrutiner når det gjelder vask og stell, pysjamas og tannpuss. Les gjerne en bok eller et eventyr for barnet en halvtimes tid før de går til sengs. En god natts søvn for barn handler om gode rutiner gjennom hele døgnet.

Resepten er regelmessige måltider, nok lek og bevegelse, og faste leggetider.

Samtidig vet vi at ingen barn er like, og at du kan oppleve at ditt barn er helt unikt når det kommer til søvn. Forskning viser at omtrent en fjerdedel av alle barn kan ha ulike typer søvnproblemer i løpet av oppveksten. Noen har problemer med å sovne, noen våkner opp og har problemer med å sovne igjen, og noen våkner opp gjentatte ganger i løpet av natten.

Men også her er resepten regelmessige måltider, nok lek og bevegelse, og faste leggetider. Slik følger du anbefalingene til blant annet Den norske legeforening, Norsk psykologforening og Helsedirektoratet.