Utnytter ikke smutthull

Legemiddelindustrien (LMI) reagerer på utsagn og påstander i flere NRK-artikler og -innslag der representanter for Helsedirektoratet og Legemiddelverket fremstiller legemiddelindustrien som misbrukere av et system vi ikke er en del av.

I Dagsrevyen 7. og 12. desember, og i flere artikler på NRK.no, kommer myndighetene med anklager om at industrien misbruker et «smutthull» i refusjonssystemet i ordningen med individuell refusjon.

I alt 60 legemiddelselskaper er med i LMI og vi har fått sterke reaksjoner fra våre medlemmer om påstandene som fremmes. Det har frem til nå ikke vært et krav om at legemiddelselskapene skal sende inn helseøkonomisk dokumentasjon i ordningen om individuell refusjon. Myndighetene endrer systemet fra 1. januar 2018, og først da kommer dette kravet. Dette er et krav som også LMI støtter. Det er derfor ikke slik at legemiddelselskapene har utnyttet noe «smutthull» når de ikke har levert dokumentasjon frem til nå.

Vi er redde for at endringene gjør at pasienter ikke får tilgang til nødvendig behandling.

Måten ordningen fungerer på er at legene bruker den for å skaffe behandling til enkeltpasienter som ikke oppnår tilstrekkelig god behandling med det som er tilgjengelig i den ordinære blåreseptordningen. Leger søker myndighetene om å få refusjon for legemidler, og dette blir innvilget av myndighetene. Legemiddelselskapene er således ikke en del av denne ordningen. Enkelte legemidler vil være aktuelle for et lite antall pasienter i Norge. I disse tilfellene vil ikke alltid de vanlige refusjonsordningene være aktuelle fordi markedsgrunnlaget er for lite til å utarbeide den omfattende og kostbare dokumentasjonen som vanligvis kreves.

Når myndighetene endrer systemet 1. januar 2018 vil mange av de legemidlene som i dag finnes på individuell refusjon gå gjennom en metodevurdering. Da må legemiddelselskapene sende inn helseøkonomiske analyser og legemidlene må bli vurdert som kostnadseffektive av myndighetene før nye pasienter kan få dem forskrevet. Pasienter som allerede bruker legemidler gjennom ordningen med individuell refusjon vil få fortsette på disse legemidlene.

Legemiddelselskapene er ikke en del av denne ordningen.

LMI er imidlertid bekymret for at myndighetene er alt for rigide i å kreve økonomiske analyser for absolutt alle legemidler, uansett hvor få pasienter som er aktuelle for behandlingen. Da kan man risikere at slike data ikke blir utarbeidet for Norge og at pasientene derfor ikke får behandling. Det gjelder spesielt dersom ingen andre land krever slike analyser. I så fall står sikkerhetsnettet som ordningen har vært for norske pasienter i fare. LMI har tidligere skrevet en kronikk om dette sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Vi er redde for at endringene kan innebære at pasienter ikke får tilgang til nødvendig behandling.

Vi reagerer på tonen fra enkeltpersoner hos myndighetene den siste tiden. Legemiddelindustrien styres av et svært strengt regelverk, og forholder seg til en rekke lands ulike behov og krav. Vi gjentar derfor vårt inderlige ønske om at myndighetene i stedet for å komme med usaklige beskyldninger om at bransjen «utnytter smutthull», heller går inn i en saklig dialog med oss om hvordan vi skal løse de utfordringene som endringene i refusjonssystemet kan medføre.

