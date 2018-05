Uten en rød tråd

Spencer Tunick er verdenskjent for sine panoramiske foto av nakne mennesker. Nå har Bodø kommune og Nordland fylkeskommune invitert han til Bodø.

Han har aldri vært i Norge før, ei heller nord for polarsirkelen, og han synes Nord-Norge er så spennende at han har valgt å lage sitt neste kunstverk her.

Rødt må slutte å fiske etter billige populistiske poenger.

Det er først og fremst en stor nasjonal kulturnyhet. Og i den forbindelse har partiet Rødt hevet stemmen i protest med ord som at dette er «uprofesjonelt» og «udemokratisk».

Rødt kritiserer at tildelinger er gjort uten kriterier, og mener pengene burde gått til lokal kulturproduksjon, gjerne til lokale amatørmusikere i metal-sjangeren. Argumentene oppfattes kanskje som halvveis overbevisende av enkelte, derfor er det viktig at vi rydder opp i denne villreden. Men viktigst og samtidig viser dette et viktig skille i den kulturpolitiske debatten det er verdt å få frem.

Rødt på fisketur

Første del av kritikken er skivebom, da bruk av midlene selvfølgelig er forankret i vedtak gjort innenfor alt av reglement. Det vet Rødt utmerket godt, siden de selv har stemt for vedtakene.

Rødt er en del av politisk ledelse i Bodø, og har til og med varaordføreren. Da må partiet også pent ta ansvar for egen politikk, og slutte å fiske etter billige populistiske poenger.

Det er håpløst å være vitne til at et parti som man skulle tro hadde både kunnskap og ryggrad først stemmer for noe, og så etterpå er «sjokkerte» over det de har vedtatt. Dette skuespillet fikk da også nylig store politiske konsekvenser, i det partiene Ap, MDG, SV og Sp i Bodø kommune kastet Rødt ut av samarbeidet i Nordland største by.

Man kan ikke satse alle pengene på amatører som drømmer om å bli rockestjerner.

Andre del av kritikken tydeliggjør et stort kulturpolitisk skille jeg synes det er verdt å rope varsku om. Alle som jobber med kultur vet at bredde er viktig. Man kan ikke satse alle pengene på en smal elite av kunstnere, men man kan heller ikke bruke alt på amatører som drømmer om å bli rockestjerner. Begge deler er viktig.

De verdenskjente kunstnerne er viktige fordi de genererer interesse og finansiering, men også fordi de demonstrerer hva som er mulig på aller høyeste nivå, og dermed fungerer som forbilder for nybegynnerne. Akkurat slik toppidrettsutøvere som Marit Bjørgen inspirerer utøvere over det ganske land. Amatørene er viktige fordi alle mennesker trenger lokal kunst og kultur i livet sitt. Så mange som mulig bør få prøve seg, og av alle disse er det noen få som blir profesjonelle. Én av en million når Spencer Tunicks eller Marit Bjørgens nivå, men vi trenger hele spekteret.

Bodø Bodyscape er inkluderende og nyskapende.

Bodø må våge å satse

Kritikken av tildelingen baserer seg også på en fundamental misforståelse av hva jobbingen for å bli europeisk kulturhovedstad går ut på. Skal Bodø bli valgt ut blant de mange europeiske byene som søker denne tittelen og kultursatsingen som følger med, må vi også tørre å satse på internasjonal kunst og kultur, og spesielt kunst som virkelig engasjerer, provoserer, og bidrar til å utfordre vår kulturforståelse.

Samtidig skal vi innenfor rammen av det internasjonale bygge lokal og regional kultur på et høyere nivå. Dette bidrar Nordland fylkeskommune til, og vi bevilger derfor 3.9 millioner til Bodø kommunes arbeid for å komme helt i fronten av kulturarbeidet i Europa. Det vil gi ringvirkninger over hele fylket og hele landsdelen.

De siste påmeldte er fra Australia, Finland og Steinkjer.

Bodø Bodyscape, som prosjektet til Spencer Tunick heter, er en kunstform som er særdeles inkluderende og nyskapende. Bare dager etter at registreringen startet, har nesten halvparten av de nødvendige deltakerne meldt seg på, og de siste påmeldte er fra Australia, Finland og Steinkjer. Dette viser at folk både internasjonalt og mer lokalt lar seg engasjere av denne typen kunstformen.

Både prosjektet og kritikken kan minne de som har vært med en stund, om Skulpturlandskap Nordland. Det ble reist sterk og langvarig kritikk mot de 36 skulpturene fra internasjonale kunstnere rundt om i Nordland, men da vi i fjor feiret 25 års jubileet for Skulpturlandskap Nordland, var det stor enighet om at dette var en gedigen suksess. Den internasjonale anerkjennelsen og oppmerksomheten har da også vært unisont positivt, og i dag markedsfører vi Nordland med bilder av Skulpturlandskap Nordland.

Jeg er helt sikker at vi om få år vil bruke også Spencer Tunicks bilder i markedsføringen, og samtidig vil hundrevis av folk ha fått delta i genuint involverende kunst.

Internasjonal kunst kan hjelpe lokal kunst

Vi skal ha takhøyde for kulturpolitisk diskusjon, og ønsker mange meninger om kunst og kultur velkommen, men det er viktig at vi ikke ødelegger kulturdebatten med billige poenger rettet mot kortsiktig politisk avkastning.

Jeg er helt sikker på at satsingen for å gjøre Bodø til europeisk kulturhovedstad kommer til å innbefatte flere kunstnere av internasjonalt format og vi som jobber med dette vil fortsatt se utover, slik at vi i Norge og Nordland kan oppleve kunst og kultur av internasjonal karakter. Motivasjonen er, i tråd med logikken om å satse bredt, at internasjonal kunst skal hjelpe den lokale kulturen å blomstre! Derfor ser Kulturdepartementet positivt på kultursatsingen i nord, og derfor står hele landsdelen også samlet bak søknadsprosessen.

Er du tøff melder du deg på Bodø Bodyscape.

Vi starter nå. Er du tøff melder du deg på Bodø Bodyscape. Vi er sikre på at prosessen ender med at Bodø blir tildelt det ærefulle oppdraget med å være Europeisk Kulturhovedstad i 2024.

Krav til bruk av NRKs kommentarfelt Ekspandér faktaboks Krav til bruk av NRKs kommentarfelt Velkommen som bruker av NRKs kommentarfelt på nett! Vi krever debatt under fullt navn. Hvordan du får det til finner du her. Innlegg som ikke står med fullt navn blir slettet. Vi ønsker å legge til rette for en konstruktiv debatt, og våre moderatorer følger med på alle våre kommentarfelt. Vi setter pris på engasjement og debatt rundt sakene vi publiserer. Det skal være rom for friske meninger om sakene som diskuteres, men husk at de du diskuterer med også er mennesker. Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i stedet for personangrep. Vi ber om at du avstår fra følgende: Sjikanøse kommentarer og personangrep

Overdreven bruk av ufint språk og banning

Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det

Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold

Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget NRK er medlem av Norsk Presseforbund og er forpliktet av medienes felles etiske regelverk, Vær varsom-plakaten. Innlegg som bryter med god presseskikk vil bli fjernet så snart som mulig, slik pressens etiske regler krever. Husk at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver i NRKs kommentarfelter. Hvis du skriver ting som bryter med juridiske bestemmelser om ærekrenkelser, privatlivets fred, trusler eller hatefulle ytringer kan du forfølges rettslig for dette, selv om vi sletter innlegget i ettertid. NRK kan ikke gi deg noe kildevern hvis du skriver noe som bryter norsk lov i våre kommentarfelter. Våre debatter er åpne for alle, og det du skriver hos oss er en like offentlig ytring som et debattinnlegg i en avis. Vi prøver å følge godt med på debattene hos oss, men det hender vi går glipp av noe som burde vært fulgt opp. Skulle det oppstå situasjoner der vi ikke har fulgt med i timen blir vi veldig glad for tips og tilbakemeldinger om det, slik at vi kan gå inn og sjekke. Gi oss beskjed på ytring@nrk.no

Følg NRK debatt på Facebook