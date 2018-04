Utdanning er bra, kompetanse er bedre

Jeg er glad for at Akademikernes Kari Sollien i en kronikk på NRK Ytring bidrar til debatten om et av de aller viktigste spørsmålene for Norge: Hva gjør vi i dag for å sikre at vi har den arbeidskraften vi trenger i fremtiden?

Riktig kompetanse

Svaret er enkelt, men vanskelig: Det Norge trenger, er mennesker med riktig kompetanse i alle jobber.

At vi trenger flere mastergrader, er ikke helt riktig. I rapporten Future skills supply and demand in Europekonkluderer Cedefop (EUs senter for utvikling av fagopplæring) med at Norge går mot et overskudd av personer med mastergrad. Selv om Norge vil etterspørre flere med høyere utdanning i arbeidslivet, vil sannsynligvis tilbudet av kandidater med høyere utdanning totalt sett være for stort.

Vi må gjøre yrkesfagene mer attraktive.

Den samme tendensen finner vi i OECDs publikasjon Better skills. Better jobs. Better lives. Fire av ti norske arbeidstakere rapporterer at de ikke får benyttet ferdighetene og kompetansen sin på en tilfredsstillende måte i jobben. Samtidig viser Virkes egen arbeidsgiverundersøkelse at én av fire norske arbeidsgivere mener at nyutdannete ikke har kvalifikasjonene som trengs for å kunne utføre en tilfredsstillende jobb.

Arbeidslivsrelevans

Sollien skriver at universiteter og høyskoler har et stort ansvar for å forberede studentene på det arbeidslivet de skal ut i. De må være arbeidslivsrelevante. Problemet er at masteroppgaven ofte ikke er relevant for jobben du gjør i dag, eller jobben du skal gjøre i morgen. Utdanning er bra, men kompetanse er bedre.

Altfor mange skremmes til å måtte ta en mastergrad.

Flere studiepoeng er ikke den eneste løsningen på Norges fremtidige kompetansebehov. Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. Vi er inne i Yrkesfagenes år, og vi må gjøre yrkesfagene mer attraktive for ungdom, voksne og i arbeidslivet.

Flere veier inn i arbeidslivet

Alle skal ikke ha en mastergrad. Hva med å vurdere alternativene?

Du kan starte med å ta fagbrev og bygge på med videre utdanning ved behov. Mange veier leder inn til høyere utdanning, for eksempel Yveien og fagskolene.

Du kan satse på å bruke arbeidslivet som læringsarena. Det er relevant, interessant, du får karriereveiledning, lønn og muligheter til å stige i gradene.

Du kan ta flere bachelorgrader fremfor en mastergrad. Det kan gi deg bredde og komplementære kompetanser. Mange masterprogrammer er for spesifikke til at arbeidsgivere ser behovet for den type kompetanse.

Du kan ta en bachelorgrad og starte å jobbe. Det vil sette deg i stand til å praktisere eget fag og bli kjent med arbeidslivet.

Du kan ta flere bachelorgrader fremfor en mastergrad.

Unge i dag har mange veier inn i arbeidslivet. Problemet i dag er at altfor mange skremmes til å måtte ta en mastergrad.

Krav til bruk av NRKs kommentarfelt Ekspandér faktaboks Krav til bruk av NRKs kommentarfelt Velkommen som bruker av NRKs kommentarfelt på nett! Vi krever debatt under fullt navn. Hvordan du får det til finner du her. Innlegg som ikke står med fullt navn blir slettet. Vi ønsker å legge til rette for en konstruktiv debatt, og våre moderatorer følger med på alle våre kommentarfelt. Vi setter pris på engasjement og debatt rundt sakene vi publiserer. Det skal være rom for friske meninger om sakene som diskuteres, men husk at de du diskuterer med også er mennesker. Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i stedet for personangrep. Vi ber om at du avstår fra følgende: Sjikanøse kommentarer og personangrep

Overdreven bruk av ufint språk og banning

Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det

Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold

Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget NRK er medlem av Norsk Presseforbund og er forpliktet av medienes felles etiske regelverk, Vær varsom-plakaten. Innlegg som bryter med god presseskikk vil bli fjernet så snart som mulig, slik pressens etiske regler krever. Husk at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver i NRKs kommentarfelter. Hvis du skriver ting som bryter med juridiske bestemmelser om ærekrenkelser, privatlivets fred, trusler eller hatefulle ytringer kan du forfølges rettslig for dette, selv om vi sletter innlegget i ettertid. NRK kan ikke gi deg noe kildevern hvis du skriver noe som bryter norsk lov i våre kommentarfelter. Våre debatter er åpne for alle, og det du skriver hos oss er en like offentlig ytring som et debattinnlegg i en avis. Vi prøver å følge godt med på debattene hos oss, men det hender vi går glipp av noe som burde vært fulgt opp. Skulle det oppstå situasjoner der vi ikke har fulgt med i timen blir vi veldig glad for tips og tilbakemeldinger om det, slik at vi kan gå inn og sjekke. Gi oss beskjed på ytring@nrk.no

Følg debatten på Facebook