USAs gigantavtale i Midtøsten har fått vind i seilene

Forhandlingene omfatter blant annet atomkraft, anerkjennelse av Israel og sikkerhetsgarantier. Etter rapporter om det at forhandlingene var avbrutt, sier Saudi-Arabias eneveldige hersker, Mohammed bin Salman, at forhandlingene fortsetter og at de håper å få til en avtale. Utspillet kom under et oppsiktsvekkende intervju med Fox News.

Siden i vår har toppdiplomatene flydd jevnlig mellom Tel Aviv, Washington og Riyadh, og de siste ukene har også palestinske ledere kastet seg på. Tre palestinske forhandlere var nylig Riyadh for å komme med sine krav.

La oss ta det amerikanske drømmescenarioet først. USA har to hovedallierte i regionen, Saudi-Arabia og Israel.

Saudi-Arabia har under det autoritære styret til Mohammed bin Salman blitt Midtøstens ledende stat, og Israel har den mest innovative økonomien og den mest slagkraftige hæren. Begge land har lange forbindelser til USA, men i motsetning til andre arabiske land i Gulfen, anerkjenner ikke Saudi-Arabia Israel.

Det forsøker USAs president Joe Biden å gjøre noe med. Hans sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har vært to ganger i Saudi-Arabia for å diskutere en mulig diplomatisk gigantavtale som vil endre regionen.

Tanken er at Saudi-Arabia anerkjenner Israel mot betydelig amerikanske godtgjørelser. De krever blant annet tilgang til amerikansk sivil atomkraftteknologi og en sikkerhetsgaranti fra USA.

Oppsiden for USA er å knytte Saudi-Arabias store økonomisk makt tettere inn i amerikansk økonomi, stabilisere en urolig region og styrke alliansen mot Iran, samt trekke Saudi-Arabia lenger bort fra Kina og Russland.

I intervjuet med Fox News kommer også Bin Salman med en lett trussel om at det ville vært uheldig for begge parter om Saudi-Arabia skulle måtte kjøpe våpnene sine fra andre hold. Landet er en av de største importørene av amerikanske våpen.

For Israel vil en anerkjennelse fra Saudi-Arabia være det store gjennombruddet i den arabiske og muslimske verden som de har søkt siden staten Israel ble opprettet.

INTERVJU: Mohammed bin Salman ble denne uka intervjuet av journalisten Bret Baier i Fox News. Foto: Reuters

Det vil også være en stor seier for Biden som han kan ta med seg inn i valgkampen neste år selv det kan bli vanskelig for ham å få gjennom en avtale i sitt eget parti. Bin Salmans regime stod eksempelvis bak det grufulle drapet på journalisten Jamal Khashoggi og beskyldes av menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch for å drepte hundrevis av flyktninger fra Etiopia.

Skal en slik avtale kunne gjennomføres, må også palestinske rettigheter på bordet. Offisielt ønsker palestinerne fortsatt at Saudi-Arabia ikke skal anerkjenne Israel uten at de selv også får sin egen stat. Samtalene skal i praksis har dreid seg om mindre ting, som mer kontroll over eget territorium, amerikansk støtte til fullt medlemskap i FN og pengestøtte fra Saudi-Arabia.

Sist gang amerikanerne forhandlet fram en avtale i Midtøsten, de såkalte Abrahams-avtalene mellom Israel, De forente arabiske emirater og Bahrain, boikottet palestinerne prosessen.

Denne gangen har de valgt en annen taktikk, antakelig mer av nødvendighet enn av ønske. Palestinerens sak står svakt i dagens verden og de er selv politisk splittet.

Spørsmålet er hvor sterkt Saudi-Arabia vil vektlegge dette i forhandlingene. Bin Salman sa flere ganger i intervjuet at dette var viktig, men nevnte aldri en palestinsk stat.

USAs utenriksminister Antony Blinken har derimot snakket om behovet for å få til en egen palestinsk stat om dette skal lykkes.

Et annet problem er dagens israelske regjering.

USA under Joe Biden har holdt Benjamin Netanyahu på armlengdes avstand og hadde sitt første møte denne uka i forbindelse med høynivåuka i FN. Med ytterliggående bosettere i regjeringen som finansminister Bezalel Smotrich, er det lite som gir håp om at Israel vil gi mer til palestinerne, for ikke å snakke om opprettelsen av en egen palestinsk stat.

De religiøse sionistene som Netanyahu nå deler regjeringskontor med ønsker jo å ta over deler eller hele Vestbredden. En reportasje vi viste her i NRK, viser hvordan bosetterne har blitt mer voldelig og ustraffet fortrenger palestinere inne på okkupert område.

Det har vært spekulert i om en slik gigantisk avtale kunne lede til en samlingsregjering i Israel, men det er kanskje mer ønsketenkning enn en politisk mulighet.

Spørsmålet er om Biden klarer å rikke på Netanyahu og Bin Salman, eller om det diplomatiske initiativet ender der så mange store planer for Midtøsten ofte havner: I skrivebordsskuffen.

Korrigering: Teksten er skrevet om etter intervjuet med Mohammed bin Salman ble publisert og Biden og Netanyahu møttes i New York.