Harvey Weinstein har en forsvarer som heter Donna Rotunno. Hennes spesialitet har de siste årene vært å føre saker på vegne av menn som er anklaget for voldtekt og overgrep.

Inntil nå har Rotunno gjort det svært bra. Av førti slike saker hun har ført i retten, skal hun ha vunnet alle førti.

Det skulle en Harvey Weinstein til for å bryte seiersrekken hennes.

Det har skjedd noe i USA

Mandag 24. februar ble hennes klient, Harvey Weinstein, funnet skyldig i voldtekt og overgrep.

Dommen er en milepæl.

Det har skjedd noe i USA. I verden.

For to år siden ville ikke den fornærmede Jessica Mann blitt trodd på av en jury.

Hennes påstander om voldtekt, ville blitt oversett – fordi hun hadde et forholdsvis vennlig forhold til Weinstein i ettertid. Endatil et seksuelt forhold.

Det var henne Donna Rotunna brukte mest tid på i rettssalen. Jessica Manns troverdighet skulle spikkes opp i fliser. Tilintetgjøres.

Men skuespiller Jessica Mann ble trodd – selv om ikke påstanden om grov voldtekt ble tatt til følge av juryen.

Det ble derimot anklagen om seksuelle overgrep, som kom fra Harvey Weinsteins tidligere assistent – Miriam Haley.

Også hun ble trodd. For et forhold som går tilbake til 2006.

Vi snakker tross alt om et land der, ifølge The Guardian, kun 0,05 prosent av alle anmeldelser om seksuell vold – fører til dom.

Det er ikke rart at svært mange, i dagene mens rettssaken pågikk, trodde Harvey Weinstein skulle gå fri.

Det gjorde han altså ikke.

Hold kjeft-penger

#Metoo var det kontante svaret på The New York Times veldokumenterte artikler om den feirede filmprodusentens svarteste sider.

Dagen var 5. oktober. Året var 2017.

I årevis hadde anklagene mot Harvey Weinstein, i all hemmelighet, vokst seg større og større.

Ved hjelp av store mengder dollar, spioner, advokater og vennlig innstilte medier, gikk han til angrep på kvinne etter kvinne som truet med å stå frem og fortelle om seksuelt misbrukt.

USA er ikke et land der de mektigste faller så lett. Agnes Moxnes

Weinsteins mål var å få dem til å fortsette å holde kjeft.

Det gikk lenge.

Inntil både The New York Times og The New Yorker presenterte den ene historien verre enn den andre. Mange av dem fortalt av kjente Hollywood-kvinner som kunne ha svært mye å tape på å gå ut mot en av bransjens aller mektigste.

Den gangen kunne ingen vite, kanskje med unntak av Harvey Weinstein selv, at anklagene mot ham var så alvorlige, og strakte seg over så mange år, at han skulle miste jobben sin, filmselskapet, familien, venner og posisjon i løpet av bare noen få oktoberdager.

I ettertid blir det interessant å se hvorvidt Weinsteins makt i Hollywood allerede var i ferd med å gå i oppløsning på dette tidspunktet.

USA er ikke et land der de mektigste faller så lett.

Slipper livstid

I dag feirer de bortimot 105 kvinnene som offentlig har gått ut og anklaget ham. Det er deres festdag.

Men det henger et tankekors over disse dagene som felte Weinstein.

Han ble ikke funnet skyldig i den alvorligste anklagen mot ham. Den som kunne gitt 67-åringen en livstidsdom.

Den anklagen handler om gjentagelsen og systemet. Det at han i tiår etter tiår kunne, gjerne med makt og vold, skaffe seg sex.

SEIERSREKKEN BRUTT: Donna Rotunno har forsvart mange menn som har vært anklaget for voldtekt og overgrep - og vunnet. Men hennes klient Harvey Weinstein brøt seiersrekken. Foto: Spencer Platt / AFP

Han mener selv at det var frivillig. Hans forsvarer gjentok gang på gang at kvinnene var fullstendig klar over at de byttet sex mot en mulig jobb i drømmefabrikken Weinstein var direktør for.

Noen i juryen er antageligvis enige med ham, ettersom han ble kjent uskyldig på dette punktet.

Blek om nebbet

#Metoo handler om mektige menn som forbrøt seg.

Det handler om intrikate systemer som lukker øynene for ubehaget. «Alle visste», sa Hollywood etterpå. Men ingen sa noe.

Så sterkt var dette systemet at det stoppet også de voldtatte kvinnene fra å rope ut. De lot seg heller kjøpe til stillhet.

Også det har #metoo endret på.

11. mars vender Weinstein tilbake til rettslokalet. Da kommer straffeutmålingen. Det kan bli alt fra fire til tjuefem år.

Harvey Weinsteins tid er definitivt forbi, selv om vi kanskje ser ham i nye rettsrunder. Blek om nebbet ble han i går ført ut av rettsbygningen i New York.

På sidelinjen sto forsvareren hans, Donna Rotunno, og kommenterte at han tok tapet som en mann.

I akkurat dette tilfellet var det knapt en kompliment.