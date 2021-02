Urettferdig utdanning

Kjære kunnskapsminister Guri Melby og regjeringen!

Nå som det er bestemt at vårens skriftlige eksamener i videregående skole avlyses, ligger en stor utfordring foran oss: Å sikre et mest mulig rettferdig opptak til høyere utdanning i år.

Alle unge fortjener å konkurrere på like vilkår for å komme inn på den utdanningen de ønsker.

Det er blodig urettferdig at de som er russ under koronaen får utkonkurrere andre. Det er det som skjer hvis dere ikke tar grep. Og dere vet det.

Selv var vi heldige som avsluttet skolegangen med en fin russefeiring i 2019 -uten å tenke på at eksamenskarakterene ett år senere kunne sette en stopper for videre studier.

Du trenger ikke være mattegeni for å skjønne at 2019-kullet er karaktermessig dårligere stilt.

Mange gjorde som oss, de tok et friår, lykkelig uvitende om at konkurransen for å starte på studier høsten 2020 ville bli mye hardere enn i 2019, fordi koronakullene fra videregående slipper eksamen.

De kan søke høyere utdanning nesten utelukkende basert på standpunktkarakter. Og standpunktkarakterene er høyere for de aller fleste.

46 prosent av elevene får lavere karakter på skriftlig eksamen enn de får i standpunkt i samme fag. Bare 14 prosent går opp, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Karaktersnittet for å komme inn på de fleste utdanninger går vanligvis opp hvert år, men endringen vi så i fjor var dramatisk.

Ett av utallige eksempler: Snittet for å komme inn på sykepleiestudiet ved Høgskolen på Vestlandet var hele 5 prosent høyere i 2020 enn i 2019. Økningen året før bare på 0,84 prosent.

Det var rekordhøye søkertall til høyere utdanning våren 2020, noe som presset snittet for å komme inn opp. Men det høye antallet søkere er ikke alene årsaken til de tøffe poenggrensene.

Det er blodig urettferdig at de som er russ under koronaen får utkonkurrere andre.

Fjorårets avgangskull opplevde et utfordrende siste år, med mye uforutsigbarhet og digital undervisning. Noen vil hevde at det har vært vanskeligere for disse elevene å oppnå gode resultater på skolen.

Men ser vi på standpunktkarakterene, hadde dette kullet faktisk bedre resultater i snitt i åtte av de ti største fellesfagene på videregående skole, sammenlignet med oss som gikk ut året før korona.

Til tross for den vanskelige situasjonen med hjemmeundervisning, fikk ikke disse elevene dårligere standpunktkarakterer enn normalt. Det er ikke noe som tilsier at vi ikke kan forvente lignende resultater fra årets avgangskull.

Gi oss lik rett til utdanning!

Når tallene viser at nesten halvparten går ned i karakter på eksamen, trenger du ikke være noe mattegeni for å skjønne at kullet som gikk ut i 2019 er karaktermessig dårligere stilt til å komme inn på høyere utdanning enn kullet som gikk ut i fjor.

Karaktersnittet i fjor var rekordhøyt. Regjeringen gikk selv ut og erkjente at deler av økningen i avgangselevenes snitt skyldtes avlyste eksamener.

Når dere er klar over problemstillingen, burde dere ikke da også prøve å kompensere for denne unaturlige økningen i karaktersnitt? Som høyst sannsynlig skyldes at de som går ut av videregående under koronaen slipper eksamen?

La de uten eksamenskarakterer konkurrere mot hverandre, og de med eksamenskarakterer mot hverandre.

Det haster å finne en løsning, for i år er siste sjanse til å søke seg inn på høyere utdanning i førstegangsvitnemålskvoten for oss som gikk ut av videregående for snart to år siden. Neste år vil vi kun ha mulighet til å søke oss inn på ordinær kvote, hvor snittet for de fleste studier er betydelig høyere.

Her konkurrerer man med både alderspoeng, poeng fra folkehøyskole/militæret, i tillegg til at mange har brukt tid på å forbedre vitnemålene sine ved å ta opp fag.

Flere av våre jevnaldrende opplevde å komme inn på det de ønsket med god margin i 2019, og valgte derfor å ta et pauseår, men i 2020 økte snittet så mye at de ikke hadde kjangs.

Mange er frustrerte og skuffede.

Vi ber derfor regjeringen sterkt om å vurdere et alternativt opptak i år. Konsekvensene av å ikke gjøre det, kan være alvorlige. Flere vil bli tvunget til å bruke både tid og penger på å opp ta opp fag, eller de må bare vente til de får nok alderspoeng.

For å sette det på spissen, kan en faglig sterkere elev som gikk ut i 2019, bli slått ut av en med svakere standpunktkarakter som gikk ut året etter, fordi den siste slapp eksamen.

Det er alltid kjipt å ikke komme inn på det man ønsker, og det er i alle fall kjedelig når man ikke vet om det er fordi de som kom inn faktisk var flinkere enn deg på skolen, eller om de bare var på det kullet som slapp å ta eksamen.

Alle unge fortjener å konkurrere på like vilkår.

Det finnes to gode løsninger for opptaket i år: En er å rett og slett fjerne eksamenskarakterer fra vg3 for alle som søker seg inn på førstegangsvitnemålskvoten, slik at alle kun konkurrerer på grunnlag av standpunktkarakterene.

Denne løsningen er, som kunnskapsminister Melby poengterte på mandagens pressekonferanse, ikke perfekt.

For hva med de avgangselevene som gikk opp i karakter på eksamen i 2019? Snittet deres blir dårligere uten eksamenskarakterene. Men dette gjelder et mindretall, og alternativet sikrer et mest mulig rettferdig opptak for flertallet.

Den andre og beste løsningen er å dele kvoten som kommer inn med førstegangsvitnemål i to: La de uten eksamenskarakterer konkurrere mot hverandre, og de med eksamenskarakterer mot hverandre.

Slik kan alle som søker med førstegangsvitnemål oppleve en rettferdig konkurranse.

Vi har vanskelig for å akseptere at ingenting blir gjort. Så kjære regjering, dere har muligheten til å sikre rettferdighet for flertallet i år.

La elevene konkurrere på lik linje med hverandre. Gi oss lik rett til utdanning!