Unyansert om religion

I en kronikk på NRK Ytring skriver nyateisten Håvard Pedersen at religion ikke har noe i politikk eller samfunn å gjøre. Det kan han gjerne mene, men da bør han basere argumentasjonen sin på fakta, ikke ved å antyde at religion er et fenomen som stort sett har samme utgangspunkt, og dermed alltid leder til det samme.

Religioner er ikke så like og endimensjonale som Håvard Pedersen påstår. Han skriver at: «de fleste religioner forkynner at vantro skal sendes til helvete på dommens dag». Denne påstanden kan motbevises ved å åpne en KRLE-bok. Det finnes knapt noen religion som lærer oss at «Gud har forhåndsbestemt alt som skjer», slik Pedersen hevder at religion generelt gjør.

Religioner er ikke like og endimensjonale.

Å si at det er en «oppmykning på gang i de fleste religioner» forutsetter at religioner har et sett med leveregler som sin kjerne. Det stemmer kanskje for noen religioner – og deriblant noen store – men det stemmer definitivt ikke for de fleste.

Myten om vitenskapen og kristendommen

Kristendommen har ikke vært vitenskapens motpart. Det er faktisk vanskelig å finne mange eksempler på de «mange vitenskapsmenn som har vært jaktet, fengslet og i mange tilfeller drept på grunn av sine påstander», som Pedersen skriver. Eksemplene som oftest blir brukt, er Kopernikus og Galilei. Alle som undersøker det, vil finne ut at den konflikten ikke dreide seg om religion.

Ironien er jo uansett at det var omtrent motsatt. Da kristen kultur og tenkning stod som sterkest i Europa, ble det grunnlagt universiteter som, med sin forståelse av universet som rasjonelt organisert, la grunnlaget for moderne naturvitenskap.

Jeg er kristen, og mener jeg har gode grunner for det.

Kristendommens moral

Når Pedersen mener at «religion som konsept» er et problem, tar han feil. Vi kan ta for oss kristendommen: Gud sier ikke at andre mennesker er mindre verdt. Tvert imot sier Gud at de kristne er ufortjent heldige, og dermed står i gjeld til andre mennesker, fordi alle mennesker er verdifulle, og alle er ønsket av Gud.

Videre sier kristendommen at kvinner har like stor verdi som menn, og at vi alle må stå til ansvar for våre egne handlinger. Sekulære livssyn står ikke alene om å hevde dette, slik Pedersen påstår.

Det finnes religionskritikk det er verdt å lytte til. Nyateismens myter har dessverre ofte falt langt utenfor den kategorien, og de som ønsker seg en god debatt om temaet bør nok oppsøke andre kilder.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter