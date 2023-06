Unyansert om rasehunder

Nyvalgt leder av Den norske veterinærforening, Bente Akselsen, langer ut mot rasehunder som avles for «utseende» og dermed, ifølge henne, beheftes med en rekke lidelser. Hun mener vi må slutte å avle på «utseende» og i stedet bli opptatt av sunnhet.

Norsk Kennel Klub, som registrerer de fleste rasehunder i Norge, har sunnhet og helse som sitt viktigste avlsmål.

Akselsen gjentar de samme unyanserte påstandene vi har hørt i årevis. Rasehunder er syke, de har en lang rekke lidelser, de kan ikke puste og dette skyldes rasestandarder.

Rasestandarder ber ikke om usunne trekk. Det er en løs beskrivelse av hvordan en hunderase skal være, både når det gjelder eksteriør, bevegelsesmønster og temperament, og lister slike helseproblemer som diskvalifiserende. Og de færreste som kjøper en hund, har lest rasestandarden.

Over halvparten av de registrerte hundene i Norge som avles på, har aldri deltatt på utstilling. Det er dermed ikke et ensidig «fokus på utseende» som gjør at enkelte hunderaser har større problemer enn andre.

«Vi jobber for effektive løsninger.»

Denne uken arrangerte Norsk Kennel Klub, i samarbeid med den internasjonale organisasjonen for kennelklubber, FCI, den første internasjonale konferanse noensinne med tema pusteproblematikk (BOAS) hos kortskallede raser. På konferansen deltok veterinærer og forskere fra 15 land. Verdens ledende ekspert på BOAS, Jane Ladlow, og også kritiske røster, som tidligere leder av International Partnership for Dogs, Brenda Bonnet, var også der. Veterinærforeningens leder var også til stede.

Bonnet trakk frem Norge, Sverige og Finland som verdens ledende land når det gjelder tiltak for forbedring av hundehelse – i mange tilfeller, lysår foran andre land og andre verdensdeler. Hun understreket også hvor komplisert det er å få til endring.

Mange faktorer spiller inn. Menneskeliggjøring av hunder, folks følelsesmessige bånd, deres manglende evne til å utvise kritisk sans før de kjøper, og veterinærers uvilje mot å komme på kant med sine klienter. Også kynisk, kommersielt oppdrett via små og store «valpefabrikker» er en reell utfordring.

«De færreste som kjøper hund, har lest rasestandarden.»

Nylig vedtok veterinærforeningen en etisk retningslinje for hundeavl. Norsk Kennel Klub støtter intensjonen i denne. Faktisk har mesteparten av innholdet vært med i våre etiske retningslinjer i flere år. Så velkommen etter!

Men fordi vi kjenner til et langt større og mer helhetlig bilde enn det foreningen gjør, slenger vi oss ikke på enkle løsninger som i liten grad har forutsetninger for å lykkes. Blant disse håpløse forslag er raseforbud.

Vi jobber, som den eneste aktive part, for effektive løsninger. Vi har samme mål som veterinærforeningen og dyrevernsorganisasjoner. Vi vil ha så friske hunder som mulig. Blant virkemidler vi tror på, er registrert avl på ID-merkede, helsetestede individer.

Vi tror på et nært samarbeid mellom veterinærer, oppdrettere, raseklubber og Norsk Kennel Klub (NKK). Vi tror på informasjon, opplysning, bevisstgjøring av valpekjøpere, nye, innovative løsninger og internasjonalt samarbeid.

«Velkommen etter!»

NKK håper veterinærforeningen vil bidra i dette arbeidet. Ikke lansere unyanserte angrep på grupper av rasehunder, og opptre på en måte som oppleves som stigmatiserende og splittende.

Vi behøver å spille på lag. Det håper vi dere også tror på.

LES OGSÅ: