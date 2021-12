Det er lett å tro at de fleste unge har et avslappet forhold til seksualitet. Sannheten er at mange ikke tør å sette grenser for hva de vil være med på.

Jeg har hatt flere samtaler med unge kvinner på min alder og enda yngre som har fortalt om ting de har gjort i seksuell forstand som de egentlig ikke hadde hatt lyst til. De mente det var den typen kompromisser man må akseptere i et forhold.

En på 18 år fortalte om noe hun hadde gjort noe med kjæresten som hun ikke var komfortabel med. Da jeg spurte hvorfor hun ble med på det, svarte hun at kjæresten hadde vært så snill og blitt med på shopping med venninnene hele dagen, så hun måtte tøye grensene sine litt for å ikke være «den kjipe kjæresten».

Det skjer en byttehandel der ute, blant unge kjærester.

En annen på 19 år mente at det var helt på sin plass, fordi de hadde sett en av hennes «dumme romantiske komedier» kvelden før, og at det derfor var hans tur til å bestemme hva de skulle gjøre.

Begge jentene var bekymret for at guttene skulle synes de var «kjedelige», eller «vanilje» som det kalles, og derfor følte de ikke at de var i en situasjon hvor det var greit å si nei. Dessuten hadde de jo blitt med på alt, og guttene hadde spurt om samtykke.

Hvis kjæresten blir med og ser en film han synes er kjedelig, så får du heller hjelpe til å mekke bil eller se på at han spiller videospill til gjengjeld. Å se en film du ikke liker er to timer av livet ditt du ikke får tilbake. Å være med på noe seksuelt du ikke er komfortabel med, kan påvirke deg resten av livet.

Forholdet disse jentene og altfor mange unge har til sex, har blitt formet av sosiale medier og porno. Det å gå utenfor komfortsonen har blitt deres forståelse av et normalt sexliv.

Vi er en ny generasjon som må lære oss å sette grenser.

Mye av praten om sex på sosiale medier er tilsynelatende i den seksuelle frigjøringens navn, og mye er positivt. Det er når frigjøringen ikke lenger dreier seg om frihet til å ta egne valg, men om i hvilken grad du kan overskride egne grenser, at en mister eierskap over egen kropp.

Det er flott at unge synes at det er greit å eksperimentere, men de skal ikke lære at kroppene deres er til forhandling. Målet må være at de får et trygt og godt sexliv, og at de ikke skal føle skam rundt hva de vil eller ikke vil gjøre. Vi er en ny generasjon som må lære oss å sette grenser.

Rundt halvparten av ungdom ser på porno, og andelen unge som ser på porno på nett øker hvert år. For mange starter det i svært ung alder, og pornoen sirkulerer på sosiale medier lenge før seksualundervisningen i 9. klasse.

Både gutter og jenter konsumerer porno, og det påvirker dem på forskjellige måter. Jeg skulle gjerne sett flere unge menn snakke om hvordan dette kan være problematisk for dem, og hva det gjør med deres syn på sex.

Jeg hørte om en gutt på 17 år som hadde tatt kvelertak på kjæresten sin uten tillatelse, fordi han hadde sett det i en pornofilm. Han trodde det var det han skulle gjøre.

Jeg tror ikke at de eldre er klar over forholdet dagens ungdom har til sex. På skolen blir samtaler om å vise hensyn og respekt så vidt nevnt. Seksualundervisningen er livsfjern og vag, og på nettet er unge kun et søk eller klikk unna grov og ekstrem sex.

Hva tror du gjør størst inntrykk?

Det er viktig at foreldre og lærere snakker åpent med unge om hvordan det de ser på nett påvirker forholdet til sex og egen kropp.

I den offentlige diskusjonen vi har om samtykke, er det viktig det ikke kun handler om at det er greit å si nei til sex, men også om at det er greit å sette klare grenser for hva du ikke vil være med på, selv om du vil ha sex.

Samtykkeloven hjelper ikke mye, hvis vi ikke tar tak i holdningene unge har til når det er greit å sette egne grenser. Det skal ikke være tenåringers ansvar å navigere seg rundt dette området på egen hånd.

Skolen og voksne må lære de unge å sette grenser, som motvekt mot det stadig voksende presset om å utfordre grensene.

Unge kvinner blir ikke seksuelt frigjort så lenge de kun lærer hvordan de skal leve opp til det de oppfatter som menns idealer.