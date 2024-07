Unge i krise

«Flere unge har psykiske lidelser, men de klarer seg bedre», skriver Magnus Nordmo og Fartein Ask Torvik i en kronikk på Ytring. Det er jo oppløftende nyheter, men stemmer det?

De viser til egen forskning, og det etter hvert kjente faktum at stadig flere ungdommer rapporterer om psykiske plager.

Fagmiljøet har lenge diskutert hva økningen skyldes, men kronikkforfatterne stiller spørsmål ved om «man i det hele tatt kan stole på statistikk om unges psykiske helse.»

Det er et stort spørsmål som sikkert er viktige for forskere, – men som i verste fall kan ødelegge for ungdom med psykiske lidelser.

«Bare halvparten av ungdommene med de aller høyeste symptomnivåene, søker hjelp»

Sviktende grunnlag

For å belegge påstanden om at det går bedre for unge med psykiske lidelser, viser de til at forekomsten av ungdom med ADHD, depresjon og angst har økt, men at de ikke gjør det «så dårlig på skolen» som tidligere.

I tillegg påstås det at «Når det gjelder alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni, ser vi ingen tilsvarende økning i antall diagnoser, og heller ingen endring i sammenheng med skoleresultater. Vi tolker dette som at diagnosene er i bevegelse.»

«Det er viktig å anerkjenne at dagens ungdom har større utfordringer»

At diagnoser er i bevegelse er ikke noe nytt. Det internasjonale klassifikasjonssystemet oppdateres jevnlig på bakgrunn av ny forskning. Nåværende versjon trådde i kraft i 2022. Der har man «mistet» noen diagnoser, for eksempel fetisjistisk transvestittisme, og «fått» noen nye, for eksempel kompleks posttraumatiske stresslidelse

At alvorlige psykiske lidelser ikke øker, er derimot tvilsomt. Nyere undersøkelser viser økning i forekomsten både av bipolar lidelse og av ulike typer og grader av autisme. Dette gjelder internasjonalt for både ungdom og voksne.

Flere trenger behandling

Det er heller ikke noe nytt at både ungdom og voksne ofte bruker «diagnose-språk» for å forklare plager som ikke kan regnes som diagnoser. Man kan hevde at det skyldes sosiale medier, men her bør nok vi alle ta en mental strafferunde med oss selv.

Når jeg på en dårlig dag sier at jeg er deprimert, så mener jeg egentlig at jeg er trist eller stresset.

Den dramatiske økningen av selvrapporterte psykiske plager er et samfunnsproblem, uansett om det skyldes at plagene oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse eller ei, skriver kronikkforfatteren. Foto: privat

Og når kollegaen min i irritasjon omtaler eksmannen som psykopat, forstår vi begge at han egentlig «bare» er en drittsekk. Men våre barn, som nå begynner å bli voksne, har vokst opp med denne språkbruken i og utenfor sosiale medier.

Samtidig vet jeg fra mitt mangeårige arbeid som psykolog, både med ungdom og voksne pasienter, at leger og psykologer ikke gir diagnoser til dem som ikke oppfyller kriteriene for det.

«Ressurser bør settes inn på å hjelpe ungdom heller enn å tvile på om de har grunn til å klage»

Det er fremdeles et større problem at folk ikke får diagnose og behandling, enn at for mange får det.

Grunn til bekymring

Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at kun 13 prosent av dem med symptomer på depresjon og 25 prosent av dem med symptomer på angst hadde søkt hjelp for plagene sine. Les også Kampen ingen ser

Som ved all annen sykdom er det slik at prognosen ved psykiske lidelser er bedre dersom man mottar behandling tidligst mulig. Da er det alvorlig at undersøkelser viser at bare halvparten av ungdommene med de aller høyeste symptomnivåene, søker hjelp.

Den dramatiske økningen av selvrapporterte psykiske plager er et samfunnsproblem, uansett om det skyldes at plagene oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse eller ei.

Ingen ønsker seg en verden der 28 prosent av ungdomsskoleelevene rapporterer at de den siste uka har «følt deg ulykkelig, trist eller deprimert». Eller der 24 prosent svarer at de den siste uka har vært ganske mye eller veldig mye plaget av «følelse av håpløshet med tanke på fremtida».

Og ettersom psyke og soma som kjent henger sammen, bør vi ikke være overrasket over undersøkelser som viser at like mange rapporterer om smerter, kvalme og lignende, eller at 29 prosent av jentene i 7. klasse har brukt smertestillende tabletter den siste uka.

Poenget mitt er at ungdom, uansett hvordan vi klassifiserer og forstår det, har det vondt.

Større utfordringer

Det er selvsagt godt å vite at flere ungdom med psykiske lidelser «gjør det bedre på skolen», men det må også sees opp mot at det også er større press på å gå på skolen og til å få til skolen enn tidligere.

«Den dramatiske økningen av selvrapporterte psykiske plager er et samfunnsproblem»

Flere undersøkelser viser at mange ungdommer, uansett psykiske plager eller ei, opplever skolesituasjonen som nært forbundet med stress og psykiske helseplager.

Da er det viktig å anerkjenne at dagens ungdom har større utfordringer både på skolen og ellers enn for en generasjon siden. Ressurser bør settes inn på å hjelpe ungdom heller enn å tvile på om de har grunn til å klage.

Kronikkforfatterne skriver at «På samme måte som at man ikke vet om rødfarge oppleves likt fra person til person, vet man ikke om en depresjonsfølelse er sammenlignbar.»

Det er i beste fall en kvasifilosofisk observasjon. I verste fall bidrar slike utsagn til den utdaterte myten om at personer med psykiske lidelser «overdramatiserer» eller at «ungdom bare må skjerpe seg».