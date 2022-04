Umulig uten tillit

Odd Roger Enoksen hadde ikke noe valg. Det eneste rette var at han meldte sin avgang den dagen VG fortalte om et langvarig seksuelt forhold til en ung kvinne. En beklagelse var verken nok eller i tide.

Først og fremst for kvinnen som har båret på sine problemer i mange år, men heller ikke for statsministeren og offentligheten.

En gift mann i femtiårene skal ikke være seksuell mentor for en tenåring.

En statsråd må forstå at dens makt og posisjon gjør at man sees på med andre øyne, selv om man kanskje ikke gjør det selv.

En som vil bli statsråd må snakke sant til statsministeren.

Jonas Gahr Støre var lørdag uvanlig direkte og tydelig på at Enoksen burde og skulle ha fortalt om forholdet. Og at dersom så hadde skjedd, ville Enoksen aldri blitt forsvarsminister.

Vil gjennomgå bakgrunnssjekken

Støre sa også at han vil gjennomgå rutinene for bakgrunnssjekkene av påtroppende statsråder. Han la også til at man aldri vil komme forbi at dem det gjelder må fortelle sannheten.

Det kan unektelig synes som et paradoks: Kontrollen av om en statsråd er tilliten verdig, er også avhengig av tillit.

Bakgrunnssjekken gjøres av betrodde medarbeidere rundt statsministeren og/eller partilederen. Personen som sjekkes ut må svare utførlig og detaljert om sitt levde liv.

Om økonomi, personlige relasjoner, seksuelle forhold, kriminelle forhold, rulleblad og det svært så generelle «andre ting som kan bli et problem for deg eller regjeringen».

Er det noen som vil deg vondt? Noen som vet noe? Noe som kan bli brukt mot deg?

Et utroskap, som Enoksen opplyste om, burde fått flere varsellamper til å blinke.

Sett i ettertid var nok ikke oppfølgingsspørsmålene gode nok. Uansett hvor mange oppfølgingsspørsmål som stilles, uansett hvor grundig man gjennomgår intervjuguide og prosedyrer: Man er avhengig av at regjeringsmedlemmene svarer sant og forstår alvoret av om de ikke gjør det.

Avhengig av tillit

Støre og Vedum har på et halvt år mistet særlig betrodde statsråder og nære medarbeidere på grunn av bolig, økonomi og seksuelle forhold. De temaene som har vært gjenstand for flest politikerskandaler de siste årene.

Det fremstår rart at det ikke har latt seg avdekke. At SMK ikke har evnet, at politikerne har våget å la være å fortelle sannheten. Det kan synes som om de har fortrengt.

Samtidig skjer disse sjekkene i en spesiell situasjon. Det er tidspress. Man kan ikke kontrollsjekke hos for mange personer og grave for dypt og bredt av frykt for lekkasjer. Mye lar seg ikke søke opp i registre eller på sosiale medier.

Slike samtaler er umulig uten en grunnleggende tillit og at sannheten kommer frem.

Vi vil alltid ha statsråder som har gjort feil, sier noen. Det er nok riktig. Men feilene må tåle dagens lys.

En statsråd er en fare for seg selv og regjeringen dersom opplysninger kan brukes til utpressing, påvirkning eller trusler om dette. Dersom opplysningene kan bli skandaler for den enkelte, regjeringen og statsministeren er det bedre at personen det gjelder ikke blir statsråd.

Makt og mentor

En av tingene som gjør inntrykk med å lese kvinnens beretning i VG er at Enoksen åpenbart aldri har reflektert rundt maktposisjonen, rollen og hvordan andre kan se på ham, uavhengig av hvordan han så på seg selv.

Dette ligger mange år tilbake. Metoo-bølgen viste oss at problemet er strukturelt, ikke isolert til verken politikken, enkeltpartier eller enkeltpersoner.

I likhets-Norge med små forskjeller og nærhet mellom politikere og folket, må det åpenbart minnes om:

Statsrådsbil gir ikke gir fordeler i køen hos Coop. Toppolitikere her til lands møter håndverkere og sykepleiere i barnehagegarderoben. En statsråd kan føle seg «ganske lite spesiell».

Likevel må vedkommende forstå at det kanskje er slik at andre ser en posisjon, vel så mye som en person.

Selv lenge før metoo-opprøret ville en statsråd som seksuell mentor for en tenåring vært uholdbart.

Det er riktig at Enoksen ikke hadde en formell maktposisjon ovenfor 19-åringen han møtte på skoletur på Stortinget.

Maktforholdet er tydeligere i saken med Hilde Lengali som varslet mot Enoksen tidligere i år. Enoksen var partileder. Hun et stort politisk talent, slik han formulerer det. Lengali oppfattet at han kunne ordne en sikker stortingsplass. Å holde seg inne med Enoksen kunne gi henne makt, posisjoner og fordeler. Saken viser et ekstra alvor vi skulle lære av metoo:

Når maktforhold og asymmetri gjør det vanskeligere å si ifra for den fornærmede og avmektige, er misbruket ekstra alvorlig for den mektige part.

En 19-åring på skoletur og en statsråd i 50 årene har ingen formell maktrelasjon, men en statsråd må forstå at rolle og posisjon gjør at de ikke møtes på like fot.

Det forstod ikke Enoksen da. Og han skjønte det altfor sent nå.

Krevende tider

Nå må Vedum og Støre jakte en ny forsvarsminister mens det er krig i Europa og påskefri på Stortinget. Forsvarsministeren må kunne levere politiske resultater fra første dag. Ukraina-krisen må håndteres. Situasjonen i forsvaret er ikke som den bør være, milliardprosjekt sprekker og anskaffelser tar for lang tid.

Det synes åpenbart at Senterpartiet ikke gir fra seg posten. Vedum må vekte kjennskap til sektoren og kunnskap om stortinget mot alle andre forhold som skal til for å passe inn på regjeringslaget.

Men det viktigste er å finne en som er tilliten verdig.