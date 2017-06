Ulike meninger er ikke trusler

Jeg er en kvinne som har debattert under Laial Janet Ayoubs uttalelser i VG, og hører også til gruppen «samfunnsengasjerte norskpakistanere» på Facebook. I kronikken «Søstre i solidaritet» har kronikkforfatterne kun belyst en side av saken om trakassering og trusler mot innvandrerkvinner som deltar i offentlig debatt.

Når jeg fortalte mine meninger i debatten under VG-saken, ble jeg møtt med personangrep, sjikane, skjellsord og hets fra kronikkforfatterne av «Søstre i solidaritet». Jeg har bilder av diskusjonen og kommentarer som er fremmet mot meg og medlemmer av Facebook-gruppen «samfunnsengasjerte norskpakistanere». Disse kommentarene er slettet av Ayoub.

Flesteparten kjenner seg ikke igjen

Men tilbake til saken: Påstanden «Facebook gruppen har nesten 8000 medlemmer, og er administrert av mennesker som ikke stopper hatkampanjer og personangrep, men tvert imot oppfordret til det» er overhodet ikke sann. Det er nettopp derfor vi tok opp denne saken i gruppen vår.

Folk skal ikke leke moralpoliti. Jeg sier ikke at man aldri opplever moralpoliti, men det er svært sjelden. De enkelte som opplever å bli utsatt for moralpoliti bør snakke for seg selv, og ikke for hele den muslimske befolkningen.

Denne «ukulturen» som de tre kronikkforfatterne nevner handler ikke om forsøk på å hindre kvinner i å delta i samfunnsdebattene. Siden innholdet i kronikken var spesielt myntet på medlemmene i Facebook-gruppen vår gjorde vi en undersøkelse. Vi ba alle kvinnene som er medlem om å svare på følgende påstand:

Føler du deg forskjellsbehandlet, mobbet, eller trakassert av menn med innvandrerbakgrunn?

Svaralternativene var:

Foto: Sumbal Arfan Khezar

100 kvinner svarte alternativ nummer en. 15 kvinner svarte alternativ to, fire stykker svarte alternativ fire.

Retter pekefingeren mot oss

Etter å ha fått disse tilbakemeldingene på undersøkelsen, retter «Søstre i solidaritet» pekefingeren mot oss, selv når flertallet av kvinnene i gruppen er uenige i påstanden «kjære søstre, som liker å henge dere på kritikken mot sånne som oss: føler dere ikke for å ha egne meninger og selvstendig velge hva dere vil kritisere?»

I denne undersøkelsen har kvinner svart med egne meninger etter eget valg. Selv er jeg en kvinne som aldri har følt behov for å forhøre meg med andre før jeg kommer sier hva jeg mener. Hvordan kan da de tre kronikkforfatterne representere «oss muslimske kvinner» når flertallet sier seg å være uenig i påstandene de kommer med?

Målet er å vise begge sider av saken. Vi har også opplevd personangrep, sjikane, blitt kalt skjellsord og mobbing. Jeg har blitt kalt kvinnehater når jeg har sagt imot disse kronikkforfatterne – at flertallet av dagens kvinner ikke lever under mannens fot.

Det overhodet ikke er greit at våre muslimske brødre og fedre skal bli kalt for kvinnehatere og kvinneundertrykkere fordi de er uenige med en kvinne i en åpen debatt.

Må regne med reaksjoner

De kommer med løgner som majoriteten av muslimer ikke kjenner seg igjen i. De grer omtrent alle muslimer under samme kam, noe som overhodet ikke er greit. Da må de også regne med at folk reagerer.

Når de velger å ytre seg offentlig så må de tåle å bli møtt med andre meninger og synspunkter. At de tolker dette som sjikanering, mobbing eller personangrep betyr absolutt ikke at det er det vi driver med. Vi er sterkt imot mobbing, personangrep og sjikanering, og ser svært alvorlig på det.

Poenget mitt er å vise en gang for alle at man ikke kan båssette hele det muslimske miljøet kun fordi noen enkelte har hatt slike opplevelser. Vi tviler ikke på at det disse tre kvinnene har opplevd stemmer, men deres historier er ikke fasiten på hvordan ting egentlig er.

Mitt spørsmål er nå til dem er: Hva slags solidaritet vises når lykkelige muslimske «søstre» flest ikke kjenner seg igjen i deres påstander? Flertallet av oss er svært uenige i at kvinner ikke får lov å delta i diskusjoner av sine menn.

Jeg ser frem til et svar da dette er et viktig tema for muslimer, spesielt muslimske kvinner.