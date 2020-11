Tusen takk, SAS!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I april fikk jeg beskjed om at du hadde kansellert flyturen jeg hadde bestilt hos deg.

Da oppfordret du meg til å la pengene bli hos deg i form av en «Travel Credit Voucher». Som jeg så kunne bruke til å kjøpe en ny flytur hos deg i løpet av et års tid.

Nå er jeg imidlertid av den typen mennesker som liker å styre økonomien min selv.

Jeg ga deg derfor beskjed om at jeg heller ville ha pengene tilbake. Pengene du hadde fått fra meg for den turen det ikke ble noe av.

Da kunne jeg selv bestemme om jeg hadde behov for å kjøpe en ny tur av deg i løpet av det kommende året.

Å gi deg denne tilbakemeldingen var for øvrig ikke helt enkelt. Jeg skjønner at det i din travle verden ikke kan være slik at det skal være mulig å få direkte kontakt med noen av dine ansatte.

Det overrasket meg litt at det skjemaet som jeg ble bedt om å fylle ut, viste seg å ikke fungere på norsk. Muligens tenkte du at jeg trengte å «brushe up» skoleengelsken min. I så fall får jeg vel takke for omtanken.

Da jeg etter litt plunder fikk sendt inn skjemaet der jeg ba om å få tilbake pengene mine, fikk jeg umiddelbart svar fra deg. Du kalte deg riktignok «donotreply@sas.se», men jeg skjønte jo at det var du som svarte.

Her skrev du, på engelsk slik at jeg fikk fortsette å friske opp skolekunnskapen fra 1960-tallet, at du hadde mottatt forespørselen min, og at du ville ordne opp så raskt som mulig.

Du tok imidlertid forbehold at den store mengden henvendelser du fikk på dette tidspunktet, gjorde at «it might take us some time». Noe som jeg har stor forståelse for.

Tusen takk for at du nå har tatt vare på pengene mine i seks måneder.

På grunn av det store presset som du på dette tidspunktet hadde på kundesenteret ditt, ba du meg vennligst om å vente på at «we get back to you».

Siden dette har jeg lojalt ventet på at du skulle komme tilbake til meg og mine utestående penger hos deg.

Jeg skjønner at du tenker at dersom du hadde betalt dem tilbake til meg på et tidligere tidspunkt, så hadde jeg bare sløst dem bort på meg og mine. Uten tanke på likviditeten din.

Etter at du nå har passet på pengene mine det siste halvåret, tror du at det er mulig at jeg kan ta ansvaret for dem selv igjen?

Jeg lover å ikke sløse bort alt på en gang.