Tungsinn smitter

Jeg ligger og ser tanketomt opp i luften. Jeg er hul innvendig og tappet for krefter. Verst av alt er at jeg er tappet for empati, sympati, etikk og moral. Og om det kan bli verre: ikke skammer jeg meg over at det er borte heller. Jeg har fått nok. Litt engstelig er jeg for at det blir slik permanent, men jeg tror ikke det.

Jeg klarer ikke å vise omsorg, kjærlighet og forståelse selv om jeg vet at hun som psykisk syk, ja så syk at det knapt er mulig å begripe at hun holder ut hvert minutt, for hun bringer frem alt av primitive instinkter i meg.

Pårørende for rusmisbrukere får høre om misforstått snillisme og at de må sette grenser. Hva gjør man da med en som «bare» er grenseløst trist?

Jeg føler jeg må svømme butterfly i et basseng fylt med tjære.

Huden er gusten og grå. Tennene er heller ikke brungule av all rullingsen – de er grå de også.

Det kastanjebrune håret har også i mangel på touch up en jevnt, grå ettervekst.

De ellers grønne øynene hennes som kunne vært gjenstand for evigvarende poesi ført i pennen av Dolly Parton eller Johnny Cash, er grå de også.

Hun snakker i bruddstykker. Vi skjønner likevel mer av budskapet hennes enn hva hun selv gjør. Første ord i setningen er glemt når neste er påbegynt.

Det er ingen pårørende. Det finnes fjern slekt, men de kan ikke mer. De har prøvd alt og mer til, og merker deres eget liv blir sugd ut og pumpet dypere ned i kvikksand. De overlever ikke om de involverer seg.

Hun sier hun vil dø, og jeg kjenner litt på tanken selv.

Det gjør ikke vi som er på neste skift heller. Det er satt opp en jevnt fordelt turnus av venner og bekjente som alle gjør sitt. Ingen orker alene.

Det såkalte systemet er også i dette tilfellet relativt velfungerende. Klart det glipper på noe, men i sum kommer det også tiltak servert på sølvfat innimellom. Hun får hjelp.

Hun har historie fra psykiatrien, men har lange, gode perioder. Det er bare det at de virker så mye kortere enn de dårligere. Man får aldri nok overskuddsenergi når man skal ta seg av psykisk syke mennesker. Det går til sparebluss som et defekt batteri ved første anledning som byr seg.

Forbanner dagen vi møttes, forbanner de gode stundene som bygde opp et vennskap og en gjensidig relasjon. Der hun har gitt og jeg har fått, for nå må jeg gi, og ikke bare litt heller. Jeg må gi alt og mer til.

Vi er heldigvis flere. Vi skjønte at vi ikke kan utstå ansvaret alene. Vi kjenner alle på hva det innebærer å være der når det gjelder, men ingen klarer å la være å tenke at det hadde vært godt å slippe. At man kanskje var nærmest dum som fulgte samvittigheten? For hvordan kan man hjelpe andre når ikke en står oppreist selv?

Hun lå sammenkrøllet i leiligheten sin, full av angst og uten evne til å spise eller sove. Man kan jo ikke bare se andre veien. Det var jo derfor en grep inn. Men det kunne vært godt om ansvaret tok slutt der. Ved svilla til distriktspsykiatrisk.

Hun snakket om å ville dø fordi ingen hjelp er god nok. Jeg klarer ikke slå fra meg den stygge tanken om at akkurat nå kjennes unektelig ut som det faktisk ville det vært bedre om hun var død. For alle parter. Vi ville alle fått fred. For dette er da ikke noe liv, i alle fall ikke i lengden, og vi er advart om at slik kan det bli for all tid.

Dette slutter aldri, men er en tilbakevendende tåke hvor man famler etter både samvittigheten som man mistet på veien, og også retning. Så kommer SMSen i det klare øyeblikket, hvor tåken letter i et nanosekund. «Unnskyld for at jeg var så sint i dag. Jeg vet du prøver å hjelpe». Et ørlite snev av takknemlighet, og nok til at man igjen bare kjenner hvor vondt det er å se henne lide slik.

Raushet holder ikke i et psykiatrisk maraton.

For det er jo det som gjør at man står i det så lenge man kan – man synes jo så inderlig synd på henne. Hun har det ekstremt vondt.

Med ett synker kokepunktet til levende kjøletemperatur. Ment bare til neste treffpunkt eller melding. Hadde det ikke vært stafettlag, hadde jeg måtte gi meg lenge før målstreken. Raushet holder ikke i lengden i et psykiatrisk maraton. Jeg vet faktisk ikke hva som gjør det.

Det virker som å legge opp tidlig er den eneste måten å ikke bli for skadelidende at en nærmest blir permanent slitasjepreget selv. Da spørs det om man igjen møter sin etiske kondis på bristepunktet. Den er så svak og døende at man lurer på hvordan den kan holdes i live. Kunstig åndedrett? Respirator? Hvor kobler man til slik? Det blir som med bakterier – man må beskytte seg og utøve hygieniske øvelser.

Av og til blir immunforsvaret sterkere av eksponering av nye smittekilder, men av og til tar det også knekken på en. I tjærebadet er det umulig å føle man klarer å crawle over til andre siden uten å gå dukken lenge før den tid.

Ved pleie og omgang med alvorlig psykisk syke, er oddsen så uforutsigbar at jeg ikke tør spå hva resultatet blir, og om noen av oss kommer i mål.