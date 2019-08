Trumps handelskrig senker kronen

Nordmenn på ferie i utlandet i sommer har virkelig fått kjenne på én av konsekvensene av handelskrigen mellom USA og Kina i sommer: En rekordsvak krone.

Bare noen få ganger siden 1990-tallet har kronen vært så lite verdt som nå.

En amerikansk dollar koster nesten ni kroner, mens en euro koster rundt ti kroner.

En perfekt storm

DNB Markets mener vi akkurat nå er midt inne i en «perfekt storm» for den norske kronen. Timingen er også avgjørende. Det er fortsatt sommer i markedene, som forsterker alle utslag på grunn av lite aktivitet.

I hovedsak er det to ting som har fått kronen til å falle den siste tiden.

Handelskrigen mellom USA og Kina har tiltatt i styrke . Det skaper bølger i verdensøkonomien og frykt i markedene. Kronen, som er en bitteliten valuta, blir sett på som svært usikker i slike perioder. Investorene selger seg ut, og kjøper heller det som blir ansett som tryggere valutaer, som amerikanske dollar og japanske yen – eller gull.

Fortsatt sterk økonomi

Samtidig går det fortsatt veldig godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav, og lønnsveksten er høy. Rentene er på vei opp.

Mange økonomer har klødd seg i hodet over hvorfor kronen ikke har fulgt etter, den svake kronen står ikke i forhold til at norsk økonomi er så sterk som den er.

Før sommeren omtalte økonomene i Nordea dette som «kronemysteriet»; det som normalt pleier å skje i valutamarkedet har ikke skjedd.

Kronen burde vært sterkere.

Vi får bedre betalt

For norsk økonomi er det mye positivt ved at kronen er svak. Norsk eksportindustri nyter godt av at den får bedre betalt for varene de selger til utlandet, og dermed tjener mer penger.

Norges Sjømatråd kan for eksempel vise til tidenes julimåned for norsk sjømateksport, der den svake kronen trekkes frem som en av grunnene til prisoppgangen på norsk fisk.

Alle norske bedrifter som lever av å eksportere varene sine til utlandet foretrekker lav krone fremfor høy.

Frykt og uro

Likevel er det ikke uten en viss bismak.

Nettopp fordi frykt og uro i markedene er viktige årsaker til kronefallet, er ikke kronesvekkelsen bare positiv.

Stabile og forutsigbare rammevilkår er kanskje det aller viktigste for en bedrift, og når en handelskrig flytter produksjon og vareflyt skaper det trøbbel for planleggingen.

Når bedriftene ikke vet hvordan verdikjeden skal settes sammen i morgen, skaper det usikkerhet.

– Folk er redde

Vi har allerede begynt å se effektene av handelskrigen i den globale økonomien.

Senest i dag kom det ferske tall som viser at industribedriftene i verdens ledende økonomier har snudd fra å ha solide vekstforventninger til å rigge seg for nedgang, skriver E24.

Også i Norge ser man et klart fall.

– Folk er redde for hva som kommer til å skje, oppsummerer sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Svak krone også fremover

At kronen er så svak som den er nå kan sees på som en svært målbar konsekvens av frykten i verdensmarkedene.

Kronen er blant de minst populære valutaene når det virkelig stormer i markedene.

Når krise og frykt brer seg svarer finansmarkedene med børsfall, rentefall - og de kvitter seg med små valutaer.

Investorenes dyrkjøpte erfaring fra finanskrisen og oljekrisen er at når det først begynner å falle så blir det raskt trangt i døren på vei ut.

En løsning på handelskrigen virker langt unna, mener de fleste økonomene nå. Da er det liten grunn til å tro at kronen vil være spesielt etterspurt av nervøse investorer fremover.

For nordmenn betyr det tiden for dyre utenlandsferier ikke er over med det første.