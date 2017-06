Trist å gjøre en verdidebatt om til en kvinnekamp som må vinnes

20. juni publiserte NRK Ytring en kronikk som ble skrevet av Maria Khan, Shurika Hansen og Laial Ayoub. Disse unge kvinnene kaller seg søstre i solidaritet og mener at de blir møtt med trakassering og trusler når de kritiserer sine egne.

De påpeker at innvandrerkvinner, særlig de med muslimsk bakgrunn, står i fare for trusler og trakassering når de deltar i offentlig debatt.

SØSTRE I SOLIDARITET: Laial Janet Ayoub, Maria Khan og Shurika Hansen mener de blir utsatt for hets og trusler fra muslimske miljøer fordi de er aktive i samfunnsdebatten.

Dette er veldig trist og leit dersom det stemmer. Alle skal få sagt sitt og ingen skal tie fordi de er redde for sin egen sikkerhet. Ytringsfriheten er noe av det vi nordmenn er aller mest stolte av og den skal vi kjempe for enhver pris.

Med dette sagt er det en del punkter jeg vil sette spørsmålstegn ved her, blant annet «moralpoliti» og sosial kontroll som kronikkforfatterne nevner.

Anklager Islam Net

Disse kvinnene anklager Islam Net og Fahad Qureshi for å overse mobbingen og trakasseringen som skjer på Facebook-gruppen til Islam Net. De mener at Qureshi i stedet går imot dem som støtter deres mening. Jeg er personlig medlem i denne gruppen og følger nøye med.

Islam Net tillater ikke mobbing og trakassering i sin gruppe og har årvåkne administratorer som sletter kommentarer som innebærer mobbing, trakassering osv. De er også meget flinke til å kaste ut medlemmer som ikke oppfører seg bak skjermen.

Islam Net tillater ikke mobbing og trakassering i sin gruppe.

Kronikkforfatterne mener Qureshi og Islam Net pleier å blokkere meningsmotstandere og andre som de anser som moderate muslimer og at dette er et kjent mønster. Dette er ikke troverdig da jeg veldig ofte oppdager at folk som er meningsmotstandere og moderate muslimer deltar i kommentarfeltet og svarer for sine synspunkter.

Facebook-debatt med regler

Gruppen har et reglement som må følges av alle medlemmene, og dersom noen bryter disse reglene får det konsekvenser. Islam Net er ikke alene om dette systemet, alle grupper som eksisterer på Facebook har slike regler. Noen følger disse mer punktlig enn andre.

Her er Islam Net i en egen klasse og er svært dyktige. Dette sørger for at det blir mindre trakassering og mobbing. Dette gjør det tryggere for medlemmene å kunne lufte sine tanker der.

Det er også oppsiktsvekkende at Ayoub anklager Qureshi for å overse trakassering og mobbing på Islam Nets Facebook-gruppe, og at han tvert imot støtter opp under dette.

Ayoub har selv ikke tatt ansvar når Qureshi blir skildret med grove kommentarer i hennes kommentarfelt. Her mener jeg Ayoub kaster stein i glasshus. Hvordan kan Ayoub tillate at hennes meningsmotstandere blir skildret veldig grovt i hennes kommentarfelt. Det som blir skrevet har veldig ofte verken pent språk eller er akseptabelt å si om mennesker.

Islam har ikke hatt samme verdidebatt

En del muslimer mener at islam lenge har vært friskmeldt for det som har foregått i den norske kirken – nemlig verdidebatt.

Nordmenn har tatt denne diskusjonen og vi kan trekke trådene helt tilbake fra helvetesdebatten som foregikk på 1950-tallet med Ole Hallesby frem til homofilidebatten som har foregått i nyere tid. De siste årene har det også vært debatt om å vie homoseksuelle i kirken.

Denne debatten handler ikke om kvinnespørsmål eller undertrykkelse, slik disse unge kvinnene framstiller det.

Islam har ikke vært borti i en slik debatt før. Vi har fått krefter som jobber beintøft for at muslimer skal gi slipp på den klassiske teologien, blant annet søstre i solidaritet.

Det er også meningsmotstandere som jobber hardt for å bevare islam slik den har vært gjennom tiden, nemlig Qureshi og co.

Misforstår poenget

Denne debatten handler ikke om kvinnespørsmål eller undertrykkelse, slik disse unge kvinnene fremstiller det. Det er et mye større bilde enn som så. Dette handler om hva som skal bli ansett som normativ islamforståelse i norsk kontekst. Islam Net og de tradisjonelle muslimene vil ha retten til å praktisere islam slik de mener er riktig.

Når islam stadig vekk problematiseres i mediene av progressive muslimer, så vekkes en misnøye hos muslimer flest.

Når det er sagt, er det også her kronikkforfatterne misforstår poenget til Qureshi og co. Islam Net med Fahad Qureshi i spissen har nemlig ingen hensikt med å være moralpoliti og de kan heller ikke defineres som moralpoliti, men de har rett til å forsvare sin forståelse av islam.

Dette er ingen feministkamp, det er en alvorlig og viktig verdidebatt.