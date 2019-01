Trening og sjokolade

Kjære medforeldre i barne- og ungdomsidretten. Som mamma i skimiljøet og med bakgrunn som terapeut for de med spiseforstyrrelser vil jeg dele noen erfaringer.

Jeg har en 12-åring som trener mye og bor i et område med høyt utdanna folk som liker å løpe i skogen. Vi er som alle andre opptatt av å gjøre det riktige. Få barna på skolen, til trening og servere dem sunn mat. Men hva er egentlig den rette kosten?

Det er fort gjort å prøve for hardt. Dietter uten salt og sukker, middager med mandelmel og brokkolini. Jeg for min del håper alle unner barna sine en tur på McDonalds.

Trening er ikke bra om vi ikke også kan kose oss.

Langrenn og slanking

Er det noe foreldre i dag er gode på så er det å bekymre seg. Før jul var langrennsidretten og de tynne kroppene på dagsorden enda en gang. Økt fare for spiseforstyrrelse i skimiljøet var saken. Det går nesten ikke en dag uten at overskriftene handler om hva som er sunn eller usunn mat. Det har utviklet seg et sunnhetstyranni hvor mange barn blir frarøvet sjokolademelk, sjokoladepålegg og kaker i bursdager.

Jeg blir gjennom jobben min stadig minnet på at for mye trening og for lite mat kan føre unger fra tiårs-alderen inn i spiseforstyrrelsens verden.

Dette er en verden jeg er livredd for at egne barn skal oppdage. Jeg kan også bli bekymret for kroppsfokuset i idretten hvor skistjerner legger ut bilder i bar overkropp på sosiale medier. Når sønnen min står foran speilet og ser om kroppen har endret seg og blitt sterkere blir jeg også bekymret for hans måte å tenke om kroppen sin på.

Det er ikke foreldres skyld hvis et barn utvikler anoreksi.

Noen barn vil alltid utvikle anoreksi, men I det finnes måter å hjelpe barna til å tenke bra om seg selv, til å spise regelmessig og kose seg med lørdagsgodt. Mammaer og pappaer kan fokusere på hvor glade vi blir av trening og ikke hvordan rumpa løftes og magen blir mindre. Jeg unngår å kommentere andre sin kropp, og fokuserer på innsatsen når vi ser på resultatlistene etter skirenn.

Det enkle er best

I skiklubben vår arrangerer vi av og til kveldsmat etter trening. Det er brødskiver, pålegg og sjokolademelk. Flere ganger har jeg opplevd at foreldre blir overrasket over at vi serverer Nugatti og sier at det er nei-mat hjemme hos dem. Slike kommentarer bekymrer meg og jeg tar det ofte opp med foreldrene.

Det er ikke Nugattien som er farlig, men foreldrenes holdning til forbudte matvarer. Vi som jobber med spiseforstyrrelser vet at forbudte matvarer kan føre til at barna enten blir veldig engstelige for å spise feil eller at de overspiser forbudte matvarer i skjul.

Jeg håper alle unner barna sine en tur på McDonalds.

På vei hjem fra trening stopper vi ofte på MC Donalds og tar en softis eller milkshake. De fleste barna som sitter på med oss synes det er stas. Noen er bekymret for sukkeret. Sukker er ikke farlig, sier jeg da og forteller om hvor viktig det er å få nok næring etter trening. Isen eller milkshaken er heller ikke i stede for, men i tillegg til kveldsmaten. Fyll på, det må også de fysisk aktive barna lære.

En aktiv krabat

Selv om jeg vet mye om spiseforstyrrelser og hvordan de skal behandles er ikke mine barn beskyttet. Så man kan jo kanskje spørre seg om hvorfor jeg fortsatt oppfordrer til alle disse treningene og legger opp til en aktiv hverdag med løpeturer i helgene.

Jeg vet som fagperson at barn i idrettsmiljøet er mer utsatt for å utvikle spiseforstyrrelser. Jeg vet også at kroppsprat i negativ retning gjør barna våre mer kritisk til egen kropp og at uregelmessige måltider kan bidra til at barna får et trøblete forhold til mat.

Det er ikke Nugattien som er farlig, men foreldrenes holdning til forbudte matvarer.

Det jeg også vet er at å være en del av et idrettsmiljø kan bidra til gode vennskap, opplevelse av mestring, godt kroppsbilde, god psykisk helse, samhold og glade unger.

Hvis det går galt

Trening er ikke bra om vi ikke også kan kose oss. Glem perfeksjonismen når det gjelder riktig og sunn mat. Dårlig samvittighet skaper ikke gode foreldre. Det kan aldri bli nok Grandiosa, sier Gjert Ingebrigtsen. Klæbo koser seg med pizza, hamburger og mengder med sushi på Instagram.

Sett heller fram frossenpizzaen enn å slite deg ut på å gjøre ting «riktig». Gi lørdagsgodt og kake i bursdag. Ikke vær så redd for at barnet ditt veier for mye eller får i seg usunn mat.

Er det noe foreldre i dag er gode på så er det å bekymre seg.

Av og til går det galt. Anoreksi rammer de beste familier. Det er ikke foreldres skyld hvis et barn utvikler anoreksi. Foreldre bør heller slappe mer av. Følg helsedirektoratets kostholdsråd, spis en is etter skitrening hvis dere har lyst på det, og sørg for at barnet ditt spiser fire gode hovedmåltider daglig.