Trass er undervurdert

Til tross for opplysningstid og troen på vår evne til å gjøre rasjonelle valg, tror jeg vi undervurderer noe helt fundamentalt i mennesket: Reinspikka trass.

Noe av det beste i mennesket er evnen til å samarbeide og la flertallet styre. Men på den annen side hadde vi neppe utviklet oss særlig fra neandertalnivået, om det ikke også fantes en del folk som nesten systematisk gjør det motsatte av det som virker riktig.

Det er nesten som et instinkt, i hvert fall for noen av oss, at vi liksom ikke greier å gjøre som lærere eller foreldre sier.

Når MDG skal ha 25 prosent av Oslos befolkning til å sykle, går jeg rett på Finn og sjekker prisene på en rå diesel-suv.

Vestkanthumor

Når noen advarer deg mot å slikke på dørhåndtaket i kuldegrader, er det som en oppfordring til å prøve. Når MDG skal ha 25 prosent av Oslos befolkning til å sykle, går jeg rett på Finn.no og sjekker prisene på en rå diesel-suv. Umoden? Mulig. Men jeg er ikke alene om det.

Jeg vokste opp på Oslo vest på 70-tallet. Her regjerte Unge Høyre, det fantes en dæsj raddiser, men de manglet stort sett humor. AUF var ikke til å snakke om. Skulle du erte opp norsklæreren, ble det lefling med nynazisme for noen. Det var først og fremst en form for trass - mørk humor, veldig mørk.

Trass er rett og slett en typisk norsk verdi.

Serien om Holocaust gikk på tv den våren jeg var russ, og på vestkantskolene var humoren å sette opp russeluen sånn litt SS-aktig. Det som startet med eggkasting på 1. mai toget, en fast tradisjon for mange vestkantungdommer, utartet seg plutselig til vold for noen - da var det ikke fullt så morsomt lenger. Men det begynte som sær humor og trass.

Avler trass

Jeg sier ikke at vi alle har en nynazist eller ekstremist i oss, men jeg synes jeg kjenner igjen en slags iboende og pubertal trass hos meg selv og andre, et slags politisk Tourettes syndrom, når det du møter ikke lenger er argumentasjon, men moralske holdninger.

Trasset kommer sjelden fra de flinkeste i klassen. Prektige Lise forrest på midtrekka, blir ikke ekstremist, men når hun slår seg sammen med læreren og sier at de som røyker er dumme, får noen av oss lyst til å røyke hasj.

Frp er mestere i å spille på trassen som finnes i det såkalte folkedypet.

Jeg tror ikke det er å være ressurssvak, jeg tror det er en helt grunnleggende, og til og med sunn drift i mennesket. Fordømmelse og skråsikkerhet avler trass og reaksjoner.

Smartingene i fella

Når noen slår fast at Listhaug er slem, kan man kanskje rett og slett ikke vente annet enn at folk på vippen tar stilling for Listhaug. Ingen som har likt Listhaug skifter mening, fordi noen hevder at hun har fascistiske tendenser eller er slem og ond. Polarisering er at meninger og holdninger forsterkes.

Hvor ofte har du skiftet mening, fordi noen slår fast at den er feil? Det er motstanderne av Listhaug som har gjort henne sterkere.

Frp er mestere i å spille på den sunne skepsisen og refleksive trassen som finnes i det såkalte folkedypet. Den er ikke nødvendigvis rasjonell, men den er veldig sunn. Trass er rett og slett en typisk norsk verdi.

Vi kan skifte mening over natten, om feil folk forteller oss hva vi skal mene. Når støyen har lagt seg, vil nok mange innse at Fremskrittspartiets valgkamp, var enkel og genial. Det er ikke til å begripe at alle smartingene gikk i fella, gang på gang.

