Tissepause til besvær

Folk trenger ikke bekymre seg for at Vegvesenet bruker penger på fjas. Men når vi bygger nye motorveier for et hundreårsperspektiv kan vi gjerne forene det som er funksjonelt med det som gir estetisk verdi. Og hvis vi lykkes med å legge inn elementer som skriker til bilisten om å holde på oppmerksomheten, så er det vel anvendte penger.

Det er altså toalettene ved rasteplassen på E6 ved Mjøsa som har fått NRKs oppmerksomhet seks år etter at veien ble åpnet. Hva kan de ha kostet, tro?

Når forfatteren ikke skriver om avføring, så renner det på med utsagn.

Er uvant form lik sløsing?

Blikkfanget er et toalettbygg som ser litt rarere ut enn de røde halvlaftede buene som sto langs veien før. Er ikke dette nesten «kunst» - som pr. definisjon er sløsing?

NAFs administrerende direktør Stig Skjølstad reagerer på en prislapp som er «helt hinsides». Riktignok kjenner han ikke til konkurransen eller prosjekteringen, men «toalettene er annerledes enn jeg har sett før», uttaler han i reportasjen.

Deretter publiseres en kronikk som får bred eksponering på nrk.no sin front. NRKs redaktør slipper gjennom en tekst spekket med negative karakteristikker. Når forfatteren ikke skriver om avføring, så renner det på med utsagn av typen: Vegvesenet har vist sin udugelighet, sløsing med skattebetalernes penger, kunne vært bygd for en tjuendedel av prisen.

Fargerike bygg reduserer faren for at du sovner ved rattet.

Så er det jo dette med utseendet som minner om design og eksotisk materiale – og til overmål utsikt over Mjøsa!

Toalettbygget langs nordgående strekning i Stange. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Ujålete stålskjelett

Arkitekt Gaute Brochmann omtalte toalettene på E6 i et fagtidsskrift for flere år siden. Toalettene er bygget som stålskjeletter med lakkerte steinplater inni og utenpå. Det er ikke akkurat noen jålete fremgangsmåte, skrev han.

Og legger til: Fargerike bygg reduserer faren for at du sovner ved rattet på en rett og kjedelig veistrekning. Sammen med en skikkelig ivaretagelse av de tekniske sidene ved disse toalettene, gjør dette prisen helt fornuftig.

NAFs administrerende direktør reagerer på en prislapp som er «helt hinsides».

Det er spot on. E6 langs Mjøsa var en strekning der vi hadde alvorlige soveulykker. Selv om innsenderen flåser av argumentet, så kan fysiske elementer som bryter monotonien ha noe for seg. Et menneskeliv har også økonomisk verdi. Sparer vi bare ett så har vi tjent inn prisen av toalettanlegget flere ganger.

Hva det kostet? Prisen var 8 millioner for hver. Det tilsvarer 3 øre pr. passering i bomringen. Men det er ikke de to boksene i aluminium vi betaler for. Mellom Minnesund og Espa er man langt unna offentlig vann- og avløp. Det man ikke ser når man farer forbi, er et nedgravd vann- og avløpsanlegg i bakken.

Vil kritikerne ha de gamle utedassene tilbake?

Er ikke dette nesten «kunst» - som pr. definisjon er sløsing?

Mange spark til statlige etater

Mange har meninger om en stor statlig etat. Det er Vegvesenet vant til, og vi er ikke ømskinnet. Men det er overraskende å se hvor lavt NRK legger lista for usaklige angrep på folk som gjør seriøst og skikkelig arbeid i dette landet.

Man skal være opptatt av hvordan skattebetalernes penger brukes, men det er det ikke nok å skrape i overflaten. Vegvesenets utbygging langs Mjøsa, opp til Kolomoen, er blant de mest kostnadseffektive veiprosjektet i Norden, ifølge en tidligere rapport fra de nordiske vegdirektørene. Det har aldri NRK fortalt sine lesere.

