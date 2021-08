Til deg som sitter på sofaen

I dag, 10 august, starter forhåndsstemming i Norge.

Vi har gjort det nesten latterlig enkelt å delta i demokratiet i dette landet. Overalt står det valgboder hvor blide folk venter på at du stikker innom og velger hvem som skal styre Norge de neste fire årene.

Likevel er det mange som ikke stemmer. I forrige valg var det over 35 prosent som ikke brukte stemmeretten.

De som ikke stemte var Norges største parti ved valget i 2019.

Hvorfor er det sånn?

Vi kan stemme på alt fra partier som er skikkelig langt til venstre til skikkelig langt til høyre til partier som er skikkelig grønne og partier som er skikkelig, ja, hva skal vi kalle det? Ikke-grønne?

Demokratiet i Norge er en ganske bred buffé.

Og, som det store flertallet av oss gjør: Du har i Norge mulighet å stemme på partier som prøver å løse de monumentale problemene med en god blanding: Passe mye fordeling. Passe mye marked. Passe mye klimatilpasning, og passe mye nye jobber.

Det som går til valg er partier med mange tusen medlemmer, som har landsmøter hvor de har kranglet om alt fra vindmøller til vin i butikk. Hvor de har snekret sammen kompromisser og kampsaker. Perfekte, nei, takk og pris! Perfekte partier finnes kun i Nord-Korea.

Vi har over 10.000 folkevalgte i Norge. Det er ikke proffe heltidspolitikere. Kanskje vi heller skal tenke på dem som en litt sympatisk versjon av vaktmester Narvestad? Folk som bare har den litt uvanlige interessen at de bryr seg om hvordan andre folk har det og hvordan vi organiserer dette samfunnet.

I år skal vi velge 169 stykker av disse, som får sitte på det aller gjeveste stedet: Stortinget.

Demokratiet i Norge er en ganske bred buffé. Så hvorfor velger likevel mer enn tre av ti å ikke bruke den unike muligheten de har til å stemme?

Hvis du ikke stemmer, så lar du de andre bestemme. Så enkelt er det.

Jeg tror vi tar det gode samfunnet vårt litt for gitt. Som om ikke demokratiet er kjempet frem gjennom mange harde og lange kamper. Det er litt som om Martin Ødegaard hadde sagt: vet du, nå er jeg så god i fotball at jeg gidder ikke trene mer.

Viktig: I Norge stemmer fremdeles de fleste, og makten overførers ryddig når vi har hatt et skifte.

Internasjonalt er bildet langt mer alvorlig.

Ifølge den amerikanske forskningsinstitusjonen Freedom House, som årlig måler demokratisk frihet i verden, lever nesten 75 prosent av verdens befolkning i land som opplevde en forverring av demokratiet, bare i 2020.

Dette skyldes ikke bare koronakrisen. Det er en langvarig negativ trend.

Lenge trodde vi at verden nærmest som en naturlov kom til å bli mer demokratisk.

Men eksempler på demokratiske tilbakegang er økende, i land som Brasil, Venezuela, Tyrkia og India. Ja, til og med verdens eldste demokrati, USA, har vi sett groteske angrep på både valgresultat og folks mulighet til å stemme.

I Europa har vi Ungarn og Polen hvor utviklingen har gått fra dårlig til krise.

Russland og Kina har ikke vært demokratiske fra før. Der har de strammet grepet ytterligere.

For en som vokste opp i etterdønningene av Berlinmurens fall er det tragisk.

Lenge trodde vi sosiale medier og nettet ville være demokratiskapende.

Sorry mac. Det har også funket motsatt. Ny teknologi gir nemlig mange sjanser for mer kontroll. Kina er skrekkeksempelet, med sitt system for sosial poengdeling hvor myndighetene bruker algoritmer og annen teknologi på sosiale medier for å gjøre folk mer disiplinerte.

Men også i de etablerte demokratiene har muligheten til å manipulere offentligheten blitt brukt flittig til alt fra å spre falske nyheter til å skape til tider ganske kokko polarisering. Det toppet seg da en mobb stormet den amerikanske kongressen 6. Januar.

Det kalde faktum er: Nå er det flere autokratier enn demokratier i verden. 54 prosent av jordens befolkning lever i autokratiske land.

For en som vokste opp i etterdønningene av Berlinmurens fall er det tragisk.

Men vi bør spare pessimismen til bedre tider. Det fine med demokrati og med samfunn er at de går an å forandre.

Ikke la svenskene slå oss på dette.

Og det fine med Norge er at vi kan faktisk gå og stemme! Det er like enkelt som å kjøpe seg et stykke pizza på Seven-eleven. Du må velge om du vil ha calzone eller de firkantede stykkene som har ligget siden i forgårs. Men det er enkelt. Du kan bruke samme bankkort. Så lenge du er gammel nok til å kjøpe snus så kan du stemme.

For hvis du ikke stemmer, min venn, da har jeg en liten irriterende stemme inni meg som sier: Ok, da får jeg bestemme mer enn deg! Og ikke minst, du kan ikke klage over NOENTING som skjer i Norge de neste fire årene. For du gadd ikke gå og stemme!

Han der irriterende bergenseren, ikke bare snakker han mye, han bestemmer mer enn meg også!

Hvis du ikke stemmer, så lar du de andre bestemme. Så enkelt er det.

Perfekte, nei, takk og pris! Perfekte partier finnes kun i Nord-Korea.

Og hvis vi legger de store ordene om demokrati og menneskerettigheter til side. Det som uansett er skikkelig, skikkelig flaut folkens, det er følgende:

Vi er bedre enn svenskene på ski. Danskene trenger vi ikke nevne i skisporet en gang, da blir de bare lei seg. Vi er bedre enn både svenskene og danskene å løpe, det er blitt bevist i Tokyo.

Vi har flottere fjell, vakrere fjorder, og et mye, mye, mye større oljefond.

Men de slår oss altså ned i støvlene i demokrati.

Både i Danmark og i Sverige går flere folk og stemmer i valget. Sånn kan vi ikke ha det.

Så om ikke noe av det andre har overbevist deg, ikke la svenskene slå oss på dette.

Gå og stem! Og godt valg!