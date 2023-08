De som har mest makt, fremstår maktesløse i møte med vår tids viktigste sak.

Tiden for å sitte på hendene burde vært over, men statsminister Jonas Gahr Støre var den enste som rakk armen i været da programleder Fredrik Solvang spurte om Norge er på god vei til å nå klimamålene våre.

Det er oppsiktsvekkende fordi det handler om den mest omfattende samfunnsomleggingen og sterke internasjonale forpliktelser det vil få konsekvenser ikke å innfri.

Det er forståelig fordi det ikke akkurat går raskt i riktig retning.

Håndsopprekningen – eller mangelen på sådan – innledet debatten om regjeringens beslutning om å elektrifisere gassproduksjonen på Melkøya med kraft fra land, samtidig som det skal bygges ut mer nett og kraftproduksjon i Finnmark.

Støre er i ferd med å komme noe på offensiven i beskrivelsen av hva slags industri-, energi-, utviklings- og klimatiltak dette er. Vedum er mer på defensiven, særlig når Frp bruker gavepakken for hva det er verdt.

At rollene mellom Sp-Vedum og Frp-Listhaug er snudd på hodet de siste årene kom til syne flere ganger i debatten, ikke minst i duellen om distriktspolitikk. Listhaug har tidligere snakket om regjeringsperioden som en fengselslignende tilværelse. Det kom kanskje Vedum i hu.

Til å stole på?

Starten av partilederdebatten var alvorlig nok. Bakteppet for valgkampen er en skandalesommer som ført til to statsrådsavganger og ett partilederskifte.

Det kommer på toppen av avsløringer av økonomisk rot over tid. Tilliten mellom velgere og politikere er en ubeskrivelig viktig kapital for det norske demokratiet. Vanskelig å bygge opp. Enkelt å rive ned. Lett å ta for gitt.

Politikere som faktisk står på valg har i dagevis stått fjellstøtt i TV-ruta og forklart om heroisk redningsinnsats i dramatiske flom-timer. De har stått opp for lokalsamfunn. Tatt ansvar og innbydd til tillit.

Kontrasten til en partilederdebatt som forståelig nok må kvittere ut vennskapelige utnevnelser, private e-poster, aksjekjøp og solbrilletyveri er mildt sagt iøynefallende.

Tillitsgrillingen var dessverre nødvendig.

Høyres leder Erna Solberg kunne stått ved og utdypet bedre hvorfor hun kalte sin manns navne-notat distribuert til fremtidige statsråder for uklokt. Det tok tid før statsminister Jonas Gahr Støre klarte å være konkret på hva som er den store forskjellen som gjør at Trettebergstuen må gå, mens Brenna for fortsette. Rødt-leder Martinussen har en enklere jobb med å stemple tyveri som ulovlig og dumt.

For Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum virket det vanskelig å være krystallklar på når og hvor klart han innså og gav beskjed til Ola Borten Moe om at han måtte gå av som statsråd. Moe ønsket, som han selv sa til pressen, å fortsette for å rydde opp og gjenopprette tillit. Vedum ville ikke si mer enn at helheten til slutt gjorde at både han, Moe og Støre konkluderte med, og var enige om, at Moe måtte trekke seg.

Vedum er samtidig tydelig på å skille mellom handlinger og personer. Det er en viktig påminnelse.

Ap til NRK: Vurderer å kalle inn Erna Solberg til høring

Ikke overbevisende om eldreomsorgen

Målet er innlysende. Debatten er repeterende. Behovet er økende.

Kommunenes eldreomsorg settes under lupen også denne valgkampen. Pasientene fortjener det. Velgerne forventer det. Befolkningsutviklingen skriker etter det.

Engasjementet fra partilederne er utvilsomt troverdig.

Bollestad ber Vedum ta en kaffekopp med til Frelsesarmeen Du trenger javascript for å se video.

Sånn kan vi ikke ha det!-hjertesukket fra statsminister Jonas Gahr Støre om sjokkerende enkelthistorier er det lett å slutte opp om.

Men heller ikke i denne debatten blir det særlig tydelig for velgerne hva som vil reelt sett vil endres i norske kommuner for å møte betydelig økte behov i årene som kommer og å bedre antallet brudd og uverdige enkeltsaker i en kritisk velferdstjeneste politikerne har ansvaret for.

Dette handler selvsagt om folk, ikke system. Om rekruttering og kompetanse. Lønn og pensjon.

Som seer er det likevel ikke overbevisende at partiene sammen klarer å samle seg om løsninger som faktisk vil hjelpe dem det gjelder. Det haster.

Både venstresiden og høyresiden har stor selvtillit i debatten om økt konkurranseutsetting. Derfor tar tiltaket større plass i den politiske debatten enn i den praktiske hverdagen.

Debatten fremstår verken oppklarende eller overbevisende, men riktignok full av forståelse og problembeskrivelse.

Det samme kan langt på vei sies om debatten om hva som kan gjøres for at vi alle skal få bedre råd. Dette tegner til å bli en lommebokvalgkamp, innledet med en renteheving. Det smerter for mange nå. Det merkes for alle.

Mye på spill

Ap, Sp og Høyre har 323 ordførere i dag. De seks andre partiene har til sammen 24. Men også for disse er det mye som står på spill i ukene som kommer. De har mye å bevise. For sine velgere og seg selv.

For å redde partiet, må KrF-leder Olaug Bollestad kunne vise partiorganisasjonen og velgerne at KrF kan komme over sperregrensen om to år. Den mest overbevisende måten å gjøre det på er å lande et valgresultat på over 4 prosent i år. MDG-leder Arild Hermstads situasjon er ganske lik.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen må hoppe inn i ledervervet midt i valgåret. SV-leder Kirsti Bergstø leder partiet som akkurat nå gjør det best på venstresiden gitt partiets utgangspunkt.

Venstre-leder Guri Melby og Frp-leder Sylvi Listhaug er det avgjørende at gjør det bra for å få til borgerlige flertall i storbyene.

Flere av disse partienes oppslutning vil vippe flertall, påvirke makt og kjempe gjennom politiske hjertesaker i kommunen du bor i.

Og det er jo tross alt det kommunevalget skal handle om.