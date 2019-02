Tid for konsekvensar

Når den som får varselet, ikkje bryr seg nok? Eller når den det vert varsla om, har mektige støttespelarar som ikkje bryr seg i det heile?

«Vi vet hvem du er», small det frå Aleksander Schau for snart halvtanna år sidan. Det tente håp, fordi Schau hadde heilt rett – som regel veit mange kven det er som stadig trør over grensa. Men eg veit ikkje kva eg skal tora å håpa på lenger. For kva hjelper det å vita, når konsekvensane aldri kjem?

Svarer ikkje til alvoret

Seksuell trakassering og overgrep skjer overalt i samfunnet: på arbeidsplassen, på skulen, i idretten, i organisasjonar og ikkje minst i politikken. I uproporsjonalt stor grad er det kvinner som vert råka, fordi dei er kvinner. Difor er #metoo enormt viktig.

Vil eg ha Giske, Tonning Riise eller Leirstein som statsrådar?

Samstundes er det fortvilande å sjå at metoo-sakene i Noreg ofte har ein ting til felles: Dei får som regel ikkje formelle konsekvensar. Og dersom dei får det, er konsekvensane svake, kortvarige og gjerne drivne fram av press utanfrå.

Tonning Riise-, Leirstein- og Giske-sakene er kroneksempel på dette. Å bruka eit politisk parti som arena for den typen ugjerningar som har vorte avslørt i deira tilfelle, er soleklår eksklusjonsgrunn. I staden vert truleg alle tre nominerte til Stortinget igjen i 2021.

Ja, dei tre vart pressa til å forlata kvar sine verv. Men det er ein reaksjon som ikkje svarer til alvoret i sakene deira, og som ser ut til å vera av kortvarig omfang. Ingenting tyder på at deira politiske karrierar går mot slutten, slik dei burde gjort.

Ein iskald realitet

Her må eg gjera eit mogleg unnatak for Giske, som no endeleg kan sjå ut til å ha brukt opp tolmodet hjå sjølv sine mest servile støttespelarar, i tillegg til partileiinga. Men måten det skjer på, er syrgjeleg symptomatisk.

For på onsdag (20.02) meinte Ap-leiaren at det var ei «klok vurdering» å gje Giske verva som fylkesstyremedlem og landsstyrevara for Trøndelag Ap. Fyrst to dagar seinare (22.02) var «tilliten falt bort» grunna den mykje omtalte dansevideoen.

Omsynet til partiet sitt omdømme var viktig. Omsynet til kvinnene var ikkje viktig nok.

Misforstå meg rett: Det er vemmeleg å sjå gamle gubbar som gnir seg oppetter unge kvinner som dei med litt uflaks kunne vore bestefar til. Men Giske-videoen viste ikkje seksuell trakassering, og gav isolert sett ikkje veldig solid grunnlag til å ta frå nokon eit tillitsverv.

Derimot fekk videoen både Ap generelt og Giskes allierte spesielt til å sjå ganske dumme ut. Biletet av Giske som ein mann som hadde lært av #metoo, og difor var klar for nye verv, vart avslørt som den bløffen det har vore heile tida.

Det er difor Giske no risikerer å mista stortingsplassen ved neste nominasjon. Ikkje fordi han har trakassert unge kvinner og jenter i og utanfor partiet, men fordi han dreit ut partiet.

Skal du la dei sleppa metoo-grisen fram igjen?

Med andre ord: Omsynet til partiet sitt omdømme var viktig nok til å setja foten ned. Omsynet til kvinnene Giske trakasserte, var ikkje viktig nok. Det er den iskalde realiteten i både Ap-leiinga og fylkeslaget si handtering av saka.

Avmakta i ettertid

Difor strevar eg no med ein tanke eg aldri før har streva med: Orkar eg å røysta i 2021? Orkar eg, når eg veit at same kva parti eg røystar, bidreg eg til ei regjering som vert styrt av minst eitt parti som set sitt eige omdømme over omsynet til metoo-offera sine?

Eg tek meg sjølv i å senda nokre drøymande blikk til den digitale gapestokken

Vil eg bidra til at statsminister Solberg eller statsminister Støre skal la framtidige maktmisbrukarar få tura fram utan å møta skikkelege sanksjonar? Vil eg ha Giske, Tonning Riise eller Leirstein som statsrådar? Eller kvifor ikkje Søviknes når me fyrst er i gang?

Det er mykje å verta frustrert over med #metoo, men noko av det aller mest fortærande må vera at dei fleste som trakasserer og forgrip seg, får halda på som før. Det er det som vert den openberre konsekvensen når dei som vurderer å varsla, ser parti etter parti bry seg meir om eige omdømme enn om å slå ned på trakassering og overgrep.

Gapestokk til pass

Når det er sagt: I 2021 røystar eg nok likevel. Å la vera å røysta er i grunn berre ein endå dummare måte å bidra til at valvinnaren likevel vinn valet. Men den avmakta som røystesetelen min kjem til å vera marinert i, kjenner eg allereie no.

Den avmakta som røystesetelen min kjem til å vera marinert i, kjenner eg allereie no.

Det er med dette bakteppet eg tek meg sjølv i å senda nokre drøymande blikk til den digitale gapestokken. Er det ein rettslaus mekanisme? Ja. Kan han slå veldig urettvist ut? Ja. Råkar han stundom fleire enn den som fortener det? Ja.

Men når partiet, partileiaren, partisekretæren, fylkeslaget, lokallaga, fagrørsla, landsstyret, sentralstyret, massemedia og alle andre sviktar – kva skal du gjera? Skal du gje opp? Skal du la dei sleppa metoo-grisen fram igjen?

Eller skal du pressa dei til å gjera det dei burde gjort av eigen vilje, om so gjennom uthenging og fyllevideoar? Giske vart jo til slutt vraka i denne omgangen, jamvel om det ikkje var av dei rette grunnane. Velfortent var det uansett.

Dei fleste som trakasserer og forgrip seg, får halda på som før.

Eg seier ikkje at det er rett med ein digital gapestokk, og eg veit ikkje om eg kan forsvara det prinsipielt.

Men gudane skal vita at eg forstår det, og at eg synest det jaggu kan vera til pass.

Ikkje minst om det kan bidra til å pressa fram nokre høgst nødvendige formelle konsekvensar.