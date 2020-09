Tenk om livet i hulen blir langvarig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Den nye normalen» i koronapandemien kan vare lenge. Vaksinen kommer nok, men ikke før om en stund. Forskerne trenger tid på å utvikle og teste selve vaksinen. Og etterpå tar det tid å lage milliarder av doser og få dem fram til befolkningen i ulike land.

Derfor må vi kanskje innstille oss på å leve med viruset og ulike, inngripende tiltak i våre liv i flere år. Hva skjer da? De langsiktige konsekvensene av alle tiltakene er ukjente og åpenbart negative i flere dimensjoner. Det er usikkert hvordan, og om, vi kan tilpasse oss for å unngå de mest negative konsekvensene for livskvalitet, tillit, verdiskaping og kreativitet.

Vi er for tiden i en usikker mellomfase der gjenåpningen av samfunn er satt delvis på vent i frykten for nye bølger av smitte og sykdom og kapasitetsutfordringer i helsevesenet. Reiserestriksjoner, delvis stengte kontorer og digital kommunikasjon av varierende kvalitet er hverdagen.

Vi bør forberede oss på at svært mange ikke vil komme fullt tilbake på det vanlige arbeidsstedet på lenge ennå. Etter hvert som antall «røde» land øker, blir feriereiser ut av landet utelukket for de aller fleste.

Vi er ennå ikke i nærheten av å se de langsiktige konsekvensene av mindre sosial kontakt.

Tenk om denne situasjonen og usikkerheten vedvarer, og livet som huleboer må fortsette i månedsvis, kanskje år. Hva blir konsekvensene for verdiskapingen og livskvaliteten?

«Den nye normalen» kan ha positive virkninger for den enkeltes frihetsfølelse i hverdagen, og i noen tilfeller være positiv for den enkeltes produktivitet. Men de negative effektene på individer, arbeidsfellesskap, samfunn og nasjonaløkonomi er også mange og vesentlige.

Få nye impulser

En konsekvens av det vi holder på med for tiden, er at vi møter vesentlig færre mennesker vi ikke kjenner og ikke har møtt tidligere. I kantinen på jobb, på kafeer, i foajeen i konserthuset, på flyplasser, busser og i køen på fotballkamper.

Vi får dermed færre nye inntrykk, impulser og arenaer for observasjon og læring. Det taper vi på. Vi blir fattigere av det og har færre inntrykk å dele og diskutere, tenke på og lære av. Det er ikke det samme å lete seg frem til et YouTube-klipp av elendig kvalitet som noen tok opp og delte for lenge siden.

Våre fysiske omgivelser er de samme hele tiden når vi ikke forflytter oss. Vi lærer av å bevege oss i ukjent terreng, og vi husker bedre når omgivelsene for våre opplevelser forandrer seg og er situasjonsbetinget.

Vi er ennå ikke i nærheten av å se de langsiktige konsekvensene av mindre sosial kontakt og færre opplevelser på vår mentale tilstand, kommunikasjon, produktivitet eller kreativitet.

Det er ikke bare gamle og risikogrupper som taper når de er isolerte i selvpålagt karantene – vi taper alle sammen på et liv med vesentlig mindre sosial kontakt, lavere risiko for å møte det ukjente og færre overraskelser.

Tillit og fellesskap

Vi skal fremover fortsatt drive forretningsvirksomhet i samarbeid og konkurranse, med forhandlinger med kunder og leverandører. Vi skal fortsatt delta i forhandlinger om utenrikspolitiske, handelspolitiske og klimapolitiske utfordringer.

Gode løsninger på disse områdene er fundamentalt avhengige av tillit og balanserte løsninger mellom aktører med ulike interesser. Denne tilliten må vi nå finne frem til og bygge i en situasjon der vi ikke møtes fysisk. Der vi kan slå av og på bilde og lyd i situasjonen etter eget forgodtbefinnende.

De færreste jobber er som en fiolinsolo uten orkester.

De globale klimaforhandlingene skal etter planen finne sted i Glasgow neste høst, normalt med kanskje 30000 tilreisende til stede. Tror noen for alvor at mulighetene for gode kompromisser og forpliktende utfall er like gode dersom all diskusjon skal foregå på Teams, og det ikke finnes mulighet for uformelle samtaler rundt kaffe- og kafébord, i sidediskusjoner mellom ulike parter, ansikt til ansikt?

Hva med mulighetene for gode løsninger på handelskrigen mellom USA og Kina dersom diplomatene ikke kan møtes fysisk?

Arbeidslivet inkluderer også rekruttering, avgang og omorganiseringer. Vi tar imot nye kolleger, setter i gang nye prosjekter med nye lag, og vi reorganiserer hyppig. I slike endringer er det viktig å få alle med på laget, skape fellesskap, sørge for informasjon, inkludere nye sosialt og i et ofte uformelt fellesskap. Alt dette må nå skje digitalt og uten fysisk samvær.

Et krevende digitalt liv

Lagsamlinger og prosjektmøter må skje på digitale plattformer. Det krever mye av hver enkelt, og enda mer av lederne, å få dette til å fungere like godt som om vi var fysisk til stede samtidig. Lunsj- og kaffepauser fungerer godt for integrering av nye kolleger. Nå kan vi tilby Teams og Skype.

Motstanden mot å komme tilbake på kontoret etter en lang periode med behagelig og «effektivt» hjemmekontor kan bli betydelig, særlig blant erfarne kolleger med store, velutstyrte hus et stykke fra kontoret.

Lunsj- og kaffepauser fungerer godt for integrering av nye kolleger.

Akkurat de vi trenger for å sikre rask integrasjon av nye, unge kolleger som ikke har like gode argumenter for å fortsette å jobbe hjemmefra. Da reduseres den uformelle kommunikasjonen og læringen betydelig, og vi blir mindre effektive, gode og kreative.

De færreste jobber er som en fiolinsolo uten orkester – vi jobber enten som orkestre med eller uten solist, eller som fotballag. Med nye spillere på laget er det en fordel om vi har trent sammen før kampen begynner.

Vi vet lite om mange langsiktige konsekvenser av den nye normalen. Det er sannsynlig at sentrale deler av menneskelig samkvem på viktige samfunnsområder vil lide som følge av økt avstand, manglende impulser og svekket kommunikasjon.

Vår mentale tilstand vil også endres. Jeg er ikke overbevist om at fordelene ved digitalt fjernarbeid kompenserer for alt dette.

(Forfatteren er direktør og sjeføkonom i Equinor. Synspunktene i innlegget er forfatterens egne og ikke nødvendigvis sammenfallende med Equinors syn.)

