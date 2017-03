Dette er dag nummer 50 i Donald Trumps USA. Presidenten er halvveis i perioden hvor presidenter viser hva de har tenkt å satse på, og hvor handlekraftige de er.

Amerikanerne og verden har aldri sett maken. Trump har både satset og handlet nesten hver eneste dag.

Men likevel er det Twitter-tiradene hans vi vil huske best fra disse 50 dagene.

På Twitter har Trump hevdet at utbredt valgjuks fant sted under høstens presidentvalg, med millioner av falske stemmer. Han har påstått at pressen er folkets fiende og at dommeren som stanset hans første forsøk på innreiseforbud fra flere muslimske land bare er en «såkalt» dommer.

Og ikke minst: På Twitter har Trump sprengt alle grenser for hvordan amerikanere, og verden, forventer at en amerikansk president skal oppføre seg.

Noen av tweetene hans kan en trekke på smilebåndet av, men den siste tiraden, som kom i grålysningen fra presidentens feriested Mar-a-Lago sist lørdag, var ikke blant dem.

Trumps påstand om av president Obama avlyttet ham får ikke bare demokrater til å rope om riksrett. Den får også konstitusjonsjurister til å debattere hvordan twittermeldinger kan tolkes i lys av artikkel II i grunnloven, som omhandler når en president er uskikket til å styre.

Angrep som forsvar

I disse 50 dagene har Donald Trump vist oss sitt viktigste instinkt: Angrep er alltid det beste forsvar.

De kraftigste tiradene av twittermeldinger har kommet etter at han har blitt kritisert eller latterliggjort i mediene. Slik var det også sist lørdag.

Ifølge journalistene som campet utenfor presidentens klubb i Florida, var Trump i svært dårlig humør da han kom dit for å tilbringe helga med familien. Den rosende pressedekningen av talen hans til kongressen hadde blitt avløst av nok en lekkasje til Washington Post.

Justisminister Jeff Sessions hadde møtt Russlands ambassadør to ganger under valgkampen, og det kunne tolkes som om han hadde benektet dette under godkjenningshøringen i senatet.

Reaksjonen til presidenten kom klokken 06:35 lørdag morgen. I form av fire tweeter beskyldte han Barack Obama for å ha avlyttet ham i Trump Tower, og Trump sammenlignet avlyttingen med Watergate-skandalen.

Grunnløs etterforskning

I løpet av uken som har gått har ikke Trump-administrasjonen lagt frem noen bevis for den påståtte avlyttingen. Det er kun de høyrepopulistiske nettstedene Heat Street og Breitbart som hevder at det ble søkt om tillatelse til slik avlytting. Det er derfor nærliggende å tro at det var disse nettstedene Trump baserte Twitter-tiraden sin på.

Det hvite hus har bedt kongressen etterforske presidentens påstander. Men det er vanskelig å forklare behovet for å bruke skattebetalernes penger til dette.

President Trump kunne bare tatt en telefon til sitt eget justisdepartement for å få greie på om det virkelig stemte at Obama-administrasjonen ba om en såkalt FISA-ordre, en tillatelse som er nødvendig for å kunne starte avlytting av en amerikansk borger.

«Dersom Trump lyver på Twitter, og beskylder forgjengeren sin for å ha begått en kriminell handling, burde det ikke få konsekvenser for ham?» spør kommentatorer. «Bør ikke Trump be Obama om unnskyldning?»

Den store kampen mot staten

Nei, mener kretsen rundt presidenten. For dem kan angrepene på Obama rett og slett være en del av deres viktigste politiske prosjekt. For Trumps nærmeste rådgivere, med sjefstrateg Steve Bannon i spissen, er kommet til Washington for å holde sitt valgløfte om å «drenere myra».

Vi trodde først at det betød å fjerne lobbyister og andre spesialinteressers makt i her i Washington D.C. Men de siste ukene har vi skjønt at administrasjonen har et langt mer ambisiøse planer: Målet er å «dekonstruere den amerikanske statsadministrasjonen», slik Bannon selv har uttrykt det.

Vi så det først i den dype mistilliten til etterretningen før innsettelsen. Fra scenen på den store CPAC-konferansen i februar fikk vi høre Bannon klarest definere dette prosjektet. «En ny politisk orden vil vokse ut av dette (…) og den må vi kjempe for hver dag», sa Bannon, før han lovet at alle reguleringer som har blitt innført av den progressive venstresiden må fjernes, og at administrasjonen skal endevende selve forvaltningen.

Trump og Bannon mener ansatte i forvaltningen arbeider mot dem

Trumps anklager mot Obama kan tolkes som den – så langt – mest ekstreme handlingen i denne kampanjen mot det Bannon kaller «den dype staten».

Ifølge Bannon står staben i departementer, i etterretningen og i mediene sammen om å forsøke å bevare statsforvaltningen slik den er.

Trump og Bannon mener ansatte i forvaltningen arbeider mot dem. Ansatte har de siste ukene lekket som siler til mediene. Det hvite hus har ikke klart å stoppe lekkasjene, til tross for at de har truet med å straffe dem som lekker.

Ministre vil legge ned egne departementer

I USA er langt flere ansatte i byråkratiet politisk oppnevnt enn i Norge. Trump har bare rukket å fylle et lite antall av de 4000 stillingene som er nødvendig. Fremdeles jobber ansatte fra Obama-administrasjonen mange steder i administrasjonen, og de kan ha interesse av å motarbeide Det hvite hus.

Som en del av sin strategi har imidlertid Trump sagt at han vil la være å besette mange stillinger og heller kutte kraftig i offentlige programmer, blant annet i Utenriksdepartementet, hvor budsjettkutt på opp mot 30 prosent er foreslått.

Han har også gitt flere ministerposter til aktivister, som i årevis har kjempet mot etatene de nå er satt til å lede. Energiminister Rick Perry har uttalt at han vil legge ned energidepartementet, direktør for miljøvernetaten EPA, Scott Pruitt, har saksøkt direktoratet han er satt til å lede for å drive med ulovlig utslippsregulering i årevis, og utdanningsminister Betsy DeVos har kjempet mot det offentlige skolesystemet.

Så langt har Trump brukt mye av tida på å fjerne reguleringer Obama-administrasjonen innførte gjennom presidentordrer.

Han har gitt finansindustrien friere tøyler, opphevet utslippsreguleringer, tillatt byggingen av den omstridte rørledningen Dakota Access Pipeline, og igjen gjort det mulig for mentalt syke å kjøpe våpen.

Tverrpolitisk lavmål

Demokratene har heller ikke vist mye raushet i løpet av de første 50 dagene i Trumps USA. Partiet har ikke vært så svakt som det er nå på nesten 100 år, og sliter med å finne veien videre. Opposisjonspolitikerne har heller ikke klart å følge Michelle Obamas oppfordring fra partilandsmøte i sommer: «When they go low, we go high».

De har stemt mot nesten alle Trumps regjeringsmedlemmer, og de har trolig overreagert ved å kreve at justisminister Jeff Sessions må gå av etter ambassadørskandalen.

Torsdag sa kongressrepresentant Maxine Walters fra California til alt overmål at noen av sexanklagene mot Trump i den svært omstridte rapporten til en britisk eks-spion har blitt bekreftet. CIA viste Trump rapporten i januar. Pressen fikk også tak i den, noe som skapte voldsom mediestøy.

Walters har fått knallhard kritikk fordi hun mangler bevis for sine anklager, og har trukket noen av uttalelsene sine tilbake. Men andre på venstresiden mener at også demokratene må få uttale seg friskt, siden presidenten gjør det hele tiden.

Russland: Spøkelset Trump ikke blir kvitt

Det gjenstår å se om de neste 50 dagene blir like dystre for USAs demokrati som de siste sju ukene har vært. Trump har store planer, men han har stukket kjepper i hjulene for sin egen agenda gjennom sine stadige utbrudd.

Trumps tilhengere ser fortsatt ut til å like utbruddene hans, men flertallet av amerikanerne er frastøtt. Et annet tema som stadig forfølger ham, er mistenksomheten rundt hans eget og flere medarbeideres forhold til Russland under valgkampen.

Republikanerne er under knallhardt press for å sette i gang en upartisk etterforskning av hvilken rolle Russland spilte før valget. Denne har liten innvirking på vanlige amerikaneres liv, men står i fare for å dominere den første delen av Trumps presidentperiode fullstendig.

Avlyttingsanklagene mot Obama er en del av denne tematikken.

Med all dramatikken de første 50 dagene, er det vanskelig å forestille seg hva som venter de kommende ukene.