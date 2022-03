Tajik kjemper videre – i skyggen av Giske

Hadia Tajik framsto i kampmodus på pressekonferansen der hun varslet sin avgang som statsråd.

I Arbeiderpartiet var det mange som på forhånd var usikre på om hun også ville trekke seg fra topposisjonen i partiet, og forsvinne ut av norsk politikk.

Alle som fulgte pressekonferansen skjønte øyeblikkelig at hennes budskap var det motsatte.

Selv om Hadia Tajik er omstridt i eget parti, ville det være et formidabelt tap for partiet om hun ga opp. Det er liten tvil om at Jonas Gahr Støre er fornøyd med at hun fortsetter.

Både fordi Støre ser på Tajik som partiets kanskje aller sterkeste politiker i neste generasjon, men også fordi det totale fallet ved å trekke seg fra alle verv, i seg selv, ville bekrefte et nederlagsbilde av Ap.

Kilder i Arbeiderpartiet kobler det høye konfliktnivået i denne saken til striden rundt Giske-saken, der Tajik var Trond Giskes motpol, skriver Magnus Takvam. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samtidig innrømmer flere av dem som støtter Tajiks beslutning, at det kan være krevende å forklare at en politiker som må trekke seg som statsråd samtidig kan ha den nødvendige tillit som nestleder i partiet.

Da lekkasjen om hennes avgang ble kjent gjennom NRK rett før pressekonferansen, snakket jeg med stortingsrepresentanter som mente det ville være vanskelig å se for seg Hadia Tajik som fortsatt nestleder etter det som har skjedd.

I skyggen av Giske

Derfor har Jonas Gahr Støre en meget krevende oppgave i å samle partiet.

Utspillet fra de tre LO-toppene i VG rett før sentralstyremøtet denne uken, om at Hadia Tajik ikke hadde svart godt nok på kritikken, avgjorde ikke utfallet.

Men det bidro åpenbart til å spisse konflikten ytterligere.

Kilder i Arbeiderpartiet kobler det høye konfliktnivået til striden rundt Giske-saken, der Tajik var Giskes motpol. De samme aktørene ser presset mot Tajik som en del av en kampanje for å få henne ut av partiets ledelse.

Ingen vil naturligvis åpent stå fram med en slik kobling.

Det illustrerer likevel situasjonen da en Ap-politiker jeg snakket med noen timer før nyheten om pressekonferansen ble kjent, sa at ingen med «min dialekt» (les: trøndere) bør si noe om denne saken nå.

Riktignok med et glimt i øyet.

Les også: Støre: – Enig i avgjørelsen hennes

Formidabel oppgave

Arbeiderpartiet har ikke råd til å gjenta mønsteret med opprivende interne konflikter.

I forkant av valgkampen i fjor var nettopp arbeidet med brobygging i programprosessen og kampanjen for «vanlige folk», et forsøk på å samle partiet etter valgnederlaget i 2017 og kriseårene som fulgte.

De første månedene etter valgseieren har likevel gitt regjeringen Støre/Vedum sjokktall.

En bitter kamp om toppverv vil dra partiet ytterligere ned.

Det er likevel Hadia Tajik selv som har hovedansvaret med å bygge opp tilliten igjen, dersom hun faktisk skal beholde lederjobben og kanskje også bli parlamentarisk leder.

Hennes feilgrep i håndteringen av pendlerleilighet-saken har vist at Tajik, som i utgangspunktet har hatt et omdømme som en politiker med alt på stell og alltid forberedt til fingerspissene, nå må reparere en alvorlig ripe i lakken.