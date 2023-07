Ta bilen fra villmennene

Riksmediene forteller om en trist stavangermann som ble fratatt sin nyinnkjøpte Lamborghini på de nordjyske veier i Danmark. Beslaget ble gjort etter at han ble tatt i 228 km/t på vei til ferga. Det var ingen tvil om at han synes straffen var i overkant hard.

Det var den imidlertid ikke, og her er grunnen: Tiden er inne for å innrømme at danskene ikke bare er bedre enn oss til å bake wienerbrød og spille landslagsfotball, de er også flinkere til å fange råkjørere.

«Gjerningspersonene er likeglade med å miste et førerkort.»

Kjører du ekstremt fort i Danmark, ja da mister du bilen.

Jepp du hørte riktig: Mister, som i at en dansk politibetjent tar nøklene og setter seg inn sammen med en kopp kaffe og en kanelsnurr, før han kjører den til stasjonen akkompagnert av en passende Kim Larsen-låt.

Og de driter i om den tilhørte deg, venninna di eller moren din. Fra det øyeblikket den nordjyske politibetjenten står der med hagesaksa og klipper over førerkortet ditt, så tilhører bilen den danske stat. Da får du ta rutebussen til Hirtshals.

Det er jo en forholdsvis vakker tur, som for eksempel kan nytes sammen med en liten tabell over bremselengden til en Lamborghini i 228 km/t.

Det kan virke strengt, iallfall hvis du er den som nettopp mistet en bil til 3 mill. Men faktum er at kostnaden for de menneskene som du risikerer å drepe når du kjører «vanvidskørsel», som danskene kaller det, er langt høyere enn 3 millioner.

«Du kan ikke erstatte en far, en sønn eller en bror, fraværet deres er konstant.»

En julimorgen i 2019 våknet jeg til en samboer som med tårer i øynene fortalte at Magnus var død. Min svigermors eldste sønn. Han hadde blitt kjørt i hjel av en fyr som kappkjørte med kompisene sine i indre København.

Magnus var på jobb som politi, i en sivil bil, for å passe på at folk kunne sove trygt i hovedstaden.

I stedet for å sove trygt, fikk svigermor en telefon kl. 3 på natten om at hennes 35 år gamle sønn var død. Far til en gutt på to år, husbond til en gravid kone, solid kollega, elsket sønn, verdens beste storebror. Nå var hans kapittel over, fordi noen skulle kjøre om kapp med kompisene sine. Et par måneder senere måtte kona føde deres andre sønn alene, en gutt som aldri vil få møte sin far.

Mannen som kjørte bilen, har blitt tatt flere ganger for ekstrem råkjøring og kjøring i påvirket tilstand, både før og etter ulykken. Han er på rømmen og har aldri tatt sin straff.

Jeg kunne skrevet mye om hvordan det er å stå på utsiden å se hvilket voldsomt krater av smerte et menneske etterlater seg. Det slutter ikke bare i begravelsen og det er ikke bare sorg. Det er det fraværet av dem. De mangler hver dag, det er ingen som bærer den børen de skulle ha tatt.

Du kan ikke erstatte en far, en sønn eller en bror, fraværet deres er konstant.

«Dette er en lov vi nordmenn bør innføre fortere enn du kan si røde pølser.»

I Danmark var ulykken som kostet Magnus livet bare en av en rekke alvorlige saker med denne type kjøring. Saker der gjerningspersonene er likeglade med å miste et førerkort, og der bøter ikke har noen effekt.

Det høres kanskje kjent ut?

Det viste seg imidlertid at danskene var lei av at familiefedre og andre ble kjørt i hjel av råkjørere. Venner og bekjente av Magnus bestemte seg for at nok var nok. De samlet inn over 60.000 underskrifter for et lovforslag som skulle ramme vanviddsbilistene, ved å for eksempel kunne frata dem bilen.

Og for to år siden ga Folketinget politiet mulighet til å beslaglegge kjøretøy som blir brukt til ekstrem råkjøring. Til nå har de inndratt nesten 2000 biler. De auksjoneres bort og inntekten går i statskassa.

Det er med andre ord ikke et resultat av dansk vanvidd når politiet inndrar Lamborghinier i 228km/t. Det er fordi danskene har tatt konsekvensen av hvor stor kostnad denne type kjøring potensielt har for vanlige folk.

«Danskene var lei av at familiefedre og andre ble kjørt i hjel av råkjørere.»

Og dette er en lov vi nordmenn burde innføre fortere enn du kan si «røde pølser». Det beste argumentet fikk vi for et par helger siden, da maskerte folk nok en gang stengte E18 for å kappkjøre.

Eller da en lederskikkelse fra bilmiljøet nylig sa på Dagsrevyen at han ikke er redd for å bli tatt av politiet. Han kjører bare fra dem. Og UP forteller at kappkjøring er et økende problem.

Eller hva med «Preben» som kunne fortelle at han råkjører på natta, for da er det bare han og autovernet det går ut over. Som om vanlige folk ikke kjører på natta.

Selvfølgelig gjør vanlige folk det. Vanlige folk, folk med barn, folk som betyr noe for andre, fotballtrenere, han hyggelige fyren på butikken. De folka kjører på natta og risikerer å bli torpedert, mens gjerningspersonen forsvinner i mørket.

Nå virker det sikkert som jeg ikke liker bilmiljøet, det er feil: Jeg har vokst opp omgitt av disse folka. De het rånere den gangen. Trivelige folk med beina godt plantet på jorda, spoiler bak og senka biler. Skikkelige folk var det, eller «hel ved», som fatter'n ville sagt.

De rånerne som kjører race på E18 ville neppe fått denne hedersbetegnelsen fra det mannlige opphavet mitt. Det er lang vei fra å frese av litt dekk på en parkeringsplass med kompiser, til å bruke bilen på en måte som kan drepe naboen din fortere enn du får sagt fartskontroll.

Og for deg med litt tung høyrefot, som kjenner svetteperlene danne seg på overleppa mens du ser for deg at UP-sjef Knud Smedsrud kjører av gårde i Teslaen din, så har jeg et par beroligende ord:

Dette er en lov de fleste av oss ikke trenger tenke på en gang. Du kan fortsatt frese over Strynefjellet i 160 med en god fest innabords uten at noen kommer til å ta bilen din.

«Det gjenstår bare å takke dansk politi for å luke unna en norsk råkjører.»

Dette er en lov mot vanviddskjørsel, altså helt vanvittige overtramp av trafikkloven. Som å kjøre over 100km/t i 30-grensa ved skolen, over 200 km/t på motorveien, eller være så full at du ikke kan stå.

Du skal virkelig mene det om du skal bryte denne loven.

Så det store spørsmålet vi nordmenn må stille oss selv nå, er om skal vi skal vente til vi får vår egen Magnus, eller om det holder med én skandinavisk familiefar.

Personlig er jeg overbevist. Det var mer enn nok for meg å se et helt dansk politikorps stå uniformert mens en toåring fulgte faren sin til graven.

I min verden gjenstår det bare å takke dansk politi for å luke unna en norsk råkjører, innrømme at dette er den beste ideen danskene har hatt siden fløteboller på softis, og innføre samme lov før flere må bøte med livet.

Se også: