Ta ansvar og grip mulighetene

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ingen miljøorganisasjon.

Lenge har byrået blitt kritisert for å lage framskrivninger for verdens energibehov uten å ta hensyn til Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader – målet som forskere og land har blitt enige om som nødvendig for å unngå katastrofale, irreversible klimaendringer.

Men i en ny rapport, er IEAs konklusjon krystallklar:

Verden har ikke rom til nye olje- og gassfelt. Produksjon og bruk av fossilt brensel må reduseres raskt.

Ingen flere oljeblokker kan lyses ut.

Som tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier: «Lar man seg ikke påvirke av denne beskjeden fra denne avsenderen, er man bortenfor redning».

Er norske politikere, særlig regjeringen, bortenfor redning?

Til NRK svarte olje- og energiminister Tina Bru (H) at hun holder fast ved tidligere uttalelser om at norsk olje- og gassutvinning fremover vil være i tråd med våre klimamål. Selv om dette allerede da ble heftig kritisert av klimaforskere og er i strid med IEAs nye konklusjoner.

Bru varslet ingen endringer i oljepolitikken og la til at hun «tror norsk sokkel vil være konkurransedyktig», også i 2050.

Hva må til for at regjeringen – og flere opposisjonspartier – endrer mening?

Når nye fakta og bevis ikke endrer politikernes syn på saken, tyder det på at petroleumsnæringen har blitt en hellig ku som er fredet for alle kritiske innvendinger. Dette øker risikoene for norske arbeidsplasser og lokalsamfunn som i dag er avhengige av olje og gass, særlig når verden rundt oss – landene som kjøper olje og gass fra Norge – endrer seg raskt.

Olje og gass går ut på dato

EU skal kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030 (fra 1990-nivå), på vei mot «klimanøytralitet» innen 2050. Ifølge EUs beregninger innebærer dette at olje- og gassimporter må ned henholdsvis 23–25 og 13–19 prosent innen 2030 (fra 2015-nivå). En nyere rapport fra Potsdam Institute sier at selv gassmarkedet må ned 40 prosent for å møte det nye målet.

Fornybar energi og energieffektivisering er på offensiven i Europa.

EUs beregninger viser også at olje- og gassimporter må ned henholdsvis 78–79 og 58–67 prosent innen 2050 fra 2015-nivå, mens i tidligere scenarioer laget av EU-kommisjonen, vil gassimport ned 81 prosent. IEAs nye rapport øker sannsynligheten for at 1,5 graders scenarioer prioriteres.

Uansett er det mye som tilsier at europeiske land vil trenge enda mindre olje og gass enn disse scenarioene. Fornybar energi og energieffektivisering er på offensiven i Europa. Fornybare kilder produserte mer elektrisitet enn fossile kilder for første gang i 2020. Flere land innen- og utenfor EU vedtar også enda mer ambisiøse klimaplaner.

Storbritannia skal kutte utslipp med 78 prosent innen 2035, med ambisiøse mål for fornybar energi. Den europeiske investeringsbanken skal slutte å investere i fossile prosjekter innen 2022.

Tro på det grønne skiftet

Lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass virker å anta at Norge simpelthen kan overta det resterende markedet i 2050. Men mye av gjenstående etterspørsel vil sannsynligvis ligge i Sentral- og Øst-Europa, som forsynes av andre land. Norges primære kunder i Nord- og Vest-Europa vil sannsynligvis kutte forbruket enda mer.

Ifølge Norges egen perspektivmelding vil 50.000 olje- og gassarbeidsplasser forsvinne innen 2030. Det er på tide at ukritisk oljeoptimisme viker for realisme og reell tro på det grønne skiftet.

Norge har et utmerket utgangspunkt for å skape nye arbeidsplasser i bærekraftige næringer, inkludert mange som kan bruke kompetansen til de som jobber i petroleumsindustrien i dag.

Hvis Europa ikke lenger vil kjøpe produktene vi selger, og vi kan skape flere trygge arbeidsplasser i andre næringer, hvorfor skal vi fortsette å produsere noe som bidrar til den største krisen vi står overfor?

Det er på tide at politikere forteller sannheten om oljenæringens framtid.

Skal vi fortsette å vedde mot Parisavtalen og EUs klimaplaner, med norske arbeidsplasser som innsats?

Kjære Erna Solberg og Tina Bru:

Vi skjønner at det snart er valg, men dette haster.

Etter IEAs rapport, bør ett viktig premiss legges til grunn for all planlegging videre: 25. konsesjonsrunde må avlyses og ingen flere oljeblokker kan lyses ut.

Men ut fra dette, har Norge mange muligheter.

Vi vil gjerne møte dere, aktører i næringsliv, fagforeninger og andre interesserte parter, slik at vi kan diskutere hvordan Norge kan gripe mulighetene til å kutte utslipp, bevare naturmangfold og skape bærekraftige næringer.

Kjære valgkandidater:

Det haster også for dere. Etter IEAs rapport, må dere svare ærlig på ett viktig spørsmål:

Støtter dere fortsatt olje- og gassleting, stikk i strid med IEA og klimaforskeres anbefalinger?

Skal vi fortsette å vedde mot Parisavtalen og EUs klimaplaner?

Det er på tide at politikere forteller sannheten om oljenæringens framtid og går til valg på en troverdig plan for en rettferdig omstilling. Kandidater til valget må love at det ikke blir mer petroleumsleting.

Ikke la omstillingen komme som en overraskelse.

Start nå!