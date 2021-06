Etter at demokratiet og rettsstaten Israel er angrepet med over 4000 raketter av en islamistisk terrorhær, forkynner generalsekretærene Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp), Birgitte Lange (Redd Barna) og Henriette K. Westhrin (Norsk Folkehjelp) sin dom.

Den som skal straffes er ikke de totalitære, antisemittiske kreftene i Hamas, men verdens eneste jødiske stat.

De moderne svovelpredikantene siterer FNs generalsekretær: «Hvis det er et helvete på jorden er det barnas liv i Gaza». De tok ikke med at António Guterres i samme uttalelse erklærte rakettangrepene mot sivile israelske områder som «uakseptable».

De tok ikke med at palestinerne, til tross for alle påstander om reelle og konstruerte israelske forbrytelser, scorer høyere enn Egypt og Jordan på en FN-sponset lykkeindeks som kom i vår.

Ser bort fra fakta

Av de over 4000 rakettene som ble avfyrt i krigen for å utslette Israel, landet hundrevis av raketter inne på Gaza-stripen, noe som medførte tap av palestinske liv og store materielle ødeleggelser. Jeg søker på kryss og tvers i svovelpredikantenes tekst, men kan ikke finne en eneste leddsetning som kritiserer Hamas, ikke et ord om rakettangrepene.

Svovelpredikantene vil ikke la fakta komme i veien for å kunne fordømme Israel.

Israels forsvarsoperasjoner under Gaza-krigen i mai 2021 rettet seg mot militære mål, og hadde som hensikt å redusere den militære kapasiteten til Hamas og Islamsk jihad. En palestinsk hjelpearbeider som sa at Israels angrep «skjedde mot sikkerhetsmål» fikk dødstrusler (og NRK trakk intervjuet), en FN-leder på Gaza som sa noe lignende er erklært uønsket av Hamas.

Svovelpredikantene kjenner til dette, men vil ikke la fakta komme i veien for å kunne fordømme Israel ensidig.

Hamas har ansvaret for krigen

Vi deler svovelpredikantenes sorg over lidelsene for barna på Gaza-stripen. Redningen for barna i Gaza vil være nye ledere som er mer opptatt av å bygge en fredelig framtid enn å utslette naboene.

Da 16-åringene på Gaza-stripen var nyfødte trakk Israel seg helt ut av Gaza-stripen. Okkupasjonen av området ble avsluttet ned til siste bosetter og soldat. Det neste året (2006) ble Israel angrepet med 946 raketter, og det var bare oppvarming til titusener av raketter som fulgte i årene deretter.

Barna på Gaza-stripen hadde aldri behøvd å oppleve en eneste krig, hvis det ikke var for Hamas.

Redningen for barna i Gaza vil være nye ledere som er mer opptatt av å bygge en fredelig framtid.

Det høres så lettvint ut når svovelpredikantene reiser en formanende pekefinger om «okkupasjonen». Men israelerne har ikke bare gode erfaringer når de har prøvd å redusere sin militære kontroll. De husker at palestinske grupper brukte vold og terror lenge før Israel tok kontroll over Vestbredden i en forsvarskrig i 1967.

Hamas avfyrer raketter fra Gaza mot byen Ashkelon, og det israelske missilforsvarssystemet «Iron dome» settes inn mot rakettene. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Israel reduserte palestinernes opplevelse av å være okkupert kraftig på 1990-tallet, da palestinske selvstyremyndigheter overtok myndigheten over nesten alle palestinerne på Vestbredden og alle palestinerne på Gaza-stripen.

Resultatet ble den andre intifadaen der over 1000 israelere ble drept i vold og terror.

Jødene er hovedfienden

Alle som seriøst studerer palestinernes politiske kommunikasjon på arabisk vil se at lederne i de store politiske gruppene ikke er frustrert og sint over Israels okkupasjon, men over at det finnes en jødisk stat i området.

Hamas er tydelige på det. Fatah er tydelige på det. – Palestinerne vil aldri anerkjenne Israels jødiske identitet, sa PLOs sjefforhandler Saeb Erekat. Og han ble regnet som moderat.

Barna på Gaza-stripen hadde aldri behøvd å oppleve en eneste krig, hvis det ikke var for Hamas.

Det er ikke okkupasjonen som avvises i skolebøkene til palestinske barn.

De handler om «å utrydde restene av utlendingene [jødene]», fjerne Israel som er «Satans tjener» og love 72 jomfruer i paradis til niendeklassinger som gir livet sitt som martyrer i krig mot Israel.

Palestinske barn lærer ikke at alle vil være fornøyd dersom det blir en palestinsk stat på Vestbredden og Gaza-stripen med Øst-Jerusalem som hovedstad, men de lærer at Palestina er alt landet mellom Middelhavet og Jordan-elven.

Palestinske barn blir ikke opplært i å være sinte og frustrerte over okkupasjonen, men over jødene. Jøder blir framstilt som fiender av islam, som korrupte, løgnere og bedragere. Revolusjonens flamme skal nå til Haifa og Jaffa.

Svovelpredikantene kunne blitt tatt mer seriøst dersom de ikke fullstendig lukket øyene for dette.

