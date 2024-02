Svikt på toppen

NRK-serien «Oppsynsmannen» har skapt et stort engasjement i hele landet. Serien har gitt mange overskrifter i lokale og nasjonale medier. I strid med Stortingets føringer skjer det en bit for bit-nedbygging av viktige naturområder. Det dreier seg om en pågående systemsvikt.

Kommunene har fått vide fullmakter av Stortinget til å bestemme hvordan landets arealer skal brukes. Kommunene har dermed også en stor del av ansvaret for nedbyggingen.

Systemsvikten ligger imidlertid på et annet og høyere nivå.

Så bort fra advarsler

Frem til 1985 kunne ikke kommunene vedta arealplaner uten statens godkjenning. Staten drev en ganske omfattende kontroll med kommunenes planer. Etter 1985 måtte ikke lenger kommunene sende sine planer til godkjenning.

Kontrollen ble imidlertid ikke borte.

Regionale og statlige fagmyndigheter skulle protestere når regionale eller nasjonale interesser stod på spill i kommunale planprosesser, samt der kommunene ikke fulgte krav i lovgivningen. Lovgivningen bruker begrepet innsigelse om slike protester.

Stortingets intensjon var at kommunene skulle få viktige innspill i sin planlegging. Fagmyndighetene skulle sikre fagkunnskap inn i kommunenes arbeid med arealplaner. I tillegg skulle fagmyndighetene drive kontroll med kommunene.

Ulike fagmyndigheter har over tiår advart mot nedbygging av strandsonen, områdene langs vassdrag, fjellområdene og andre sårbare naturområder.

Riksrevisjonen, som er et av Stortingets kontrollorganer, konkluderte i 2007 og 2012 med at arealutviklingen i Norge var i strid med de føringer Stortinget hadde gitt.

Mosaikk med mange flyfoto av nedbygd natur. Foto: NRK

Til tross for slike advarsler sendte Solberg-regjeringen som tiltrådte i 2013 sterke signaler om at antallet innsigelser skulle ned.

Det lokale selvstyret skulle vektlegges i større grad ved vurderingen av om det skulle fremmes innsigelse. Med disse signalene grep regjeringen inn i det systemet Stortinget har etablert i lovgivningen.

Politisk styring av fagmyndighetene i faglige spørsmål bryter med Stortingets intensjoner. Det er skillet mellom juss og politikk som brytes ned.

Svekket kontroll

Sivilombudet og domstolene har vært tydelige. Vektlegging av kommunalt selvstyre er ikke rettslig relevant i en vurdering av om andre myndigheter kan sette foten ned når kommunene planlegger å bygge ned natur, når nasjonale eller regionale interesser står på spill.

Riksrevisjonen advarte i 2019 om at det å legge begrensninger på fagmyndighetens mulighet til å protestere var i strid med Stortingets intensjoner.

Regjeringene som tiltrådte i 2017 og 2021 har fulgt opp signalene fra 2013. I Hurdalsplattformen slås det med bred penn fast at «statlige og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelse eller innvending.»

Politikk og juss blandes dermed igjen sammen på en måte som begrenser kunnskap inn i planprosesser, og svekker kontrollen med forvaltningen.

Ingen konsekvenser

Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, har antydet at den omfattende nedbyggingen av natur kan ha skjedd i strid med Grunnlovens § 112. Bestemmelsen skal sikre miljøet, og sikre borgerne rett til miljøinformasjon.

Regionale og statlige myndigheters involvering er helt avgjørende for å sikre at forvaltningen følger opp pliktene som ligger i Grunnloven § 112 i planprosesser. På denne måten kan brudd på Stortingets alminnelige lovgivning, og nedbygging av natur, over tid være brudd på Grunnloven.

Svein Harberg, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, viser til at Stortinget kan kreve en høring om saken. Det blir ingen høring på Stortinget. Det er lett å forstå hvorfor. Det ligger nemlig et betydelig felles ansvar på en rekke av våre tidligere regjeringer for det naturtapet som har fått pågå.

Under andre omstendigheter ville nok en systemsvikt over en årrekke, og et mulig brudd på Grunnloven, ledet til en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Systemsvikten får ingen konsekvenser for det øverste nivået i forvaltningen.

Konsekvensene for naturen blir derimot tydeligere og tydeligere.