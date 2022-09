Veien kan synes kort fra Sverigedemokraterna (SD) var helt ute i kulden til nå å dominere den svenske valgkampen.

På målingene har de hver femte velger i ryggen, og det kontroversielle partiet har tilsynelatende endret både politikken og tonen i den svenske samfunnsdebatten.

Etter søndagens valg kan de for første gang få reell innflytelse i vårt naboland.

Ante ikke hva som ventet dem

Mange nordmenn fikk sitt første møte med partileder Jimmie Åkesson da de skrudde på nyhetene en septemberdag i 2010. «Jimmie Åkesson sha-la-la-la-la» runget det selvsikre seiersropet fra partiets valgvake.

Med 5,7 prosent oppslutning kom partiet over sperregrensen og inntok svenskenes storting, Riksdagen, med en gruppe på 20 personer. De havnet på vippen, men fikk ingen innflytelse. De øvrige partiene ville ikke engang ta i partiet med ildtang. Eksempelvis nektet en annen partileder å la seg sminke før tv-sending i samme rom som Åkesson. De nazistiske røttene var en viktig årsak til at partiet var omstridt.

Det politiske Sverige var rystet, men lite visste de om hva som skulle komme.

Ved valget i 2014 fikk partiet 12,9 prosent av stemmene. Det ble møtt med så stor avsky at den svenske avisa Expressen gikk i svart på sin forside: 781 120 svensker stemte på Sverigedemokraterna, var overskriften.

Den svenske avisa Expressen dagen etter at SD fikk 12,9 prosent av stemmene Foto: Siv Sandvik / NRK

Men svenskene lot seg åpenbart ikke påvirke. Neste valg fikk SD 17,5 prosent av stemmene. På søndag ligger partiet an til å gjøre rekordvalg, nok en gang.

Snudd opp ned på alt

Denne gangen er mye annerledes.

Partiet, som ingen ville snakke med og i alle fall ikke samarbeide med, har snudd opp ned på svensk politikk. Ikke bare inviteres de inn i varmen som samarbeidsparti på borgerlig side. De øvrige partiene har tatt etter både politisk og retorisk.

Hvordan er det mulig i et land som har sett på seg selv som et humanitært forbilde, hvor statsministerne ba folket om å «åpne sine hjerter» og som har hatt en svært liberal og raus innvandringspolitikk?

Er det fordi «søta bror» er blitt mer polarisert, rasistisk og fremmedfiendtlig?

Det store paradokset

Det er lite belegg for det i forskningen. Ifølge professor Sheri Berman, som forsker på høyrepopulisme i Europa, scorer Sverige svært lavt på innvandrerfiendtlighet og rasisme.

Derimot påvirker uro for innvandring og nasjonal identitet i større grad stemmegivningen. Svenskene er ikke blitt mer rasistiske, men uroen for sosiale og kulturelle spørsmål er blitt viktigere for deres valg av parti. Og hva som er viktig for velgerne påvirkes gjerne av store hendelser.

I Sverige har skyting, grov vold og gjengkriminalitet blitt dagligdags. Sist søndag våknet eksempelvis svenskene til nyheten om skyteepisoder i Stockholm og Gøteborg. Samme natt sto 16 biler i brann.

Skyting er blitt dagligdags

I fjor var det 330 skyteepisoder, og allerede sist måned var den dystre rekorden slått. Det sender svenskene til Europa-toppen i antall drap begått med skytevåpen

De siste ukene har flere skyteepisoder rammet tilfeldig forbipasserende: Vi lever i en krigssone, uttaler naboer til avisa Svenska Dagbladet etter at en mor og hennes femåring ble truffet av skudd på en lekeplass i Eskilstuna. De siste årene har det vært mer enn 60 skuddvekslinger bare i det området.

Mens SD lenge var alene om å snakke om problemene, har mange partier satt lov og orden øverst på dagsorden. Nå er det bred tilslutning til forslag som å skjerpe straffene, åpne for anonyme vitner, hemmelig avlytting og flere ransakelser.

Også retorikken er en annen. Det vakte oppsikt at statsminister Magdalena Andersson fra Aps søsterparti Socialdemokraterna sa det «ikke er ønskelig med somalitowns» i Sverige. Et slikt utsagn ville vært utenkelig for få år siden.

Folket ble ikke lyttet til

En annen årsak til SDs sterke framgang, er at folkemeningen lenge ikke ble gjenspeilet av politikerne. Ikke i noen saker har det vært større avstand mellom hva politikerne mener og hva folk mener som i innvandringspolitikken. Mens om lag halvparten av de spurte sa at Sverige burde ta imot færre flyktninger tidlig på 2000-tallet, var det under 10 prosent av politikerne som mente det samme.

Lenge ble ikke folkets uro lyttet til av politikerne Tone Sofie Aglen, Politisk kommentator i NRK

Moderate velgere som var urolig for innvandringen hadde ikke mange partier å velge i. I tillegg ble utfordringer knyttet til innvandring og segregering omtalt med stor forsiktighet. Folkets uro ble ikke lyttet til av politikerne. Slik har målet stått åpent for Sverigedemokraterna.

Et stuerent parti?

SD har vært omstridt siden de ble stiftet i 1998. Blant stifterne var en rekke personer med bakgrunn i sterkt høyreorienterte og rasistiske grupper, deriblant gammelnazister. Partiet har ryddet opp mye de siste årene og retorikken er tonet ned. Likevel kommer det stadig eksempler på enkeltpersoner med bånd til høyreekstreme grupper i deres rekker.

Jimmie Åkesson har vært SDs partileder siden 2005. Aldri har han vært nærmere å få reell innflytelse i svensk politikk. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Når de andre borgerlige partiene nå vil samarbeide med SD er det mer av nødvendighet enn kjærlighet. De har innsett at skal man klare å skifte ut den sosialdemokratiske regjeringen, må de samarbeide med partiet som har vokst ved hvert eneste valg. Å ta partiet i regjering, kvier de seg for. Men hva skjer dersom Sverigedemokraterna blir større enn Moderaterne, som er Høyres søsterparti?

En lissepasning

Mens SD har flydd høyt på målingene, sliter Moderaterna tungt i valgkampen. Kritikere mener at de kan takke seg selv. Ved å åpne opp for samarbeid med SD har de legitimert partiet. Og da velger heller folk å stemme på originalen.

Men heller ikke Socialdemokraterna går fri fra kritikken for å ha nærmet seg SDs politikk. Med Magdalena Andersson som ny statsminister, endret partiet kurs og ville «snu alle steiner» for å bekjempe de kriminelle gjengene. Samtidig ligger SD mye nærmere Socialdemokraterna i den økonomiske politikken, og blir av mange oppfattet som «folkhemmets forsvarere».

I tillegg prøver de å appellere til svensk identitet med en solid dose nostalgi, som vi ser tydelig eksempel på i deres nye valgfilm «Sverige skal bli bra igjen». I videoen, som begeistrer og provoserer, beskriver Jimmie Åkesson svensker som et folk som «ikke brenner biler, men som bygger biler».

Sverigedemokraternas eksistens og de bakenforliggende problemene som har ledet til veksten har vært en verkebyll i svensk politikk. Å hindre partiet fra å få innflytelse har vært en viktig årsak til politisk kaos og vanskelig alliansebygging. Etter forrige valg tok det hele 134 dager å få på plass en ny regjering.

Selv om svenskene har stukket hull på byllen, er det ingen som tror det vil bli enkelt etter valget. Men uansett om SD får reell innflytelse eller ikke etter søndagens «rysare» av at valg, er det liten tvil om at de allerede har endret Sverige.