Svensk regjering klar – trues med sparken fra dag én

Vänsterpartiet ga i dag Stefan Löfven beskjed om at han blir tolerert som statsminister under voteringen i Riksdagen fredag. Men i samme setning varslet partileder Jonas Sjöstedt at han kommer til å felle Löfvens regjering dersom den gjennomfører de mest omstridte reformene i regjeringsplattformen.

Sverige får en ny regjering etter fire måneders politisk kaos. Ferske meningsmålinger viser at svenske velgere var svært misfornøyd med den måten de politiske partiene håndterte valgresultatet på.

Centerpartiets Annie Lööf var den som fikk aller dårligst karakter. Presset fra misfornøyde velgere var utslagsgivende for at Lööf og Liberalenes leder Jan Björklund svek sine løfter fra valgkampen om å felle Stefan Löfven, og lar ham fortsette som statsminister.

Sosialdemokratisk høyrepolitikk

Forutsetningen for å godta Löfven var at de to borgerlige partiene fikk gjennom store deler av sin politikk i en ny plattform.

Det klarte de til den grad at sosialdemokratene godtok forslag som er lenger til høyre enn det den borgerlige Alliansen fikk gjennomført i sin regjeringsperiode: Det var to kjernepunkter som en samlet venstreside, også i LO og i sosialdemokratiet reagerte kraftig på, nemlig liberalisering av arbeidsmiljøloven og boligpolitikken.

På begge disse områdene skal det settes i gang utredninger med sikte på lovendringer i løpet av perioden.

Stefan Löfven møter også motbør fra krefter i svensk fagforening. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tom trussel?

Enigheten mellom sentrum og sosialdemokratene med store innslag av borgerlig politikk utløste raseri i Vänsterpartiet. Formuleringen om at partiet ikke skulle få noen innflytelse framover var så ydmykende at Jonas Sjöstedt måtte bruke to ekstra dager på å blidgjøre eget parti.

Selv etter dagens trussel om å felle regjeringen, raser medlemmer på venstresiden over beslutningen, og sier partiet ikke har livets rett når det på fredag stemmer slik at Löfven får danne regjering.

Trusselen om å felle regjeringen kommer først på bordet i løpet av 2021, når de to kontroversielle reformene er ferdigutredet. Både det faktum at den politiske situasjonen på det tidspunktet kan være en annen, og at det er rett før et nytt valg året etter, gjør at Löfven inntil videre tar utsiktene til krise med ro.

Dessuten kan det like mye være Vänsterpartiet som blir vinneren på venstresiden, fordi partiet kan trekke til seg frustrerte sosialdemokrater som ikke kjenner sitt gamle parti igjen.

Sverigedemokraterna er begrunnelsen

Jonas Sjöstedts hovedargument for å sikre Löfven regjeringsmakt var at alternativet ville være en regjering der Sverigedemokraterna fikk avgjørende innflytelse.

Han «stolte ikke på» Liberalene og Centerpartiet og hevdet de ville bidra til en slik regjering dersom Löfven ble stemt ned i Riksdagen.

Han brukte kraftig retorikk om rasisme og nazisme om Sverigedemokraterna. Derfor kan trusselen om å felle regjeringen i løpet av et par år framstå som selvmotsigende, all den tid det er den samme type regjering og samme type innflytelse fra Sverigedemokraterna som er alternativet også da.

Turbulent

Regjeringen Löfven bør likevel forberede seg på en turbulent periode omgitt av misfornøyde partier i opposisjon og stor skepsis også fra samarbeidspartiene.

På samme måte som sosialdemokratene har spillerom til å samarbeide med Vänsterpartiet i saker som ikke er omfattet av regjeringsavtalen, har Liberalene og Centerpartiet frihet til å samarbeide med høyresiden om tilsvarende saker. Det er nevnt både forsvarspolitikk, justis- og energipolitikk.

Med andre ord en samarbeidsmodell som inneholder potensielt mye politisk krutt.