Svekker barnas rettssikkerhet

At Senterpartiet lider av blind reverseringsmani er ikke noe nytt. Men hvor er ansvarligheten i Arbeiderpartiet?

Barneombudet er ikke alene om å advare mot reverseringen.

NRK kan fortelle at barneombud Inga Bejer Engh frykter for en reversering av domstolsreformen. Hun mener en reversering vil kunne svekke rettssikkerheten til barn. Det er en tilbakemelding regjeringen bør ta på ramme alvor. Jeg sliter med å se hvem som skulle være bedre til å gjøre en slik vurdering, enn en tidligere dommer som nå er ombud for å ivareta barnas beste.

Og barneombudet er ikke alene om å advare mot den reverseringen. Det finnes i det hele tatt ingen faglige råd som tilsier at det vil være klokt å gå tilbake til den gamle strukturen av domstolene.

Ingen har dårligere tid enn et barn i en vanskelig familiesituasjon.



De eneste som klamrer seg fast til fortiden er regjeringen og tidligere sorenskrivere som savner sjefsjobben sin. Da må vi stille oss spørsmålet om det er stillingsvernet til domstolsledere, eller barn og folks rettssikkerhet som er viktigst. For Høyre er det ingen tvil om at sistnevnte trumfer alt.

Norske domstoler har i det store og hele historisk vært veldig gode. Det var likevel noen problemer som måtte løses:

• De store domstolene har til tider lange køer

• De små domstolene har ledig kapasitet som ikke blir utnyttet

• Det er vanskelig å rekruttere dommere i små tingretter.

• Saker avgjøres ulikt fra domstol til domstol.

Dette var tema også da Riksrevisjonen tok opp i sin kritikk av Norges domstoler for noen år tilbake. Høyre-regjeringen tok derfor grep for å samle flere domstoler i større rettskretser, slik at dommerne kan ta saker ved flere tinghus innenfor sin krets og dermed gi innbyggerne en raskere rettsprosess.

Ingen har dårligere tid enn et barn i en vanskelig familiesituasjon, eller kvinner som lever i en voldelig relasjon. For de kan unødig ventetid være en ulidelig påkjenning.

Når skal regjeringen slutte å bruke domstolen som en politisk lekegrind.

Justisminister Emilie Enger Mehl er en blind forsvarer for Senterpartiets reverseringsmani, og vil nå ta et aktivt steg mot en svekket rettssikkerhet. Det er selvsagt oppsiktsvekkende, men ikke særlig overraskende.

Jeg er derimot svært overrasket at et vanligvis ansvarlig parti som Arbeiderpartiet går med på dette. Når skal regjeringen slutte å bruke domstolen som en politisk lekegrind, fremfor å ta dem seriøst som den tredje statsmakt?

Regjeringens reversering er en endring ingen vil ha!

Arbeidet med domstolsreformen var en lang prosess, men gir nå gode resultater. Ikke bare styrker den rettssikkerheten, men for å sitere sorenskriver i Agder tingrett Robert Versland, er den også Norgeshistoriens mest distriktsvennlige reform: Ingen lokaler er lukket, ingen ansatte er flyttet på og ingen dommere eller øvrige medarbeidere har mistet jobbene sine.

I denne saken fremstår regjeringen resistent mot fakta. De overser blindt at Høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen, domstolsadministrasjonen samt alle landets førstelagmenn og sorenskrivere er for dagens organisering av tingrettene.



Regjeringens reversering er en endring ingen vil ha!

Når justisministeren da proklamerer reformtretthet i Norge, etter åtte år med Høyre i regjering, har vi et godt råd:

La domstolsreformen ligge. For barna. For rettssikkerheten. For fremtiden.