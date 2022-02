Sulten i sporet

Jeg satset på skiskyting i ungdomsårene. Ti år senere sliter jeg ennå med ettervirkningene.

Unge som satser på idrett må huske at de har et liv etterpå også, som skal leves.

I høst kom skihopper Maren Lundby med beskjeden om at hun står over OL-sesongen for å ta vare på egen helse. Åpenheten hennes er viktig og minner oss om at idretten ikke er alt.

Jeg har herjet for hardt med meg selv.

Nå i jula kom beskjeden om at langrennsløper Ingvild Flugstad Østberg står over resten av sesongen.

Du har trolig hørt det før. Du trenger mat – drivstoff på tanken for å tåle all treningen, i tillegg til søvn og restitusjon.

Timene du bruker på trening, restitusjon og måltidene du spiser er ikke kun for kommende sesong eller OL om fire år. Du gjør det for livet etter idrettskarrieren.

Da jeg bare skulle redusere vekten i 2011 for å gå litt raskere på ski, tenkte jeg ikke over at jeg ti år senere ville sitte igjen med konsekvensene av det.

«I en alder av 25 år får en banan, en kjeks eller en brødskive med brunost altfor mye kontroll over meg.» Fortvilelsen mat utløser kan være så overveldende, altoppslukende og utmattende.

Det var ikke slik jeg så for meg hverdagen etter idrettskarrieren.

Først og fremst så jeg for meg en lang karriere som skiskytter, men den endte tidligere enn jeg ønsket. Dagen jeg la opp skulle hverdagen fylles med utdanning og jobb, lange fjellturer og middager med gode venner.

Kommentarene jeg fikk rokket ved tryggheten min.

I stedet ble hverdagen fylt med et usunt fokus på mat, panikk over å spise sammen med andre, muskel- og leddsmerter, utmattelse, legebesøk, og etter hvert en ME-diagnose. ME gjorde at jeg ikke lenger kunne trene for å slanke meg, som var krise.

Kroppen gikk i vranglås og bare å klø på låret utløste sterke smerter. Forsøkte jeg meg på en rolig gåtur hadde jeg 197 i puls, melkesyre og ble slått ut i ukevis. Studieplanene ble lagt på hylla med skia, mens jeg lå på sofaen. Drømmen om å bli fysioterapeut føltes fjern.

Etter noen år på sofaen begynte jeg på fysioterapistudiene. Det har vært krevende.

En dag var planen å lese fag, men i stedet lå jeg på gulvet og gråt fordi jeg hadde spist sjokolade. Jeg dro ut for å gå i flere timer, da jeg egentlig burde lagt meg for å være uthvilt til forelesning neste dag.

Fra februar til juli i fjor hoppet jeg på krykker. Jeg presset meg for hardt og spiste lite.

På en løpetur jeg i utgangspunktet ikke var i form til å ta, kunne jeg til slutt ikke stå på ene foten. Vi fryktet et tretthetsbrudd, og det var da alvoret gikk opp for meg. Jeg har herjet for hardt med meg selv, og muligheten til å leve et langt og godt liv ryker hvis jeg fortsetter sånn.

Jeg ble kløpet i magen og fikk høre at jeg hadde lagt på meg.

Det kommer et liv etter idrettskarrieren. Spis bananen du har i drikkebeltet etter trening, nyt en god middag og lørdagsgodt. Gi deg selv det du trenger for å fungere og ha det bra.

Jeg tenkte for kortsiktig.

Jeg ble raskere i motbakkene både på rulleski og løping, helt til det bikket over til det usunne. Jeg kollapset på løpetur 500 meter fra hotellet på en treningssamling. Trenerne mine så meg, og jeg fikk hjelp av dem, familie og fagfolk.

Sesongen var over før vinteren kom.

Treningen ble roet ned, jeg spiste og sov nok. Jeg la på meg, fikk regelmessig menstruasjon og trivdes i egen kropp igjen.

Men kommentarene jeg fikk rokket ved tryggheten min. «Lårene dine tyter ut av shortsen», «Du er for tung i oppoverbakkene», «Så tynn kunne du også vært hvis du spiste mindre.»

Tilbakemeldingene kom fra konkurrenter, foreldrene deres, medelever eller venner utenfor skimiljøet. Jeg ble kløpet i magen og fikk høre at jeg hadde lagt på meg.

Jeg økte treningsmengden og spiste mindre for å bli lettere og raskere igjen. Beina føltes som bly på trening, pulsen var høy og jeg var konstant sliten. Automatisk tenkte jeg at vektøkning var grunnen til at det gikk tungt på trening, men det var heller mangelen på mat og restitusjon.

I 2014 under sesongoppkjøringen var karrieren over.

Jeg var god i slake motbakker, rask på flater og i utforkjøringer. Fokuset skulle vært på å forbedre dette. Hvordan kan jeg optimalisere min teknikk og spurt?

Det er lett å være etterpåklok, og den gangen klarte jeg verken å spørre meg selv om dette eller svare på det. Nå spør jeg stadig meg selv om hva som er viktig for meg, og jeg vet svaret.

Jeg vil ha energi til å gå fjellturer, spise god mat med mine nærmeste, jobbe som fysioterapeut og være en god rollemodell for de rundt meg. En banan og en kjeks skal ikke få bestemme over meg.

Derfor er det spesielt viktig å være bevisst behovet du har for ernæring og restitusjon for å drive idrett på ønsket nivå, og ikke kun fokusere på treningstimene som må til for å bli best.

Tenk deg om, gjerne fire-fem og seks ganger før du reduserer vekten din, eller dropper et måltid.

Idrettssatsingen skal ikke komme foran helsa di.

Så kjære unge idrettsutøver, husk at det kommer et liv etter idrettskarrieren din.