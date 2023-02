Sultedøden

De elendige forholdene i Oslofjorden har fått mye oppmerksomhet de senere årene. Og bra er det. Her trengs det tiltak.

Fokuset har dessverre vært litt ensidig på torsken som er mer eller mindre borte, men det meste av hvitfisk er vekk. Sei, lyr, hvitting er arter vi som husker noen år tilbake, kunne fiske så mye vi ønsket av. Nå er det, litt enkelt sagt, bare leppefisk og makrell igjen.

Oslofjordens problemer er sammensatt og hele økosystemet er rammet av vår uvettige bruk. Tareskogen blir kraftig redusert og fremmede arter fra varmere strøk etablerer seg.

Heldigvis har nyere forskning og overvåking vist oss hva mye av problemet er. Forurensning fra kloakk og avløp, klimaendringer med varmere vann og regn om vinteren som gir store avrenninger av partikler og næringssalter.

I en fjord i trøbbel, hvor leveområder for fisk og andre dyr ødelegges, er det å unngå overfiske en helt selvfølgelig ting. Torsken er fredet. Det er bra. Men det hjelper lite å frede torsken hvis vi overfisker torskens mat.

Brisling, en liten sild, er en nøkkelart i Oslofjordens økosystem. Brislingspisende arter som sildemåke og makrellterne har gått kraftig tilbake. Lomvi, som det overvintrer en del av i Oslofjorden, er nærmest i fritt fall. Alle disse forvaltes av Miljødirektoratet.

Torsk har brisling på hovedmenyen. Torsk og brisling forvaltes av Fiskeridirektoratet. Her er altså to direktorat som må snakke sammen og få til en helhetlig forvaltning. Miljødirektoratet må presse på for en økosystembasert forvaltning som også tar hensyn til sjøfugl.

Fisket etter brisling i Oslofjorden er helt utdatert i forhold til kunnskapen vi har om arten. Nyere forskning, på blant annet genetikk, viser at brisling finnes i mange ulike bestander. Norske fjorder har en egen genetisk variant og mye tyder på at Oslofjorden har sin helt egen bestand.

Det er ingen som følger med på utviklingen.

Men fisket, som reguleres med kvoter, har ikke tatt hensyn til dette. De store kvotene for brisling er satt samlet for hele Skagerrak og Nordsjøen. Det betyr at en brislingkvote for store havområder kan fiskes på en liten bestand i Oslofjorden.

Leser man rapportene fra fiskeridirektoratet får man raskt et bilde på hvor mangelfull forvaltningen av denne viktige fiskearten er.

Over de siste tiårene er fangstene, og da bestanden, kraftig redusert. Samtidig er det ingen som følger med på utviklingen. Havforskningsinstituttet (HI) overvåker brisling flere steder langs kysten, men ikke i Oslofjorden. Da blir det ennå merkeligere at det gis dispensasjon for å fiske i fredningstiden fra (1. januar til 30. juni) for kystbrisling når næringen selv, Norges Sildesalgslag, søker om det.

I starten av gytetiden i januar 2022 fisket ett fartøy 20 tonn i Oslofjorden! Nå i januar 2023 har det igjen vært stor aktivitet med lysfiske etter brisling i ytre Oslofjord.

Denne fiskemetoden er utrolig effektiv, og når det fiskes på altfor store kvoter på en lokal bestand, i fredningstiden, er det ikke rart bestanden stuper.

Det kan være forvirrende og vanskelig å henge med på dette. Så en kortfattet konklusjon:

Brislingen i Oslofjorden er en egen bestand. Den fiskes på kvoter satt i hele Skagerrak og Nordsjøen og det meste av den kvoten tas i Oslofjorden. Næringen selv ber om større kvoter og fiske i fredningstiden og får det.

Den praksisen som har vært til nå innebærer i realiteten et tilnærmet fritt fiske etter brisling i Oslofjorden. Bestanden stuper, med de økologiske effekter det gir når en nøkkelart blir borte.

Forvaltningen må umiddelbart behandle brislingen i Oslofjorden som en egen bestand og innføre fredning. Ansvaret for å kartlegge bestandsutviklingen ligger på Havforskningsinstituttet, men Oslofjorden har vært nedprioritert i forhold til andre havområder og fjorder.

Med den omfattende endringen som skjer i hele Oslofjordens økosystem er det underlig at HI ikke vier Oslofjorden mer oppmerksomhet.

Med alt arbeidet med å redde Oslofjorden gjennom utallige foreslåtte tiltak er fredning av brisling kanskje den lavest hengende frukten.

Stopp fisket nå og fred brislingen i Oslofjorden til bestanden eventuelt har tatt seg kraftig opp.