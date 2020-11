Student på vei hjem? Velkommen til 10 dagers ubetinget koronafengsel

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen og FHI uttalte nylig at norske studenter som har meldt flytting fra Norge og som nå vil komme hjem til jul, må bo på et karantenehotell i ti dager. Det som ikke har blitt kommunisert godt nok er hvordan dette skal finansieres.

Norske studenter på vei hjem blir nemlig pålagt å betale 500 kr pr. døgn i 10 dager. Altså 5000 kroner.

Ideen er muligens god for å få has på smittespredningen, men selv det er høyst usikkert. Erfaringer fra Australia viser at tvungne koronahotellopphold fungerer dårlig. Når det likevel innføres, hvordan skal dette kravet overholdes for studenter på vei hjem?

Har du ikke en bestemor som kan betale? Skriv ønskelisten din til julenissen.

En norsk student i utlandet har noen høydepunkter i løpet av året der man kan møte familien: Julen og sommeren.

Tiden mellom disse to høydepunktene brukes gjerne til studier og arbeid. Sistnevnte kan vi stryke, siden det er ganske tydelig at det ikke bare er arbeidsmarkedet i Norge som merker koronaens mørke teppe over all aktivitet utenfor ens egne fire vegger.

Derfor er det ikke urimelig å tro at en norsk student som kommer hjem fra utlandet er temmelig blakk og mest sannsynlig ikke har råd til et tvunget opphold i et koronafengsel. Beklager – koronahotell.

Begrepet karantenehotell høres nok mer innbydende ut, nordmenn elsker jo hotell! Men det er i realiteten et koronafengsel når ordlyden endres til «skal» eller «må» – som i beste mening betyr «tvang» eller i verste mening «frihetsberøvelse».

Det å internere norske statsborgere mot betaling på koronahotell er for meg, og sikkert mange andre, helt imot all logikk jeg noen gang har blitt lært.

Hvis en norsk utenlandsstudent har et egnet bosted eller en familie å være hos i karantenetiden så bør ikke staten pålegge et midlertidig «hotellopphold» mot betaling.

Alle norske studenter i utlandet har ikke velstående foreldre som betaler for et karantenehotell.

Og hva skjer med dem som faktisk ikke har råd til å bruke 5000 kroner på dette oppholdet? Må de gå fri og heller risikere en kjempebot for å ha brutt loven om tvungen internering?

Det er jo fint at Erna Solberg trøster oss med at «du og bestemor må være med på regningen».

Har du ikke en bestemor som kan betale? Sett deg ned og skriv ønskelisten din til julenissen.

Han elsker en god dugnad.