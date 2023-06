Støres storbydrama

For fire år siden endte Ap opp med et elendig/dårlig valgresultat. Men det var bare selve oppslutningen som ga grunn til misnøye. Utfallet av de lokale forhandlingene rundt om i landet ble til å leve med.

Raymond Johansen har bygd røde sykkelveier, bevilget penger til gratis aktivitetsskole og med fasthet håndtert koronapandemien. I Bergen har byrådet landet bybane-kaoset og gitt mer penger til de fattigste. I Trondheim har Rita Ottervik styrt byen siden 2003. I Stavanger har Ap samarbeidet med flere partier og går nå til valg på gratis buss

Alt dette ligger i potten. Nå ser det mørkt ut for gjenvalg i alle de viktigste storbyene for Ap. Og det er ingen entydig velgerstrøm Ap må snu.

De siste ukene har NRK gjennomført lokale målinger i de største byene i Norge. Resultatet av målingene viser at Støre risikerer å miste alle de fire storbyene.

Partibarometer Oslo mai 2023 Hva vil du stemme i kommunevalget? Sammenlignet med valget 2019. Parti Oppslutning Endring 34,6% Høyre H +9,2 15,7% Arbeiderpartiet AP −4,3 12,5% Sosialistisk Venstreparti SV +3,4 9,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −5,4 7,1% Rødt R −0,1 6,7% Venstre V +0,9 4,5% Fremskrittspartiet FRP −0,8 2,7% Folkets parti FP −3,1 1,7% Industri- og næringspartiet INP +1,7 1,4% Senterpartiet SP −0,8 1,2% Norgesdemokratene DEM +0,9 0,5% Kristelig Folkeparti KRF −1,2 1,6% Andre Andre −0,4 600 intervjuer gjort i perioden 9.5.23–12.5.23. Feilmarginer fra 0,6–4,6 pp. Kilde: Norstat

Hårfin lilla-kamp i Oslo

Mange elsker Raymond, men færre stemmer Ap. Det er partiets problem og mulighet i det som ser ut til å bli et spesielt jevnt Oslo-valg. Venstresiden (budsjettpartner Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG) er fire mandater unna flertall på NRKs måling 16. mai.

I juni er det publisert tre andre målinger som viser et enda jevnere resultat, men fortsatt borgerlig overtak.

Norstat måler Ap til 15,7 prosent. Oslo skiller seg fra alle de tre andre storbyene ved at lekkasjen fra Ap til Høyre er større. Det er rett og slett flere såkalte lilla-velgere i hovedstaden; velgere som er i spill mellom de to største partiene og som akkurat nå ser ut til å forlate Ap til fordel for Høyre.

I styringen av Oslo setter samarbeidspartiene SV, MDG og budsjettpartner Rødt sitt tydelige preg på gjennomslag og den politiske samtalen.

Aps negative trend i Oslo rammet partiet allerede for fire år siden. I 2019 ble byrådet reddet av fremgangen til MDG, SV og Rødt. Når Ap nå mister velgere til Høyre, ikke "til venstre for seg", synker muligheten for gjenvalg.

Ap-lekkasjen til Høyre må tettes, skal Raymond Johansen beholde makten.

Partibarometer Bergen mai 2023 Endringene for partiene er målt mot forrige lokalvalg i 2019 Parti Oppslutning Endring 34,1% Høyre H +14,1 16,2% Arbeiderpartiet AP −3,6 11,4% Sosialistisk Venstreparti SV +2,8 7,4% Fremskrittspartiet FRP +2,7 7,2% Rødt R +2,3 6,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −3,0 5,0% Venstre V +1,2 3,5% Industri- og næringspartiet INP +3,5 3,0% Bergenslisten BRG +3,0 2,8% Kristelig Folkeparti KRF −0,3 1,0% Senterpartiet SP −4,3 1,5% Andre Andre +1,5 600 intervjuer gjort i perioden 3.5.23–5.6.23. Feilmarginer fra 0–5,1 pp. Kilde: Norstat

Sentrum avgjør Bergen

Bergensvalget for fire år siden var et gigantisk protestvalg hvor Ap ble hardt straffet. Partiet ble nær halvvert valgnatta, mens Høyre fikk en svak tilbakegang. Nykommer FNB gjorde et brakvalg i bompengevalgkampens episenter og fikk 16,7 prosent. Totalt 12 representanter fra "Andre"-partier fikk sete i bystyresalen. Det politiske landskapet ble totalt ommøblert.

11. mai målte Norstat Ap til 16,2 prosent. Folkets Parti (som FNB har byttet navn til) får 0 stemmer på den enkletmålingen! Flere andre målinger bekrefter at partiet ikke kommer inn i bystyret. Det gjør derimot Industri og Næringspartiet og Bergenslisten (i hovedsak tuftet på motstand mot Bybane-vedtaket og fortsatt ønske om bybane i tunell) som kommer inn med to mandat hver.

Aps Rune Bakervik og Høyres Christine Meyer kjemper om å styre Bergen de neste fire årene. Foto: NRK

Ferskere målinger bekrefter bildet.

I dag styres byen av Ap og Venstre, tidligere også KrF og MDG.

At Ap "forlot" SV og Rødt har skapt varige sår på venstresiden lokalt. Verken Venstre eller KrF er gift med denne løsningen på lang sikt.

Høyre måles på eller over nasjonalt resultat. Borgerlig side kan også nyte godt av et Frp som gjør det bedre enn for fire år siden og noe bedre enn i de andre universitetsbyene Oslo og Trondheim.

Høyre ønsker ikke å være avhengig av Andre-partiene. Et tradisjonelt borgerlig samarbeid mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF er vanskeligere enn på Stortinget på grunn av uenighet mellom Venstre og Frp om bybanen. Frp vil neppe sende høyresiden i fanget på MDG.

Et borgerlig flertall vil gi en eller annen form for borgerlig byregjering. Pr nå er det det mest sannsynlige.

I Bergen er det ikke bare byrådspartienes oppslutning, men også strategien til Venstre og KrF som avgjør. Akkurat nå er ingen av delene til Aps fordel.

Partibarometer Trondheim mai 2023 Endringane for partia er målt mot førre meiningsmåling i mars 2023. Parti Oppslutning Endring 29,4% Høyre H −4,0 16,7% Arbeiderpartiet AP +0,1 16,4% Sosialistisk Venstreparti SV +1,8 10,4% Miljøpartiet De Grønne MDG +1,5 6,5% Rødt R −4,3 5,6% Fremskrittspartiet FRP +1,8 5,2% Venstre V −0,3 2,9% Pensjonistpartiet PP +1,7 2,4% Senterpartiet SP +1,1 2,0% Kristelig Folkeparti KRF −0,2 0,7% Industri- og næringspartiet INP 0 1,9% Andre Andre +1,0 606 intervjuer gjort i perioden 2.5.23–5.5.23. Feilmarginer fra 0,5–4,6 pp. Kilde: Norstat for NRK.

Radikal fremgang i Trondheim

Trondheim er et annet sted enn Oslo. Ikke bare værmessig.

Ap sliter ikke nevneverdig med direkte velgerovergang til Høyre. Desto større er utfordringen med at velgerne vil SV, Rødt eller MDG. Denne overgangen er sterkere på NRKs måling i mai enn den var i mars. I Trondheim sitter hver tredje Ap-velger fra 2019-velger nå på gjerdet. Det er mer enn nasjonalt og i de andre storbyene.

Rita Ottervik har styrt Trondheim siden 2003. Foto: Tariq Alisubh

Ap har styrt i imponerende 20 år som følge av brede allianser og effektiv brobygging. Nå styrer Arbeiderpartiet sammen med Rødt, SV, Sp, KrF og MDG.

Det skal ikke utelukkes at MDG og Sp vil la seg overtale til et samarbeid med Høyre, dersom det kreves for et maktskifte. Det er mange som ønsker at årets Trondheimsvalgkamp skal bli spennende på ekte.

NRK-målingen fra mai viser et Ap med særlig mange Trondheims-velgere på gjerdet, hele 30 prosent, mens lojaliteten er lavere enn landsgjennomsnittet og i de andre storbyene.

Trondheim er innen rekkevidde for Ap, mange velgere er på gjerdet. Det er ikke sikkert valget i Trondheim avgjøres valgnatta.

Meningsmåling for Stavanger mai 2023 Endringene for partiene er målt mot forrige lokalvalg i 2019. Parti Oppslutning Endring 34,8% Høyre H +11,7 25,5% Arbeiderpartiet AP +0,1 9,3% Fremskrittspartiet FRP +0,4 5,5% Rødt R 0 5,3% Sosialistisk Venstreparti SV +0,5 4,0% Senterpartiet SP −0,8 3,5% Venstre V −1,2 2,9% Miljøpartiet De Grønne MDG −3,6 2,8% Industri- og næringspartiet INP +2,8 2,7% Kristelig Folkeparti KRF −1,7 1,7% Pensjonistpartiet PP 0 1,0% Konservativt KON +0,1 1,1% Andre Andre +1,1 594 intervjuer gjort i perioden 24.5.23–27.5.23. Feilmarginer fra 1,3–4,7 pp. Kilde: Norstat

Stavanger virker avgjort

Mye skal skje om ikke Høyre får ordførerklubba i sørvest i høst. Eller at normaltilstanden er gjenopprettet, som Høyrefolk nok vil si.

En kreativ regnbueallianse har gitt Kari Nessa Nortun fire år i ordførerstolen. De har hun brukt godt, men hennes personlige popularitet er trolig langt fra nok for å hindre et nederlag for venstresiden i september.

Løftet om gratis buss har gitt Aps ordfører Kari Nessa Nortun en ny billett i Stavanger-valgkampen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ap har rett nok fått et byks lokalt etter en genistrek av et valgløfte: Stavanger kommune vil sette i gang med gratis kollektivtilbud for innbyggerne. For å bevise at det ikke er tomme løfter skal det iverksettes før valgkampen. Velgerne får se oppsiden før de skal stemme, samtidig tvinger det både Stavanger Høyre og omkringliggende kommuner til å danse etter posisjonspartiene i Stavanger sin pipe.

Derfor ser det bedre ut for Ap i Stavanger i juni sammenlignet med i mars. Og bedre lokalt enn nasjonalt. Men likevel er det borgerlig flertall på målingen NRK presenterte på junis første dag.

I Stavanger utgjør tidligere Ap-velgere en mindre andel av Høyres vekst enn i de andre byene. Høyre og Ap kan potensielt vokse sammen, det vil Høyre uansett komme best ut av. Ap har fortsatt hver fjerde 2019-velger på gjerdet og vil kunne hente hjem enda flere velgere med buss-grepet og andre løfter i valgkampen.

Disse to er ikke på valg til høsten, men rikspolitiske spørsmål vil likevel prege debatten, forklarer politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Foto: Javad Parsa / NTB

Hva kan riksvalgkampen bidra med?

Mye vil skje i den intensive valgkampen over sommeren. Særlig i byene som også får riksmedias søkelys. Et eventuelt svakere Høyre vil gi en ny dynamikk i valgkampen vil få en ny dynamikk.

Akkurat i år ligger velgernes personlige økonomi an til å bli et større stridstema enn på veldig lenge. Da er det ikke nødvendigvis en fordel å være et regjeringsparti. Ap risikerer å få skylden for mye.

Helse og eldreomsorg. Skole og oppvekst. Klimatiltak. Trygghet. Det er mange temaer som er både lokale og nasjonale som vil stå ut når valgkampen hardner enda mer til.

Selv om byplanlegging og lokale spørsmål vil ha mye å si, kan årets valgkamp få en nasjonal overbygning.

Det taler for at viktige utstillingsvindu knuses.