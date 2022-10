Støre og Vedum har satt norgesrekord i dårlig start

Det er lett å se hvorfor det har gått så galt for regjeringa som nå feirer sin ettårsdag med lav champagne-faktor.

Som NRK kan vise i saken «Eitt år med krisehandtering», har Støres regjering vært forfulgt av kriser og uforutsette hendelser som har gjort det vanskelig å styre.

De har hatt et fall på målingene som må være vondt å se på, og som har kilt seg fast på et svært lavt nivå.

Legg til to partier som etter åtte år i opposisjon har skapt forventninger de ikke kan innfri, og en finansminister som på ett år har gjennomgått politikerversjonen av «Ekstrem forvandling».

Et vel så interessant spørsmål er hva Støres mannskap selv har gjort for å fortjene den lite ettertraktede tittelen «norgesmester i regjeringsslitasje».

Mange har sitert den forhenværende britiske statsminister Harold MacMillan da han ble spurt om hva som var det vanskeligste med å være statsminister: Events, my dear boy, events.

Ikke uten grunn har dette blitt en slags hustavle i ledelseskretser. Det enkle er å gjøre det man har planlagt. Men så kommer virkeligheten og biter deg en viss plass.

Flere har pekt på at krisehåndteringen og ledelsen til Støres regjering har noen åpenbare svakheter.

Lite styringserfaring og kriseledelse

Da Støre presenterte sitt mannskap på slottsplassen, dukket det opp overraskende mange nye, friske navn som statsråder.

Heller ikke til korpset av rådgivere og statssekretærer var det hentet inn mange med tung regjeringserfaring.

Der tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin tid ble kritisert for å forsømme etterveksten i partiet og lene seg for mye på en kjerne av erfarne politikere, blir Støre beskyldt for å ha gått i den motsatte grøfta.

Mange har ment at manglende styringserfaring har bidratt til at regjeringen har gjort mange nybegynnerfeil.

Håndteringen av skilsmissesaken i Søgne og Kristiansand, og «budsjettglippen» Ocean Space Center i Trondheim, er eksempler på saker som åpenbart led under dårlig forankring og at man undervurderte sprengkraften i små saker.

Måten de håndterte oppblomstringen av pandemien før jul og de stigende strømprisene, tydet på at de var dårlig forberedt.

Mer bemerkelsesverdig var det at de framsto like uforberedt da strømstøtte til bedrifter ble et tema i høst.

Og når man først innså alvoret, slet de med å kommunisere et trygt og tydelig budskap.

En gjenganger blant kritikken er at regjeringa virker bakpå og lite handlekraftig. Det er et poeng opposisjonen har benyttet enhver mulighet til å pirke i.

Håndteringen av avgangene til statsrådene Hadia Tajik (Ap) og Odd Roger Enoksen (Sp), og stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) blir brukt som eksempel på svak kriseledelse.

Her fikk sakene spille seg ut i mediene uten at det tilsynelatende ble tatt grep.

Finnes det tegn til bedring?

Det er fordelen med å bli eldre. Regjeringa lærer (forhåpentligvis) av sine feil og blir litt mer erfaren for hver dag som går.

Mange har nok glemt at det også skjedde mye rart i Erna Solbergs første år i regjering.

Kringsatt av fiender

Det var indre jubel i hele Senterpartiet og i halve Arbeiderpartiet da Audun Lysbakken og de andre SVerne pakket snippesken og forlot forhandlingene på Hurdal.

Nå fikk de sin drømmeregjering som kunne sno seg elegant rundt i et slags politisk sentrum.

Lite ante de om at utsiktene til å kjøre slalåm i pudderføre på Stortinget endte opp i nordavind fra alle kanter.

Kritikken fra venstresiden har vært vel så hard som fra opposisjonen til høyre.

Da det første statsbudsjettet ble lagt fram, raste LO over manglende feriepenger til arbeidsledige, mens SV var i harnisk over at brillestøtte til barn ikke ble innført. Og slik har det i grunn fortsatt.

Regjeringa har framstått ensom, venneløs og uten noen til å forsvare seg. Klassekampens politiske redaktør Bjørgulv Braanen er blant dem som har brukt dette som en viktig forklaring på hvorfor regjeringa sliter.

En hodepine har vært forholdet til LO. De har i mange saker vært tydelige kritikere, og det var også LO som satte det endelige punktum for Hadia Tajik som statsråd.

Finnes det tegn til bedring?

Forrige uke la regjeringa fram sitt første egenproduserte statsbudsjett. Nå kunne de ikke lenger skylde på Høyre-regjeringa, og reaksjonene var også snudd på hodet.

Høyresiden og næringslivet var i opprør, mens skatteøkninga på 45 milliarder ble feiret som historisk omfordelende på venstresiden.

SV og Rødt var en skygge av seg selv. Selv om de ville ha mer av det gode, måtte de innrømme at dette var et skritt i riktig retning.

I LO går diskusjonen om hvor mye og hvor høyrøstet de skal kjefte på regjeringa. Frykten er at det kan bidra til å styrke høyresiden.

Samtidig er det viktig for LO å vise at de ikke er i lomma på Støre.

Også i arbeidslivspolitikken har regjeringa terget på seg mange etter å ha etterlyst en storrengjøring. Fire arbeidsgiverforeninger kalte det «å sverte norsk arbeidsliv».

Nå ligger muligheten i å etablere regjeringa som et tydeligere venstresideprosjekt med en tydelig brodd mot privat sektor og høyresiden.

Selv om det ikke er uten betydelig risiko for verken Ap eller Sp, som tradisjonelt har vært opptatt av å holde seg inne med næringslivet og finne en balanse mellom offentlig og privat sektor.

Støre og Vedum forlot Hurdalssjøen uten SV på laget. Det de trodde kunne bli å kjøre slalåm i pudderføre på Stortinget, endte med nordavind fra alle kanter. Foto: NRK



Svak kommunikasjon og manglende historiefortelling

Jobben er ikke gjort før den også er kommunisert, er det noe som heter. Flere har pekt på at regjeringen har lyktes dårlig med å forklare og tegne en høyere himmel over sin politikk.

De har manglet en Sigbjørn Aanes-aktig figur (Erna Solbergs tidligere spinndoktor) som har hatt som jobb å spinne en fortelling om hvilken retning de vil ta landet, skal man låne øre til blant annet kommentator Emil André Erstad i Vårt Land.

Finnes det tegn til bedring?

Det er et hint regjeringen i aller høyeste grad har tatt, og noen vil kanskje si at de har havnet i den motsatte grøfta. De siste månedene har vi sett noe som mest av alt minner om spinndoktorer på speed.

Så effektive har de vært i å skru ned forventninger og fortelle hvor vondt og vanskelig statsbudsjettet skulle bli, at man skulle tro svartedauden var på vei tilbake.

Stor var derfor forbauselsen da man oppdaget at «kriseøkonomi på norsk» innebar at både Stad skipstunnel, gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark, reduserte drivstoffavgifter, gratis ferger og ny flyplass i Bodø var noe vi som land kunne ta oss råd til.

Det er også en markant endring i regjeringspartienes kommunikasjon. Uansett hva spørsmålet måtte være, lyder nå svaret «det er et stramt budsjett» og «det er krevende tider i Europa».

Støre-mytologien

Få norske politikere er omgitt av flere myter og fortellinger om sin karakter og sitt lederskap enn Jonas Gahr Støre.

De spenner fra bildet av en statsmann og et talent av de sjeldne til å være vinglete, svak og «å smelte som en softis», som Dagens Næringslivs politiske redaktør Frithjof Jacobsen skrev etter regjeringsforhandlingene i Hurdal.

Politisk redaktør Eirik Mosveen i Avisa Oslo har omtalt Støre som en begavelse helt utenom det vanlige, men samtidig som politisk leder «et mysterium av de sjeldne».

Kritikken mot Støre handler gjerne om at han er lite detaljorientert og «hands on», at han unnviker konflikter, er lite lydhør for kritikk og heller ikke omgir seg med folk som gir motstand og fyller ut sine svake sider.

På den annen side snakker mange om at han er lyttende og gir rom, at han stoler på folk og delegerer mer og at det er gøyere å jobbe for Støre enn det mer rigide, men velsmurte Stoltenberg-regimet.

Finnes det tegn til bedring?

Det har vært gjentatt til det kjedsommelige at Støre ikke fungerte som opposisjonsleder, men at hans styrker vil komme til sin rett som statsminister.

Selv om det er gått ett år, er det få som tør sette to streker under det svaret enda.

Det er litt som Støre selv, som på spørsmål fra NTB om det første året har vært gøy svarer at «det er ikke det ordet som kommer til meg, egentlig».

Festen er ikke over. Den er ikke engang kommet i gang.

Og kanskje er det litt kake igjen.