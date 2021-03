Stor misnøye kan føre til streik i offentlig sektor

Årets lønnsoppgjør har et ekstremt krevende utgangspunkt.

NHO sier at det som nå gjelder, er å redde flest mulig arbeidsplasser. Lønn kommer i andre rekke.

Utsiktene til reallønnsnedgang har allerede skapt uro og kampvilje hos LO og arbeidstakerne.

Lønnsoppgjøret i privat sektor starter med et betydelig strekk i laget. Enkelte bransjer i næringslivet går så det griner, mens de sektorene som er rammet hardest av pandemien – transport servering og overnatting – alle er bedrifter med dårlig lønnsevne.

Utfordringene i offentlig sektor er ikke mindre, der sykepleiere og lærere forlanger lønnsløft utover rammen som frontfaget setter.

LES OGSÅ: Her står striden i lønnsoppgjøret

Frp som lærernes og sykepleiernes beste venn

Siv Jensens utspill om et lønnsløft for lærere og sykepleiere etter pandemien, og det å sette frontfagsmodellen på pause, utløste motreaksjoner.

Det kan igjen øke konfliktnivået, og gjøre oppgjøret i offentlig sektor enda vanskeligere.

Både NHO, LO-ledelsen og politiske konkurrenter definerte med kraftig språkbruk Frp-lederens forslag som et uakseptabelt angrep på hele det norske systemet for lønnsdannelse – nemlig frontfagsmodellen.

Siv Jensen brukte åpenbart frontfagsutspillet som brekkstang for å få oppmerksomhet om hovedbudskapet, nemlig at Frp mener lærere og sykepleiere fortjener bedre lønn.

Det er ikke hver dag Frp får tommelen opp fra fagforeninger i offentlig sektor, skriver Magnus Takvam. Det gjorde Siv Jensen etter sin siste tale til Frps landsstyre på lørdag. Foto: Frp / NTB

Hun tonet raskt ned forslaget om frontfagspause, og oppnådde dermed å bli talsperson for noen av kjernetroppene i kampen mot pandemien. Det er ikke hver dag Frp får tommelen opp fra fagforeninger i offentlig sektor.

Om det gjør inntrykk på velgerne etter seks og et halvt år som regjeringsparti og finansminister med muligheter til å løfte disse gruppene, er en annen sak.

Konflikt om frontfaget

Frontfagsmodellen er ikke perfekt, og har vært under sterkt press i flere tariffoppgjør.

I prinsippet er likevel alle, også Frp, enige om at en regulert lønnsvekst har sikret god lønnsutvikling over tid – uten å konkurrere ut arbeidsplassene i eksportindustrien.

Forutsetningen for oppslutning om modellen, er at alle grupper får del i veksten: At ikke enkelte stikker av mens andre blir hengende etter.

Det er kanskje situasjonen foran dette mellomoppgjøret.

Konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer mot å gå bort fra frontfagmodellen. Foto: Berit Roald / NTB

Tallene fra fjorårets lønnsoppgjør viser at arbeidstakerne i offentlig sektor holdt seg strengt til rammen på beskjedne 1,7 %, mens privat sektor fikk 2,2 %.

Og enkelte bransjer som finansnæring og varehandel fikk opp mot 3,3 % i lønnsvekst.

Vantro

Da lærernes forhandlingsdelegasjon i fjor høst anbefalte et oppgjør som ga mellom 1400 og 1900 kroner i tillegg, ble de møtt med vantro.

Medlemmene spurte om de hadde forstått det riktig, var det virkelig snakk om årslønnsvekst og ikke økt månedslønn?

Ledelsen fikk ikke støtte blant medlemmene for lønnstilbudet som ble stemt ned i uravstemning, men sentralstyret i Utdanningsforbundet bestemte seg likevel for ikke å gå ut i konflikt.

Årsaken var at barn og unge i skolen i så fall ville fått en tilleggsbelastning som var umulig å forsvare.

NHO sier at det som nå gjelder, er å redde flest mulig arbeidsplasser. Lønn kommer i andre rekke, skriver Magnus Takvam. Her er NHO-leder Ole Erik Almlid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Når tallene fra fjorårets oppgjør og statistikk over lønnsutvikling de siste årene viser en mindrelønnsutvikling for lærerne, skaper kombinasjonen av alt dette forventninger om et lønnsløft ut over det rammen for frontfaget kan gi i dette oppgjøret.

De samme forventningene er i helsesektoren. Der har riktignok sykepleierne år for år hatt en lønnsvekst på linje med andre, men det har vært fra et lavere nivå.

I sum skaper dette en eksplosiv miks før oppgjøret i stat og kommune.

Kan streik unngås?

En av årsakene til den uroen som vokser i offentlig sektor omkring lønnsoppgjørene, er at lønnsrammen som frontfaget setter er blitt oppfattet som absolutt.

I utgangspunktet er den ment som en norm og retningslinje som over tid skal gi lik lønnsutvikling for de ulike gruppene i privat og offentlig sektor, med rom for en viss fleksibilitet i hvert enkelt oppgjør.

Men slik praksis er blitt, har rammen ikke vært mulig å forhandle om.

Dermed må gruppene i stat og kommune fordele den tildelte potten internt i sine områder. Det har gitt for lite rom for eksempel for lærerne i kommunesektoren, der lavlønnsgruppene dominerer.

Det som kan gi en mulighet for å unngå konflikt denne gangen, er å «innrømme» offentlig sektor et etterslep for å nulle ut fjorårets oppgjør, der privat sektor fikk en større ramme.

På den måten kan en på papiret sprenge den strenge rammen for frontfaget, men likevel være innenfor.

Arbeidstakernes organisasjoner skjønner også at det ikke er mulig å oppnå å få gjennomslag for alt i et enkelt oppgjør, særlig i et mellomoppgjør som skjer parallelt med en pågående krise.

Men de vil kreve forpliktende formuleringer om et løft utover dette ene tariffoppgjøret, inn i neste hovedoppgjør i 2022.

Om dette er nok til å unngå konflikt, er det store spenningsmomentet.

Å streike midt i en pandemi, er noe de fleste vil unngå.