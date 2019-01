Jemens barn lever i verdens verste humanitære krise. På jobb for Redd Barna i Jemen ser jeg daglig hvordan de lider. For å få slutt på lidelsene, må vi få slutt på konflikten. Derfor er det en skam at det norske stortinget fortsetter å tillate salg av militært materiell til koalisjonen som kriger i landet under Saudi-Arabias ledelse.

14 millioner mennesker i Jemen lever i dag på randen av hungersnød. Nøden har økt dramatisk siden Saudi-koalisjonen etablerte en blokade mot Jemen i desember 2017. Vi anslår at 85.000 barn under fem år har dødd av sult siden krigen startet. For hvert barn drept av bomber og skudd, sulter et titalls barn i hjel.

På bakken møter vi desperate familier med underernærte barn som svever mellom liv og død.

Mens vestlige land gir nødhjelp til Jemen for å bøte på lidelsene med den ene hånden, selger den andre hånden våpen og militært materiell til de krigende partene. En slik dobbeltmoral burde ikke vært mulig i 2019.

Norge er blant landene som selger militært utstyr og flerbruksvarer til partene i Saudi-koalisjonen som har bombet skoler og sykehus i Jemen. Norge tok et steg i riktig retning da regjeringen i november annonserte at Norge ikke inngår nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia.

Det er ikke nok. Norge bør legge alle eksisterende eksportavtaler med Saudi-Arabia på is, og stoppe eksporten som fortsetter til Emiratene og de andre landene i koalisjonen. Norge bør også trekke ut alle pensjonsfondets investeringer i selskaper som selger våpen til de krigførende partene.

Fredssamtalene mellom krigspartene i Sverige før jul og våpenhvilen i havnebyen Hodeida som for det meste er overholdt de siste ukene, er lovende for videre forhandlinger. Redd Barna ber alle land som har mulighet til å påvirke partene i riktig retning, om å gripe sjansen og øke presset for å få slutt på krigen.

Partene i krigen må gjennomføre det de ble enige om i fredsforhandlingene. Gjør de ikke det, vil Jemens barn fortsette å dø i stor skala.

Til tross for mange utfordringer, klarer vi å redde liv i Jemen hver dag. Redd Barna har behandlet mer enn hundre tusen barn for underernæring siden konflikten startet. Kamper, blokade og byråkrati har betydd opptil tre uker forsinkelse på nødvendige leveranser.

Det finnes ikke noe verre enn å se et barn dø av sult mens mat og hjelp forhindres fra å komme inn i landet og deles ut.

Jeg ber norske politikere om å ta sitt historiske ansvar og gi regjeringen beskjed om å stoppe alt salg av militært utstyr til Saudi-koalisjonen som kriger i Jemen.

Det er det eneste rette å gjøre. I tillegg vil det sende et viktig signal til større våpeneksportører, slik som Storbritannia og USA.