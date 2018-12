Stopp hatpratet

Jeg er nysgjerrig av natur. Nesten hver eneste dag saumfarer jeg Facebook, der jeg leser statusoppdateringer fra profilerte politikere, kritikere, og kommentarfeltene. Og jeg observerer med gru en kald og nådeløs offentlig plattform der mennesker er ute etter å «ta hverandre».

Hvor ble det av de saklige politiske debattene, der man gir uttrykk for uenighet, men samtidig greier å holde en anstendig tone? Hvor ble det av respekt for enkeltmenneske? Ytringsfrihet er en viktig og en uunnværlig gode vi nyter godt av i et demokratisk samfunn, men det fins grenser.

Retorikken gjør at stadig færre ønsker å delta i debatten.

Ytringsfriheten blir misbrukt på det groveste når enkelte bruker den til å hetse og henge ut andre. Ordet «folkeskikk» later til å fordufte i kommentarfeltet og hatet har begynt å spre seg som ild i tørt gress.

Enkelte ganger får kommentarfeltet det til å gå kaldt nedover ryggen på meg, og det jeg sitter igjen med er en klump i magen. Av og til klør det i fingrene etter å delta i diskusjonene eller debattene som raser på nettet, men jeg vet at debatten fort kan blir opphetet, og tonen aggressiv.

Selv er jeg redd for å si noe som kan oppfattes som feil. Noen ganger er det navnet mitt som gjør meg usikker. Det faktum at jeg har et utenlandsk navn, gjør meg usikker på om jeg er velkommen i debatten, selv om jeg har vokst opp her i landet. Jeg er imidlertid ikke en offentlig person, jeg kan lett forsvinne inn i mengden og bli glemt. Politikere og kjendiser har det ikke på samme måte.

Ofte velger de å stå i stormen. Flere i kommentarfeltet sparer ikke på kruttet, men skyter i hytt og vær. Man skal selvsagt tåle hard kritikk, spesielt hvis man er en offentlig person. Men offentlige personer er også mennesker, med tanker og følelser på lik linje med oss.

Det gjør dem ikke mindre sårbare. Man skal kunne tåle å få sine synspunkter utfordret, så lenge det er saklig kritikk og man ikke tyr til personangrep.

Jeg har et ønske til alle politikere som har makt i dette landet, vær så snill tenk over hva du skriver. Dine statusoppdateringer på Facebook, måten du formulerer deg på, blir lest av mange. Ingen sier at du skal være enig med noen, men tenk i det minste over måten du formulerer deg på.

Ta tak i kommentarfeltet, ikke ignorer hatefulle og kyniske kommentarer. Som folkevalgt har du et ansvar. Et ansvar for å motarbeide hatkulturen. Det spiller ingen rolle hvilket parti du tilhører, dette er en sak som angår alle. Dette skaper bekymring. Retorikken gjør at stadig færre ønsker å delta i debatten.

Ytringsfrihet gir oss et viktig samfunnsansvar. Du som politiker må slutte å bagatellisere dine motstandere som inkompetente og tåpelige, bruk heller saklighet og sunn fornuft til å gi uttrykk for dine meninger. Husk, hatretorikk har en tendens til å spre seg fort.

Du høster ikke respekt av å legge ut statusoppdateringer hvor du stempler alle som er uenige med deg som «dumme».

Respekt oppnår du når du evner å se nyansene og holde deg saklig.