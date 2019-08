Still krav og gi muligheter

Styreleder i organisasjonen Fakkeltog, Farook Isam, bommer når han i sin kronikk på NRK Ytring kritiserer venstresidens integreringspolitikk.

Det er fullt mulig å bedre norskopplæring og integreringsløp uten å true med å frata flyktninger sosialstønad. SV har over 50 forslag til hvordan.

For når Erna Solberg sier hun vil frata innvandrere sosialhjelp, så er ikke det et stort reformprosjekt. Det er allerede i dag muligheter i loven for å sette vilkår for å motta sosialstønad.

Introduksjonsordningen for flyktninger fungerer ikke godt nok.

Det er også usikkert om forslaget vil la seg gjøre. Det regjeringen tross alt foreslår, er å frata en liten gruppe av dem som mottar sosialstønad minimumsstøtten for å leve, spise og bo. Dette er diskriminering, og kan sende forslaget rett i skuffen etter valget.

Farook Isam etterspør venstresidens alternativer. Og SV har mange. Den store reformen som trengs er ikke å kutte ytterligere i ytelser og språkopplæring slik som regjeringen har gjort.

Det er å intensivere læringen, tilpasse ordningene til de som mottar tilbudet og stille strengere krav til kvalitet. Av over 50 forslag vi har fremmet i Stortinget, er her noen eksempler:

SV mener at norskopplæring skal starte fra dag én etter ankomst til Norge. Vi har derfor foreslått å styrke og intensivere norskopplæringen på asylmottak. I stedet har regjeringen valgt å kutte i tilbudet fra 250 til 175 timer, og ville kuttet ytterligere 50 timer om Stortinget ikke hadde satt ned foten.

Vi har også foreslått at asylsøkere som kan jobbe skal få lov til det mye raskere. Det å måtte sitte og stirre i veggen og ikke få mulighet til å forsørge seg selv, er toppen av å ikke ta folk på alvor.

Reformen som trengs er ikke å kutte ytterligere i ytelser.

Kutt i ytelser og språkopplæring, kombinert med at folk ikke får lov til å jobbe lovlig, er respektløst mot mennesker som innehar store ressurser, og som ivrer etter å få ta de i bruk.

Rapport etter rapport viser at introduksjonsordningen for flyktninger ikke fungerer godt nok. Likevel har ikke regjeringen klart å bedre tilbudet. Vi har derfor foreslått en reform av introduksjonsprogrammet slik at det både blir mer individtilpasset og kvalifiserende.

Det å måtte sitte og stirre i veggen og ikke få mulighet til å forsørge seg selv, er toppen av å ikke ta folk på alvor.

Jeg er helt enig med Farook Isam i at innvandrere ikke skal undervurderes. Da må vi heller ikke begå den feilen å tro at alle klarer å lære norsk like godt, eller har like forutsetninger for å komme raskt i arbeid. For det er forskjell på å komme med utdanning eller som analfabet. Eller å kun ha ansvar for seg selv versus å følge opp fem små barn.

Så i stedet for å kaste innvandrerkvinner på sosialstønad ut av Jobbsjansen slik Erna Solberg har gjort, vil vi i SV utvide målgruppen og styrke ordningen.

Vi skal stille strenge krav til å lære norsk, men da må vi også gi muligheter.

Isam skriver at statsministerens forslag er et tegn på at hun har tro og tillit til at flyktninger og innvandrere vil bli en del av samfunnet. Hadde statsministeren hatt denne tilliten burde det imidlertid ikke vært behov for å true med å frata folk livsgrunnlaget.

SV mener vi skal stille strenge krav til å lære norsk, men da må vi også gi muligheter. Her svikter Høyreregjeringen.

