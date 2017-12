Året 2017 er i ferd med å bli oppsummert. Også rent språklig. I dag presenterer Språkrådet Årets Ord. Det skal være et ord som sier noe viktig om året som gikk. Ikke bare det: Et godt ordvalg vil beskrive vannskiller i både norsk politikk og norsk historie. Årets Ord er historieskriving i absolutt kortformat.

Likevel er det mest oppsiktsvekkende og beskrivende nyordet av dem alle ikke engang kommet med på kortlista fra Språkrådet.

Den 15.oktober 2017 la sangeren og skuespilleren Alyssa Milano ut emneknaggen #metoo.

Et par dager senere skulle jeg skrive om den eksplosive Twitter-bruken av nettopp den emneknaggen. Retteprogrammet reagerte umiddelbart med en ildrød strek. #Metoo eksisterte ikke. Men retteprogrammer er ganske viselig innrettet. De ønsker å bli korrigert for å følge med i tiden. Derfor stiller retteprogram spørsmål av typen; Legg til i ordliste? Ja, svarte jeg. Det var jeg ikke alene om å gjøre.

Resten er historie.

Til tross for at seksuell trakassering har vært et temmelig tidløst fenomen – så vil for all tid emneknaggen og ordkonstruksjonen #metoo være et begrep og et ord som sier noe særdeles viktig om året 2017.

Det er derfor språk er så gøy.

En bitte liten konstruksjon av tegn og bokstaver kan si så mye om sin tid. Derfor gjør språkråd i alle land seg flid når de kårer Årets Ord. Fordi alle språk utvikler seg takket være kreative ordsammensetninger og ferske begreper. Ord som trengs for å beskrive en ny tid. Som Bil, Telefon, Fly, P-piller, Skaphomse og Turbokapitalisme. Vi har hatt Fremmedkriger, Sakte-TV og Rosetog de siste årene. Askefast også.

Alle vet hva de står for. Hvilke historier hvert og ett av dem forteller. I 2016 ble begrepet Hverdagsintegrering løftet øverst opp på språkpallen.

Sist mandag kom kortlista fra Språkrådet med 10 hyppig brukte ord fra 2017. De beste er Svenske Tilstander. Falske Nyheter og Oktoberbarn. Men #metoo er altså ikke der. Ikke fordi det ikke er nytt og aktuelt, eller allerede etablert, men – kjenner jeg Språkrådet rett – fordi det er på engelsk.

Dermed er spørsmålet, kan #metoo fungere på norsk? Tja? Det gjør jo det allerede, men det blir jo fort litt pussig når man skal si å metoo-e. Men så er det det med språket at det ganske ofte finner sin egen vei. I går antydet f. eks en kollega at en nylig pensjonert TV-personlighet antageligvis er «litt sånn metoo».

Det er et annet argument også: Emneknagger, identifisert gjennom tegnet # er blitt et språklig fenomen som i og med denne kampanjen virkelig har tatt plass i det norske skriftspråket. Da kan vi virkelig snakke om en nykommer.

Spør du meg, så er Årets Ord er kombinasjonen av # og me og too.

