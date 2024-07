Joe Bidens katastrofale debattopptreden 27. juni er ikke lenger kun en krise for presidentskapet hans og Det demokratiske partiet. Den har blitt en politisk krise for USA, fordi det nå er åpen tvil om den politiske kontinuiteten i styringen av verdens viktigste land.

Presidentens fysiske og kognitive helsetilstand er av ekstra stor betydning i USA. I land med presidentstyre som statsskikk, sitter presidenten alene med utøvende makt.

Skranter helsen, kan presidenten måtte delegere eller utsette beslutninger. At han har et team av dyktige rådgivere rundt seg, er ikke et overbevisende motargument. Kun presidenten kan ta de viktigste beslutningene.

«Det synes nå bortimot utenkelig at Biden blir sittende som USAs president til 2029.»

Dessuten er presidentjobben i stor grad offentlig og performativ: presidenten må kunne tale, representere USA og vise seg offentlig på en kraftfull og energisk måte.

Ingen kan si at Joe Biden fremstår som kapabel til dette i fem år til.

To hovedscenarioer er derfor nå realistiske. I scenario 1 dropper Biden ut i nærmeste fremtid og partiet velger ny presidentkandidat på landsmøtet i august. Han vil uansett fullføre presidentperioden.

I scenario 2 satser Biden på å ri stormen av og fortsetter valgkampen. Taper han valget, tar selvsagt Donald Trump atter over roret i USA 20. januar neste år.

Professor Hilmar Mjelde tror Biden blir sittende maks ett par år til.

Gjenvelger USA Biden til fire nye år, virker det overveiende sannsynlig at Biden trer til side før mellomvalget i 2026 og Kamala Harris blir ny president i USA. Det synes nå bortimot utenkelig at Biden blir sittende som USAs president til 2029.

«Presidenten må kunne tale, representere USA og vise seg offentlig på en kraftfull og energisk måte.»

Likevel tilsier situasjonen totalt sett at Biden går for gjenvalg. Den såkalte status quo-biasen, altså at det er lettere å fortsette som før enn å gjøre en stor endring, er sterk.

For det første er normen i dag at presidenter søker gjenvalg. Gjenvalgte presidenter får mer gjort og et bedre ettermæle. For det andre har staben rundt presidenten sterk egeninteresse av at han fortsetter. Visepresident Harris vil ta over med sin egen stab, Bidens stab må gå av med han. En unik tredje faktor er Biden selv. Han har ønsket å bli president hele livet og forlater neppe presidentjobben frivillig.

Visepresident Kamela Harris. Foto: Michael Probst / AP

Det demokratiske partiet har heller ingen mulighet til å tvinge Biden til å trå til side. Det finnes ikke noe partiorgan som kan gripe inn og skifte han ut.

Amerikanske partier er desentraliserte og lederløse hule organisasjoner, med sittende president som midlertidig og suveren sjef. Ikke siden en vesentlig sterkere partiorganisasjon i 1974 presset president Richard Nixon til å gå av etter Watergate-skandalen, har en president kastet inn håndkleet.

«Det demokratiske partiet har heller ingen mulighet til å tvinge Biden til å trå til side.»

Biden fortsetter derfor som både presidentkandidat og president til han selv eventuelt trekker seg.

Det finnes imidlertid to eksempler i nyere tid på at sittende president sa nok er nok. Harry Truman i 1952 og Lyndon B. Johnson i 1968 var begge så politisk svekket at de ikke tok gjenvalg.

Skal Biden droppe ut, må demningen briste i Kongressen og et skred av partifeller – kongresslederskapet, senatorer, representanter og guvernører – sette han under et uimotståelig press om å gi fra seg nominasjonen.

Disse vet imidlertid at dette vil utløse en kaotisk situasjon og ikke er noen garanti for valgseier. I både 1952 og 1968 tapte presidentens parti valget.

Biden er uansett moralsk forpliktet til å sette egne politiske interesser i andre rekke. USAs politiske institusjoner opplever for tiden en tillitskrise den skrøpelige Biden er blitt et symbol på og dermed forverrer.

Egoet er likevel ofte sterkere enn fornuften, men Joe Biden er president i USA i maks et par år til.