Spillepresset

Se for deg at du har et alkoholproblem. Du våkner og finner at et bryggeri har levert gratis øl ved døren din. Dette skjer flere ganger ukentlig, og dersom det er lenge siden du har kjøpt øl fra bryggeriet, så får du en hel kasse øl.

Det høres kanskje søkt ut, men er ikke langt unna virkeligheten for mange med spillproblemer. De kan oppleve daglig å motta gratis spillkreditt, bonuser og spesialtilbud; enten via tekstmelding, e-post eller telefoner fra spillselskap.

Dette er direktereklame. Nå som spillreklame på TV slås hardere ned på, kan det bli økt direktereklame for pengespill. Vi ser en aggressiv spillreklame som er vanskeligere å regulere.

I den nyeste befolkningsundersøkelsen om spill i Norge ble det funnet at nordmenn ser mer spillreklame på TV og internett enn tidligere år. Etter nærmere undersøkelse finner man også at personer med spillproblemer opplever vesentlig mer av én type spillreklame - direktereklame.

Jo mer alvorlige spillproblemer du har, desto mer direktereklame opplever du. Det er bekymringsverdig, siden spillreklame påvirker de med spillproblemer mer enn normalbefolkningen, og fordi direktereklame kan skreddersys til den enkelte personen.

Forskningen viser at reklame for pengespill medfører økt spilling og skade for folk med spillproblemer. De forteller at reklamen får dem til å spille oftere og at de tar høyere risiko. Når man følger personer over tid ser man at de som får et spillproblem forteller om mer påvirkning fra reklame og de som får tilbake kontrollen forteller om mindre påvirkning.

Denne økte sårbarheten støttes langt på vei av kunnskap samlet gjennom dybdeintervjuer med spillavhengige. Tilbudene oppleves som velkommen i begynnelsen, men bidrar etter hvert til å opprettholde problemspillingen. Spillselskap kan doble pengene som settes inn, men betingelsene gjør det usannsynlig at du sitter igjen med noe til slutt. Når du har spilt bort pengene, kan små drypp med gratis spillkreditt holde spillingen din i gang.

Forsøker du å slutte med spillingen, blir tilbudene fristelser som det er vanskelig å motstå og som i verste fall kan bety et tilbakefall. Det hjelper ikke nødvendigvis å blokkere spillsiden, da dukker opp nye avsendere og selskap. Direktereklamen beskrives som aggressiv og påtrengende av de som forsøker å stoppe med pengespill.

Spillselskap kan gi «gaver » med betydelig verdi. Etter å notert seg bursdag, hobby og personlige interesser blir noen tilbudt gitar, middag med spillselskapets kjendisambassadør, flytur og billett til fotballkamp, eller cruise.

De som mottar disse tilbudene kan fortelle at de har tapt hundretusenvis av kroner hos det enkelte spillselskapet.

Hva kan du gjøre, hvis du opplever at dette rammer deg eller en av dine nærmeste? Hvis du selv opplever problem med spill så kan du ta kontakt med hjelpelinjen.no eller din fastlege. Folk som blir utsatt for påtrengende direktereklame bør varsle om det.

På Lotteritilsynets nettsider kan du laste opp bilder og lydklipp som avsløre denne skreddersydde formen for markedsføring.

Fra i år fikk Medietilsynet i oppgave å stanse tv-reklame fra utenlandske spillselskap. Det er naturlig å tenke seg at spillselskap nå vil prioritere andre reklamekanaler. Direktereklame vil være et attraktivt alternativ fordi det er vanskeligere å overvåke, i tillegg til at spillselskapene kan skreddersy innholdet til den enkelte bruker.

Det blir desto viktigere for tilsynsmyndighetene å følge opp dette videre, ikke minst for å motvirke økningen av spillproblemer som vi har sett i Norge over de siste årene.