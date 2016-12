Spillbløff fra Helleland

Konklusjonen i spillmeldingen regjeringen og kulturminister Linda Hofstad Helleland la frem fredag var skuffende, men ikke overraskende.

Å fortsette som før; med enerettsmodell der Norsk Tipping beholder sin monopolsituasjon var et lettvint valg for en regjering som har vasset i problemer denne høsten. Å gå for en kontroversiell lisensordning kort tid før neste stortingsvalg var en politisk kamp Helleland åpenbart ikke ønsket å ta.

Med andre ord: Det blir business as usual. Norsk Tipping får fortsette som før, og vi i de utenlandske spillselskapene kan fortsette som vi gjør, å drive lovlig, lukrativ virksomhet via det grenseløse internettet.

Regnestykket er feil

Hovedbeskjeden i regjeringens spillmelding var at vernet av de svakeste var det viktigste. Problemet er at regnestykket er like enkelt som det er feil:

Utelukk utenlandske spillselskaper, og det blir bedre vern for spillavhengige

Sannheten er stikk motsatt.

Å åpne for lisens ville gitt norske myndigheter en mulighet til å opprette felles retningslinjer for ansvarlig spill på tvers av alle spillselskaper. På den måten ville det for eksempel blitt umulig for én spiller som ble utestengt fra et selskap å bare gå videre til neste.

Vårt naboland Danmark har hatt lisens – og en felles utestengelsesordingen – siden 2011. Prosentvis har danskene om lag halvparten så mange problemspillerne som vi har i Norge. I Sverige er tendensen lik. Ja, til og med storgambler-landet England har et lavere antall problem- og risikospillere i forhold til det totale innbyggertallet enn Norge.

Kilde SFI: Pengespill og spillproblemer i Danmark 2005 - 2016

Synsing ikke fakta

Så er egentlig «no news, good news»?

I NRKs Dagsnytt 18 før helga, kalte statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet disse tallene for «det reneste sludder». Det er en blytung påstand holdt opp mot offentlig statistikk. Og den bare understreker følelsen av at konklusjonene i regjeringens spillmelding er basert på synsing og ikke fakta.

Statssekretæren innrømmer at han egentlig så behovet for å inkludere seriøse utenlandske spillselskap i en lisensordning. Men han uttrykker bekymring for selskapene som ikke ønsker å operere innenfor lisensordningen.

Samtidig lever spillbransjen fryktelig godt med at kultuministeren ikke ønsker å gi selskaper som vårt lisens.

Dette er naturligvis en betimelig betenkning, men all den tid norske myndigheter hadde innført en EU-godkjent lisens, ville ikke uregulerte spillselskap kunne operere og markedsføre seg mot Norge på samme måte som i dag. Dette reguleres innenfor frihandelsprinsippet i EØS-avtalen.

Pengene renner inn

Samtidig lever spillbransjen fryktelig godt med at kulturministeren ikke ønsker å gi selskaper som vårt lisens. Hos oss i ComeOn! renner pengene inn. Til tross for at vi opererer i et marked der Norsk Tipping har monopol både nå og i tiden fremover, er vi verdsatt til nærmere 3 milliarder kroner.

Resultatet av videreføring av dagens politikk er at spillbransjen slipper å betale norske skatt og avgifter, og trenger heller ikke gi noe av overskuddet tilbake til kultur, idrett og frivillige organisasjoner. Og det som er sterkest beklagelig er at de om lag 500.000 nordmennene som spiller hos oss og våre konkurrenter, ikke blir underlagt noe form for statlig, felles system som har til hensikt å redusere eller forebygge spillavhengighet. Og slik forblir det dessverre også i fremtiden.

Så kjære kulturminister, det er mulig tidspunktet for å gjøre en skikkelig regulering av spillmarkedet er politisk feil for deg. Det er i så fall fair nok.

Men ikke skyv hensynet til de spillavhengige foran dere.

Som man sier i pokeren, I call your bluff.

